newspaper
Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 22:11
Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών ανοιχτά της Χίου – Δεκάδες τραυματίες, αναφορές για νεκρούς
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η κυβέρνηση Σάντσεθ λαμβάνει μέτρα κατά της ατιμωρησίας στα social media – Και προκαλεί την οργή του Μασκ
Κόσμος 03 Φεβρουαρίου 2026, 23:15

Η κυβέρνηση Σάντσεθ λαμβάνει μέτρα κατά της ατιμωρησίας στα social media – Και προκαλεί την οργή του Μασκ

Ο Σάντσεθ ανακοίνωσε 5 μέτρα ρύθμισης των social media και την προστασία των ανηλίκων. Όπως η απαγόρευση χειραγώγησης των αλγορίθμων και η λογοδοσία των στελεχών πλατφορμών για παράνομο περιεχόμενο.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Spotlight

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε πέντε μέτρα για να αντιμετωπιστεί η ατιμωρησία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκτός από την απαγόρευση χρήσης των social media από ανήλικους κάτω των 16 ετών, ανακοίνωσε ότι στο εξής η χειραγώγηση του αλγορίθμου θα αποτελεί έγκλημα.

Επίσης, ότι τα στελέχη των πλατφορμών θα είναι νομικά υπεύθυνα για παραβιάσεις εάν δεν αφαιρούν το παράνομο περιεχόμενο. Αυτό ειδικά προκάλεσε την οργή του Έλον Μασκ, που επιτέθηκε με σκαιούς χαρακτηρισμούς κατά του πρωθυπουργού της Ισπανίας.

Πέντε μέτρα

Από τη σύνοδο κορυφής των παγκόσμιων κυβερνήσεων στο Ντουμπάι, ο Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πέντε μέτρα για τη ρύθμιση της λειτουργίας των social media στην Ισπανία. Στόχος, η αντιμετώπιση των καταχρήσεων από τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες και η διασφάλιση ενός ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος.


«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει ένα αποτυχημένο κράτος, όπου οι νόμοι αγνοούνται και τα εγκλήματα γίνονται ανεκτά», δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ. Και ανακοίνωσε τα εξής μέτρα:

Απαγόρευση για ανήλικους κάτω των 16 ετών

Η Ισπανία θα απαγορεύσει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών, απαιτώντας από τις ψηφιακές πλατφόρμες να εφαρμόσουν αποτελεσματικά συστήματα επαλήθευσης ηλικίας. «Θα τους προστατεύσουμε από την ψηφιακή Άγρια Δύση», είπε ο Πέδρο Σάντσεθ. Με την τροπολογία που προωθείται, οι ανήλικοι δεν θα μπορούν να ανοίγουν λογαριασμό ούτε με γονική άδεια.

Μέτρηση και καταπολέμηση του μίσους

Το δεύτερο μέτρο αφορά την εφαρμογή «ενός συστήματος, ενός αποτυπώματος μίσους και πόλωσης που θα παρακολουθεί, θα ποσοτικοποιεί και θα αποκαλύπτει πώς οι ψηφιακές πλατφόρμες τροφοδοτούν τη διχόνοια και ενισχύουν το μίσος». Ο Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε:

«Για πολύ καιρό, το μίσος θεωρούνταν αόρατο και αδύνατο να ποσοτικοποιηθεί. Αλλά θα το αλλάξουμε αυτό με ένα εργαλείο που θα αποτελέσει τη βάση για τον καθορισμό μελλοντικών κυρώσεων, επειδή η διάδοση του μίσους πρέπει να έχει ένα κόστος. Νομικό κόστος, φυσικά, καθώς και ένα οικονομικό κόστος και ένα ηθικό κόστος που οι πλατφόρμες δεν θα μπορούν πλέον να αγνοούν».

Νομική ευθύνη των στελεχών

Το τρίτο μέτρο αφορά τη νομική ευθύνη για πιθανές παραβιάσεις στον ψηφιακό τομέα. «Θα τροποποιήσουμε τη νομοθεσία στην Ισπανία έτσι ώστε τα στελέχη των πλατφορμών να είναι νομικά υπεύθυνα για τις πολλαπλές παραβιάσεις που λαμβάνουν χώρα στις πλατφόρμες τους. Αυτό σημαίνει ότι οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι αυτών των τεχνολογικών πλατφορμών θα αντιμετωπίσουν ποινική ευθύνη εάν δεν αφαιρέσουν περιεχόμενο μίσους ή παράνομο», είπε ο Πέδρο Σάντσεθ.

