«Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω, είμαι παιδί σου» – Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για τα γενέθλια του πατέρα της
«Πολλές κόντρες μεταξύ μας. Πολλά που ενστερνίζεσαι και πιστεύεις δεν τα ενστερνίζομαι ούτε τα πιστεύω! Προσπάθησα πάρα πολλά χρόνια να συμφιλιωθώ με αυτό! Είμαι παιδί σου... Νομίζω το έχω καταφέρει» γράφει η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου στην ανάρτησή της στο Instagram για τα 92α γενέθλια του Αλέξανδρου Λυκουρέζου.
- Έφτασε στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και ο τρίτος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ
- Πώς προστατεύουν οι Ευρωπαίοι τα δεδομένα τους online; Η εικόνα στην Ελλάδα
- Η Nestle διευρύνει τις ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος
- Αυτοκίνητα του Street View βγαίνουν για περιοδεία στην Ελλάδα – Πώς μπορείτε να ζητήσετε θόλωση των εικόνων
Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος έχει γενέθλια στις 4 Φεβρουαρίου και η κόρη του, Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, του εύχεται «χρόνια πολλά» δημόσια με μια γλαφυρή ανάρτηση στο Instagram. Η 47χρονη, που στο παρελθόν είχε μιλήσει μέσα από συνεντεύξεις της για τη δύσκολη σχέση που είχε με τον πατέρα της, συνέθεσε ένα κείμενο τρυφερό στο οποίο εύχεται τα καλύτερα στον πατέρα της.
Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου γράφει στην ανάρτησή της, πως υπήρξαν πολλές κόντρες ανάμεσα σε εκείνη και τον πατέρα της. Προσπάθησε όπως λέει να τον αγαπήσει και το κατάφερε. Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος έκλεισε 92 χρόνια ζωής και το τελευταίο διάστημα έχει διαρκώς στο πλευρό του, τη νέα του σύντροφο, Τζένη Οικονόμου.
«Τώρα πια άλλη ζωή. Ήρεμος. Υπομονετικός. Πιο σοφός. Έχεις μάθει να επιβιώνεις στα πάντα!»
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Αεικίνητος! Ευφυής. Δύσκολος. Έντονος»
«Χρόνια καλά μπαμπά… 92… Έχεις ζήσει πολλά. Φουρτούνες, χαρές, εντάσεις, μάχες, ήττες, επιτυχίες, απώλειες, πόνους… Πολλά! Μάχιμος δικηγόρος 60 χρόνια και τώρα απέχεις, αλλά το μυαλό σου είναι δυνατό» γράφει η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου και συνεχίζει για τη μεταξύ τους σχέση, στο πέρασμα των χρόνων.
«Πολλές κόντρες μεταξύ μας. Πολλά που ενστερνίζεσαι και πιστεύεις δεν τα ενστερνίζομαι ούτε τα πιστεύω! Προσπάθησα πάρα πολλά χρόνια να συμφιλιωθώ με αυτό! Είμαι παιδί σου. Αλλά όχι εσύ. Ούτε τα θέλω σου, ούτε τα πιστεύω σου. Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω. Νομίζω το έχω καταφέρει.
»Δεν ξέρω πως πέρασαν τόσα χρόνια. Τόσο γρήγορα. Πότε ήμουνα μικρή και σε έβλεπα να κινείσαι παντού και πάντα. Ποτέ διακοπές. Ποτέ δεν σταμάταγες! Μέσα σε όλα. Αεικίνητος! Ευφυής. Δύσκολος. Έντονος.
»Τώρα πια άλλη ζωή. Ήρεμος. Υπομονετικός. Πιο σοφός. Έχεις μάθει να επιβιώνεις στα πάντα! Εύχομαι να μπορέσεις να καταφέρεις κάτι από εδώ και πέρα που θα σε κάνει να ηρεμήσεις και να αισθανθείς όπως πρέπει! Χρόνια καλά! (πολλά τα έχουμε)».
«Έχω μια παρόρμηση ως Μαρία Ελένη, έλεγα ότι θέλω να με λένε Αίθρα αλλά τελικά δεν θέλω. Μ’ αρέσει να με λένε και Αίθρα, μου αρέσει να με λένε και Μαρία Ελένη»
Αίθρα ή όχι;
Το 2024 η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου εκδήλωσε την επιθυμία να αλλάξει το όνομά της σε Αίθρα.
«Η ταυτότητα είναι απλώς ένα χαρτί. Το Αίθρα είναι στην ψυχή και την καρδιά μου και σημαίνει «φωτεινός ουρανός». Όλοι στην αρχαία Ελλάδα άλλαζαν τα ονόματά τους μετά από κάποια ηλικία, γιατί μετά αλλάζεις ως άνθρωπος. Επειδή είμαι Ελληνίδα και αγαπώ ό,τι μου έχουν περάσει οι γονείς μου, δεν θα μπορούσα να μην αλλάξω το όνομα μου», είπε αρχικά, ωστόσο πρόσφατα το μετάνιωσε:
«Έχω μια παρόρμηση ως Μαρία Ελένη, έλεγα ότι θέλω να με λένε Αίθρα αλλά τελικά δεν θέλω. Μ’ αρέσει να με λένε και Αίθρα, μου αρέσει να με λένε και Μαρία Ελένη» δήλωσε στο «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ.
*Αρχική Φωτό: NDP
- «Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω, είμαι παιδί σου» – Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για τα γενέθλια του πατέρα της
- Υπέγραψε και το Μαρούσι την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες
- Μπορεί η διπλωματία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να αποδώσει καρπούς; Τα περιθώρια στενεύουν
- Τι λένε για τον Κέντρικ Ναν: «Το ζήτημα δεν είναι μόνο ιατρικό…»
- ΠΑΣΟΚ: Βαθιά αντιλαϊκή απόφαση οι αυξήσεις του κόστους νερού στους Δήμους της Αττικής
- Λακαφώσης για δυστύχημα στα Τέμπη: Τα καθίσματα λειτούργησαν ως προσάναμμα, ήταν σκέτο πανί
- Eurovision 2026: «Έσπασε» τα κοντέρ του Youtube ο Akylas με το Ferto – Πρώτη η Ελλάδα στην πλατφόρμα
- Ιράν: Οι αρχές της χώρας επιτρέπουν πλέον επισήμως στις γυναίκες να οδηγούν δίκυκλα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις