04.02.2026 | 15:51
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
«Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω, είμαι παιδί σου» – Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για τα γενέθλια του πατέρα της
«Πολλές κόντρες μεταξύ μας. Πολλά που ενστερνίζεσαι και πιστεύεις δεν τα ενστερνίζομαι ούτε τα πιστεύω! Προσπάθησα πάρα πολλά χρόνια να συμφιλιωθώ με αυτό! Είμαι παιδί σου... Νομίζω το έχω καταφέρει» γράφει η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου στην ανάρτησή της στο Instagram για τα 92α γενέθλια του Αλέξανδρου Λυκουρέζου.

Spotlight

Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος έχει γενέθλια στις 4 Φεβρουαρίου και η κόρη του, Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, του εύχεται «χρόνια πολλά» δημόσια με μια γλαφυρή ανάρτηση στο Instagram. Η 47χρονη, που στο παρελθόν είχε μιλήσει μέσα από συνεντεύξεις της για τη δύσκολη σχέση που είχε με τον πατέρα της, συνέθεσε ένα κείμενο τρυφερό στο οποίο εύχεται τα καλύτερα στον πατέρα της.

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου γράφει στην ανάρτησή της, πως υπήρξαν πολλές κόντρες ανάμεσα σε εκείνη και τον πατέρα της. Προσπάθησε όπως λέει να τον αγαπήσει και το κατάφερε. Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος έκλεισε 92 χρόνια ζωής και το τελευταίο διάστημα έχει διαρκώς στο πλευρό του, τη νέα του σύντροφο, Τζένη Οικονόμου.

«Τώρα πια άλλη ζωή. Ήρεμος. Υπομονετικός. Πιο σοφός. Έχεις μάθει να επιβιώνεις στα πάντα!»

«Αεικίνητος! Ευφυής. Δύσκολος. Έντονος»

«Χρόνια καλά μπαμπά… 92… Έχεις ζήσει πολλά. Φουρτούνες, χαρές, εντάσεις, μάχες, ήττες, επιτυχίες, απώλειες, πόνους… Πολλά! Μάχιμος δικηγόρος 60 χρόνια και τώρα απέχεις, αλλά το μυαλό σου είναι δυνατό» γράφει η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου και συνεχίζει για τη μεταξύ τους σχέση, στο πέρασμα των χρόνων.

«Πολλές κόντρες μεταξύ μας. Πολλά που ενστερνίζεσαι και πιστεύεις δεν τα ενστερνίζομαι ούτε τα πιστεύω! Προσπάθησα πάρα πολλά χρόνια να συμφιλιωθώ με αυτό! Είμαι παιδί σου. Αλλά όχι εσύ. Ούτε τα θέλω σου, ούτε τα πιστεύω σου. Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω. Νομίζω το έχω καταφέρει.

»Δεν ξέρω πως πέρασαν τόσα χρόνια. Τόσο γρήγορα. Πότε ήμουνα μικρή και σε έβλεπα να κινείσαι παντού και πάντα. Ποτέ διακοπές. Ποτέ δεν σταμάταγες! Μέσα σε όλα. Αεικίνητος! Ευφυής. Δύσκολος. Έντονος.

»Τώρα πια άλλη ζωή. Ήρεμος. Υπομονετικός. Πιο σοφός. Έχεις μάθει να επιβιώνεις στα πάντα! Εύχομαι να μπορέσεις να καταφέρεις κάτι από εδώ και πέρα που θα σε κάνει να ηρεμήσεις και να αισθανθείς όπως πρέπει! Χρόνια καλά! (πολλά τα έχουμε)».

«Έχω μια παρόρμηση ως Μαρία Ελένη, έλεγα ότι θέλω να με λένε Αίθρα αλλά τελικά δεν θέλω. Μ’ αρέσει να με λένε και Αίθρα, μου αρέσει να με λένε και Μαρία Ελένη»

YouTube thumbnail

Αίθρα ή όχι;

Το 2024 η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου εκδήλωσε την επιθυμία να αλλάξει το όνομά της σε Αίθρα.