Χειραγώγηση αλγορίθμων

Το τέταρτο αφορά τη χειραγώγηση των αλγορίθμων. Στο εξής, η χειραγώγηση αλγορίθμων και η ενίσχυση του παράνομου περιεχομένου θα χαρακτηριστούν εγκλήματα.

«Πρόκειται για κάτι που δημιουργήθηκε, προωθήθηκε και διαδόθηκε από ορισμένους φορείς τους οποίους θα ερευνήσουμε, καθώς και από τις πλατφόρμες των οποίων οι αλγόριθμοι ενισχύουν την παραπληροφόρηση με αντάλλαγμα το κέρδος. Οι μέρες που κρυβόμασταν πίσω από κώδικα και ισχυριζόμασταν ότι η τεχνολογία είναι ουδέτερη έχουν τελειώσει», δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ.

Έλεγχος του Grok

Το τελευταίο μέτρο αφορά το Grok του Έλον Μασκ, και άλλες πλατφόρμες, μετά το σκάνδαλο των γυμνών και σεξουαλικών γυναικών και ανηλίκων που παράγει.

«Η κυβέρνησή μου θα συνεργαστεί με την Εισαγγελία μας για να διερευνήσει και να διώξει τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από το Grok, το TikTok και το Instagram. Θα έχουμε μηδενική ανοχή σε αυτά τα ζητήματα και θα υπερασπιστούμε την ψηφιακή μας κυριαρχία έναντι οποιουδήποτε είδους ξένου καταναγκασμού».

Οργή και επίθεση Μασκ

Οι ανακοινώσεις του Πέδρο Σάντσεθ προκάλεσαν την οργή του Έλον Μασκ, που προφανώς είδε τον εαυτό του σε πολλές από τις υπό έλεγχο κατηγορίες.

Ο ιδιοκτήτης του X αποκάλεσε τον Πέδρο Σάντσεθ «ολοκληρωτικό φασίστα», αλλά και «τύραννο και προδότη του λαού της Ισπανίας».

Αρχικά αναδημοσίευσε το βίντεο στο οποίο ο Ισπανός πρωθυπουργός περιέγραφε λεπτομερώς τις προτάσεις του και του επιτέθηκε με προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Τον αποκάλεσε «βρόμικο Σάντσεθ» χρησιμοποιώντας και ένα e-moji με κόπρανα.


Στη συνέχεια, σε άλλη ανάρτησή του, τον αποκάλεσε «πραγματικά ολοκληρωτικό φασίστα».


Τόσο η έρευνα για το Grok, το οποίο ελέγχεται τόσο από τη Γαλλία, τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση θίγει τον Έλον Μασκ. Επίσης, ο ιδιοκτήτης του Χ, μέσω του Grok διακινεί ρατσιστικές θεωρίες και φασιστικές ιδέες. Επιπλέον, έχει υπερασπιστεί τη ρητορική μίσους στο Χ ως «ελευθερία του λόγου». Η νομοθεσία, που θα καθιστά νομικά υπεύθυνα τα στελέχη των πλατφορμών για το παράνομο υλικό, θα τον επηρεάσει άμεσα.

Ο Έλον Μασκ, ωστόσο, δεν περίμενε τα μέτρα για τα social media για να επιτεθεί στον Πέδρο Σάντσεθ. Με αφορμή τις ανακοινώσεις για νομιμοποίηση 500.000 μεταναστών από την ισπανική κυβέρνηση, αναπαράγει σχόλια περί προσπάθειας εκλογικής νοθείας στην Ισπανία. Και ο Ισπανός πρωθυπουργός του απάντησε: «Ο Άρης μπορεί να περιμένει, η ανθρωπότητα όχι».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ακρίβεια: Πώς «τρώει» τους καταναλωτές στην Ελλάδα

