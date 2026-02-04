Παραμένει στη φυλακή ο γυμνασιάρχης για τον βιασμό μαθήτριας – Τι αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών

Στη φυλακή για ακόμη έξι μήνες θα παραμείνει ο γυμνασιάρχης σχολείου του Ηρακλείου, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για βιασμό ανήλικης μαθήτριας και για την πράξη της κατάχρησης εις βάρος της ανήλικης και για οπλοκατοχή. .

Όπως αναφέρει το patris.gr, με απόφαση του το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηρακλείου παρατείνει την προσωρινή του κράτηση στις φυλακές Γρεβενών.

Η νέα παράταση της προφυλάκισης του 63χρονου παρατείνει την κράτησή του έως τον Ιούνιο του 2026, οπότε και θα ληφθεί νέα απόφαση για την τύχη του.

Η δικηγόρος του ανήλικου κοριτσιού, Μαρίνα Παναγιωτάκη, ανέφερε στο patris,gr, «Προ ημερών διατάχθηκε η εξακολούθηση της προσωρινής κράτησης του κατηγορουμένου έως το καλοκαίρι 2026, αναμένουμε την παραπομπή σε δίκη, για τις πράξεις του βιασμού και της κατάχρησης ανηλίκου.

Τα θύματα δεν επιλέγονται τυχαία στις υποθέσεις παραβίασης της γενετήσιας ελευθερίας ανηλίκων και συνήθως προέρχονται από αδύναμα οικογενειακά συστήματα. Όπως και στην προκειμένη περίπτωση ο κατηγορούμενος εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη της μητέρας σε συνδυασμό με την πατρική φιγούρα που συμβόλιζε ο κατηγορούμενος στα μάτια του παιδιού. Το λυπηρό σε αυτές τις ιστορίες, είναι η παιδικότητα που χάνεται βίαια και το τραύμα που εντυπώνεται δια βίου, στην προσωπικότητα του θύματος »

Το χρονικό της υπόθεσης

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε τον περασμένο Ιουνίου, όταν στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου πήγε και κατέθεσε συνοδευόμενη από τη μητέρα της, η 16χρονη, μαθήτρια της Α΄ Λυκείου σε σχολείο του νομού. Η κοπέλα, αποφασισμένη και παράλληλα σοκαρισμένη, όπως περιγράφεται, είπε στα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., κατήγγειλε σεξουαλικό αδίκημα που τελέστηκε σε βάρος της.

Όπως είπε η ανήλικη, όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Μάρτιο, όταν η μητέρα της έδωσε το πράσινο φως για να ταξιδέψει υπό την εποπτεία του κατηγορούμενου γυμνασιάρχη προκειμένου να παρακολουθήσει μαθήματα σε συγκεκριμένο άθλημα πολεμικών τεχνών, στο οποίο και ο κατηγορούμενος εξειδικεύεται. Σύμφωνα με την καταγγελία της 16χρονης, ο κατηγορούμενος-γνυμασιάρχης, κατά την επιστροφή τους στο Ηράκλειο, με το πλοίο της γραμμής, εντός της καμπίνας του πλοίου ενήργησε χωρίς τη θέληση της σεξουαλικές πράξεις. Μάλιστα, η μητέρα της επιβεβαίωσε τα λεγόμενα της κόρης της, προσκομίζοντας και ιατρικά έγγραφα από διαγνωστικό εργαστήριο και πόρισμα Ιατροδικάστή.

Μάλιστα τότε τα στοιχεία του γυμνασιάρχη δόθηκαν στη δημοσιότητα με εισαγγελική εντολή στην προσπάθεια εντοπισμού κι άλλων υποθέσεων. Ο συγκεκριμένος γυμνασιάρχης είχε δημιουργήσει πλήθος προβλημάτων εντός και εκτός της σχολικής ως μάς έχουν μεταφέρει γονείς και κάτοικοι της περιοχής.