«Η ταυτότητα είναι απλώς ένα χαρτί. Το Αίθρα είναι στην ψυχή και την καρδιά μου και σημαίνει «φωτεινός ουρανός». Όλοι στην αρχαία Ελλάδα άλλαζαν τα ονόματά τους μετά από κάποια ηλικία, γιατί μετά αλλάζεις ως άνθρωπος. Επειδή είμαι Ελληνίδα και αγαπώ ό,τι μου έχουν περάσει οι γονείς μου, δεν θα μπορούσα να μην αλλάξω το όνομα μου», είπε αρχικά, ωστόσο πρόσφατα το μετάνιωσε:

«Έχω μια παρόρμηση ως Μαρία Ελένη, έλεγα ότι θέλω να με λένε Αίθρα αλλά τελικά δεν θέλω. Μ’ αρέσει να με λένε και Αίθρα, μου αρέσει να με λένε και Μαρία Ελένη» δήλωσε στο «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ.

*Αρχική Φωτό: NDP

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
«Ξέρω πόσο βαρύ είναι»: Ο Ρίκι Μάρτιν συγκινήθηκε με τη δήλωση του Bad Bunny στα Grammy υπέρ των μεταναστών
Γλώσσες, σύνορα, όνειρα 04.02.26

«Ξέρω πόσο βαρύ είναι»: Ο Ρίκι Μάρτιν συγκινήθηκε με τη δήλωση του Bad Bunny στα Grammy υπέρ των μεταναστών

Ο Ρίκι Μάρτιν ένιωσε «έναν κόμπο στον λαιμό» με την ομιλία του Bad Bunny στα Grammy, όπου ο Πορτορικανός καλλιτέχνης καταφέρθηκε εναντίον της ICE, λέγοντας: «Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι — είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί».

Σύνταξη
Ο πατέρας της Νίκολα Πελτζ επικρίνει τον τρόπο που οι Μπέκαμ εκθέτουν την οικογένεια στη δημοσιότητα
Αναγκάζομαι να τοποθετηθώ 04.02.26

Ο πατέρας της Νίκολα Πελτζ επικρίνει τον τρόπο που οι Μπέκαμ εκθέτουν την οικογένεια στη δημοσιότητα

Για πρώτη φορά δημόσια τοποθετήθηκε ο πατέρας της Νίκολα Πελτζ για τη ρήξη με την οικογένεια Μπέκαμ, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τον τρόπο που η υπόθεση παίρνει διαστάσεις στη δημοσιότητα και δηλώνοντας τη στήριξή του στον Μπρούκλιν και τον γάμο του.

Σύνταξη
O Γουίλ Άρνετ λέει ότι έδιωξε καλεσμένο από το podcast που συμπαρουσιάζει επειδή ήταν «μ@λ@κ@ς»
SmartLess 04.02.26

O Γουίλ Άρνετ λέει ότι έδιωξε καλεσμένο από το podcast που συμπαρουσιάζει επειδή ήταν «μ@λ@κ@ς»

«Τον ευχαριστήσαμε και τελειώσαμε εκεί», είπε ο Γουίλ Άρνετ χαρακτηριστικά, χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του, λέγοντας πως αν γινόταν γνωστό ποιος ήταν, «θα μένατε άφωνοι».

Σύνταξη
Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι
Royal Lodge 04.02.26

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι

Η αποχώρηση του πρώην πρίγκιπα Άντριου από το Royal Lodge στο Ουίνδσορ και η μετακόμισή του στο Σάντρινγκαμ συμπίπτουν με την αναζωπύρωση της υπόθεσης Έπσταϊν και νέους ισχυρισμούς που αγγίζουν το Παλάτι του Μπάκιγχαμ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υπόθεση Χάντερ Τόμσον: Οι αρχές επιβεβαιώνουν ξανά την αυτοκτονία του δημοσιογράφου 21 χρόνια μετά
Football Season Is Over 04.02.26

Υπόθεση Χάντερ Τόμσον: Οι αρχές επιβεβαιώνουν ξανά την αυτοκτονία του δημοσιογράφου 21 χρόνια μετά

Είκοσι χρόνια μετά τον θάνατο του Χάντερ Τόμσον, οι αρχές του Κολοράντο ολοκλήρωσαν νέα, ανεξάρτητη επανεξέταση της υπόθεσης, καταλήγοντας στο ίδιο συμπέρασμα: ο εμβληματικός «gonzo» δημοσιογράφος έβαλε τέλος στη ζωή του το 2005

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Να λογοδοτήσει»: Η πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα, σπάει τη σιωπή της για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
Αποστάσεις 03.02.26

«Να λογοδοτήσει»: Η πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα, σπάει τη σιωπή της για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς παίρνει σαφείς αποστάσεις από τον πρώην σύζυγό της Μπιλ Γκέιτς καλώντας τον να απαντήσει για τις νέες, σοκαριστικές λεπτομέρειες που ήρθαν στο φως σχετικά με τις επαφές του με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή τον Τρέβορ Νόα – «Η σάτιρα έχει συνταγματική προστασία», λένε ειδικοί στο δίκαιο
Νησί του Έπσταϊν 03.02.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή τον Τρέβορ Νόα – «Η σάτιρα έχει συνταγματική προστασία», λένε ειδικοί στο δίκαιο

Ένα σατιρικό σχόλιο του Τρέβορ Νόα για τον Τζέφρι Έπσταϊν ήταν αρκετό για να προκαλέσει την οργή του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος απείλησε με αγωγή, παρά το γεγονός ότι ειδικοί επικαλούνται την ισχυρή συνταγματική προστασία της πολιτικής σάτιρας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Νικάω!» – Από το ρατσισμό στην κολπική ξηρότητα, η 59χρονη Χάλι Μπέρι δηλώνει πιο ετοιμοπόλεμη από ποτέ
Icon 03.02.26

«Νικάω!» – Από το ρατσισμό στην κολπική ξηρότητα, η 59χρονη Χάλι Μπέρι δηλώνει πιο ετοιμοπόλεμη από ποτέ

Έχοντας επιβιώσει σε μια βιομηχανία που λατρεύει τη νεότητα και συχνά «εξαφανίζει» τις γυναίκες μετά τα πενήντα, η Χάλι Μπέρι είναι πάντα εδώ ως αρχιτέκτονας της δικής της μοίρας, μετατρέποντας τις προσωπικές της πληγές σε μια ηχηρή ακτιβιστική δράση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Παντρέψου με!» – Η Σάρα Φέργκιουσον είχε παραδοθεί άνευ όρων στον Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με νέα στοιχεία
Σχέση εξάρτησης 03.02.26

«Παντρέψου με!» - Η Σάρα Φέργκιουσον είχε παραδοθεί άνευ όρων στον Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με νέα στοιχεία

Η πρώην δούκισσα του Γιορκ, Σάρα Φέργκιουσον, επαίνεσε επίσης τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία ως «τον αδελφό που πάντα ήθελε να έχει».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
To τραγικό, ρομαντικό ειδύλλιο των Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Καρολίν Μπεσέτ γίνεται σειρά δια χειρός Ράιαν Μέρφι
«Κατάρα των Κένεντι» 03.02.26

To τραγικό, ρομαντικό ειδύλλιο των Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Καρολίν Μπεσέτ γίνεται σειρά δια χειρός Ράιαν Μέρφι

Η νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» κινείται γύρω από έναν μεγάλο έρωτα και ένα άδοξο τέλος που συγκλόνισε την Αμερική.

Σύνταξη
Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια του νέου σήριαλ «Οι Αθώοι» στο MEGA – Αγνή αγάπη, πόθος κι αδικία
Ερωτικό τρίγωνο 03.02.26

Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια του νέου σήριαλ «Οι Αθώοι» στο MEGA – Αγνή αγάπη, πόθος κι αδικία

Η θέση της γυναίκας μέσα στα χρόνια, το στίγμα, η ανισότητες και μια κοινωνία έτοιμη να απορρίψει το «από αλλού φερμένο» – το σήριαλ «Οι Αθώοι», βασισμένο σε πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, κάνει πρεμιέρα στο MEGA την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:20.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θα το πάρει το κορίτσι; Τα «έχασε» ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε ερώτηση για τον γάμο του με την Κάιλι Τζένερ
Άβολο 03.02.26

Θα το πάρει το κορίτσι; Τα «έχασε» ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε ερώτηση για τον γάμο του με την Κάιλι Τζένερ

Στο πλαίσιο της οσκαρικής του κούρσας, ο Τιμοτέ Σαλαμέ είχε μια συζήτηση με τον σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Κέρτις. Αλλά όταν η κουβέντα πήγε στην Κάιλι Τζένερ και έναν πιθανό γάμο, ο σταρ του Χόλιγουντ έχασε τα λόγια του.

Σύνταξη
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν κοιμάται και ξυπνάει με τη σκέψη του να κερδίσει Όσκαρ, ενώ ο κόσμος καίγεται
Διαφήμιση; 02.02.26

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν κοιμάται και ξυπνάει με τη σκέψη του να κερδίσει Όσκαρ, ενώ ο κόσμος καίγεται

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι οι δηλώσεις του περί νίκης στα φετινά Όσκαρ παρερμηνεύτηκαν. Κοινώς, ναι μεν θέλει να κερδίσει, αλλά στηρίζει και τους συνυποψηφίους τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δεν συμμετείχε «ποτέ σε ταινίες για τα χρήματα»
Έτσι κι έτσι; 02.02.26

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δεν συμμετείχε «ποτέ σε ταινίες για τα χρήματα»

«Μου έκαναν πολλές προτάσεις στην αρχή της καριέρας μου και μερικές φορές σκέφτομαι: 'Ε, θα έπρεπε να το είχα κάνει'», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς «Αλλά δεν το έκανα», πρόσθεσε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Υπέγραψε και το Μαρούσι την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες
Κοινωνική πολιτική 04.02.26

Υπέγραψε και το Μαρούσι την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου υπογράφοντας την Ευρωπαϊκή Χάρτα, δήλωσε ότι «αποδέχεται τη διευρυμένη μορφή της και δεσμεύεται για την εφαρμογή των επικαιροποιημένων διατάξεών της».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Βαθιά αντιλαϊκή απόφαση οι αυξήσεις του κόστους νερού στους Δήμους της Αττικής
«Νερό - εμπόρευμα» 04.02.26

ΠΑΣΟΚ: Βαθιά αντιλαϊκή απόφαση οι αυξήσεις του κόστους νερού στους Δήμους της Αττικής

«Μια ακόμη απόδειξη της κυβερνητικής αδιαφορίας για το κόστος ζωής, την τοπική αυτοδιοίκηση και το δημόσιο συμφέρον» οι πρόσφατες αυξήξεις στο νερό για τους ΟΤΑ, λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Λακαφώσης για δυστύχημα στα Τέμπη: Τα καθίσματα λειτούργησαν ως προσάναμμα, ήταν σκέτο πανί
Σοβαρά ερωτήματα 04.02.26

Λακαφώσης για δυστύχημα στα Τέμπη: Τα καθίσματα λειτούργησαν ως προσάναμμα, ήταν σκέτο πανί

Ταυτόχρονα, έντονη κριτική στις ανακριτικές αρχές άσκησε ο πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης, Ανδρέας Ψαρόπουλος, κάνοντας λόγο για «απροθυμία» να διερευνηθεί σε βάθος το ζήτημα της πυρασφάλειας

Σύνταξη
Ανοιχτή εκδήλωση για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 04.02.26

Ανοιχτή εκδήλωση για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πειραιά

Το τελικό Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο να αποτελέσει ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο ανάπτυξης, προς όφελος των κατοίκων, των επαγγελματιών και των επόμενων γενεών, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά.

Σύνταξη
Το Grok εξακολουθεί να παράγει σεξουαλικές εικόνες – Ακόμη και όταν γνωρίζει ότι τα υποκείμενα δεν συναινούν
Έρευνα Reuters 04.02.26

Το Grok εξακολουθεί να παράγει σεξουαλικές εικόνες – Ακόμη και όταν γνωρίζει ότι τα υποκείμενα δεν συναινούν

Δημοσιογράφοι του Reuters υπέβαλαν στο Grok 55 αιτήματα να δημιουργήσει γυμνές και σεξουαλικές εικόνες ατόμων. Στις 47 περιπτώσεις ανταποκρίθηκε, παρότι είχε ενημερωθεί ότι αυτό θα μπορούσε να ταπεινώσει τα υποκείμενα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 
Αναβολή μέχρι τα 19 04.02.26

Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι το όφελος των επεμβάσεων φυλομετάβασης δικαιολογεί το ρίσκο, λέει η Αμερικανική Ένωση Πλαστικών Χειρουργών.

Σύνταξη
Κρατούμενος παραμένει ο 55χρονος Έλληνας που συνελήφθη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία – Το Συμβούλιο Εφετών Θράκης θα αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία
Ελλάδα 04.02.26

Κρατούμενος παραμένει ο 55χρονος Έλληνας που συνελήφθη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία – Το Συμβούλιο Εφετών Θράκης θα αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία

Μέχρι να αποφασιστεί αν θα εκδοθεί στη Γερμανία, ο 55χρονος θα παραμείνει κρατούμενος στις φυλακές Κομοτηνής

Σύνταξη
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Έκτακτο ΕΜΥ 04.02.26

Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων

Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται - Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα πρακτορεία ταξιδίων σχετικά με την αποκατάσταση των δρομολογίων στα πλοία της γραμμής

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: «Από ενός έως 16 ετών τα τραυματισμένα παιδιά – Το νοσοκομείο κρατήθηκε από φιλότιμο», λένε οι γιατροί
Δραματικές στιγμές 04.02.26

«Από ενός έως 16 ετών τα τραυματισμένα παιδιά - Το νοσοκομείο κρατήθηκε από φιλότιμο» - Τι λένε οι γιατροί στη Χίο

Τις δραματικές εικόνες που επικράτησαν στο νοσοκομείο στη Χίο μετά το ναυάγιο περιγράφουν υγειονομικοί - Χωρίς σχέδιο και χωρίς το απαραίτητο προσωπικό η κατάσταση αντιμετωπίστηκε χάρι στο φιλότιμο των υγειονομικών

Σύνταξη
Βουλή: «Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα για τα οικονομικά του ΚΚΕ – «Ναι» στην άρση του Δημήτρη Μάντζου
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Βουλή: «Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα για τα οικονομικά του ΚΚΕ – «Ναι» στην άρση του Δημήτρη Μάντζου

Εναντίον του γ.γ. του ΚΚΕ είχε καταθέσει μήνυση ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, ενώ για τον κ. Μάντζο ο πρόεδρος των «Σπαρτιατών».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε υποστελέχωση στην Επιθεώρηση Εργασίας
ΠΑΣΟΚ 04.02.26

Ανδρουλάκης: Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε υποστελέχωση στην Επιθεώρηση Εργασίας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρθηκε στην τραγωδία στη Βιολάντα και στηλίτευσε την υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας «που σήμερα είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης»

Σύνταξη
Χατζηδάκης: Δεκατέσσερα μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας
Οικονομικές Ειδήσεις 04.02.26

Χατζηδάκης: Δεκατέσσερα μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας

Μετα από 6,5 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη, ο Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε 14 παρεμβάσεις «για κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη», που αφορούν σε κατάργηση δικαιολογητικών, διαχείριση καταγγελιών και ακίνητη ιδιοκτησία

Σύνταξη
«Ξέρω πόσο βαρύ είναι»: Ο Ρίκι Μάρτιν συγκινήθηκε με τη δήλωση του Bad Bunny στα Grammy υπέρ των μεταναστών
Γλώσσες, σύνορα, όνειρα 04.02.26

«Ξέρω πόσο βαρύ είναι»: Ο Ρίκι Μάρτιν συγκινήθηκε με τη δήλωση του Bad Bunny στα Grammy υπέρ των μεταναστών

Ο Ρίκι Μάρτιν ένιωσε «έναν κόμπο στον λαιμό» με την ομιλία του Bad Bunny στα Grammy, όπου ο Πορτορικανός καλλιτέχνης καταφέρθηκε εναντίον της ICE, λέγοντας: «Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι — είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί».

Σύνταξη
Κουτσούμπας για μήνυση «φασίστα» Πλεύρη: Στο ΚΚΕ δεν υπάρχει μαύρο χρήμα και αυτό φαίνεται από το τι ψηφίζουμε
Πολιτική 04.02.26

Κουτσούμπας για μήνυση «φασίστα» Πλεύρη: Στο ΚΚΕ δεν υπάρχει μαύρο χρήμα και αυτό φαίνεται από το τι ψηφίζουμε

Ο Κουτσούμπας αναφερόμενος στην κατάργηση του βουλευτικού ακαταδίωκτου είπε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να σέρνεται να στα δικαστήρια με κάθε ανυπόστατη μήνυση του κάθε σεσημασμένου φασίστα οποιοσδήποτε βουλευτής.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή άκουγε δυνατά μουσική
Στην Ιταλία 04.02.26

Άγριο έγκλημα: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή άκουγε δυνατά μουσική

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να άφησε την άτυχη κοπέλα, που ψυχορραγούσε, μπροστά σε νοσοκομείο και να απομακρύνθηκε με το αυτοκίνητο

Σύνταξη