Ακρίβεια: Πώς «τρώει» τους καταναλωτές στην Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil στο +1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil στο +1%

inWellness
Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Το ΝΑΤΟ άρχισε τον στρατηγικό σχεδιασμό για μια αποστολή στην Αρκτική, μεσούσης της διαμάχης για τη Γροιλανδία
«Αρκτικός Φρουρός» 03.02.26

Το ΝΑΤΟ άρχισε τον στρατηγικό σχεδιασμό για μια αποστολή στην Αρκτική, μεσούσης της διαμάχης για τη Γροιλανδία

Μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ στο Νταβός τον Ιανουάριο, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι συζήτησαν πώς οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να εργαστούν συλλογικά για να εγγυηθούν την ασφάλεια στην Αρκτική, συμπεριλαμβανομένης όχι μόνο της Γροιλανδίας αλλά και των επτά κρατών του ΝΑΤΟ με εδάφη στην Αρκτική

Σύνταξη
Το αεροπλανοφόρο Λίνκολν φεύγει από τον Περσικό Κόλπο και οδεύει προς το Άντεν, λέει το Ιράν
Κόσμος 03.02.26

Το αεροπλανοφόρο Λίνκολν φεύγει από τον Περσικό Κόλπο και οδεύει προς το Άντεν, λέει το Ιράν

Το αεροπλανοφόρο Έιμπραχαμ Λίνκολν τα πλοία συνοδείας και υποβρύχια των ΗΠΑ αποσύρονται από τον Περσικό Κόλπο και αναδιατάσσονται στα ύδατα της Υεμένης, κοντά στο Άντεν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Μια μικρή ομάδα Αμερικανών στρατιωτών βρίσκεται στη Νιγηρία για την αντιμετώπιση της ισλαμιστικής απειλής
Κόσμος 03.02.26

ΗΠΑ: Μια μικρή ομάδα Αμερικανών στρατιωτών βρίσκεται στη Νιγηρία για την αντιμετώπιση της ισλαμιστικής απειλής

Οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν για πρώτη φορά ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στη Νιγηρία, μετά τον βομβαρδισμό στο Σοκότο, ανήμερα των Χριστουγέννων

Σύνταξη
«Την έχουν βαμμένη» – Τα μνημόνια και η ελληνική κρίση στα αρχεία Έπσταϊν
Έπσταϊν και Ελλάδα 03.02.26

«Την έχουν βαμμένη» – Τα μνημόνια και η ελληνική κρίση στα αρχεία Έπσταϊν

Ο Έπσταϊν ενδιαφερόταν το 2010 να μάθει για το πρόγραμμα διάσωσης του ευρώ και ο Μάντελσον το επιβεβαίωσε. Το 2015 σχολίαζε με την επικεφαλής του ομίλου Ρότσιλντ τις συνέπειες του δημοψηφίσματος για την κυβέρνηση Τσίπρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, γιος του δικτάτορα της Λιβύης, δολοφονήθηκε στην πόλη Ζεντέν
Στον κήπο του 03.02.26

Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, γιος του δικτάτορα της Λιβύης, δολοφονήθηκε στην πόλη Ζεντέν

Τον πυροβόλησαν τέσσερα άτομα, που στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι είχε αμνηστευθεί για καταδίκες για καταστολή διαδηλώσεων. Δήλωνε ότι ήθελε να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος.

Σύνταξη
Η Νέα Υόρκη θα εποπτεύει τις επιχειρήσεις απελάσεων του Τραμπ με νέους νομικούς παρατηρητές
ICE 03.02.26

Η Νέα Υόρκη θα εποπτεύει τις επιχειρήσεις απελάσεων του Τραμπ με νέους νομικούς παρατηρητές

«Αυτές οι καταχρήσεις και η χρήση των τοπικών αστυνομικών ως όπλο για να επιβάλλεται ο σεβασμός των νόμων για τη μετανάστευση, δεν θα γίνουν ανεκτές στη Νέα Υόρκη», διεμήνυσε στον Τραμπ η Δημοκρατική κυβερνήτρια της πολιτείας

Σύνταξη
Αυστραλία: Οικογένεια βρέθηκε νεκρή και οι αρχές υποπτεύονται διπλή δολοφονία και αυτοκτονία – «To σύστημα τους απογοήτευσε»
ΑμεΑ 03.02.26

Οικογένεια βρέθηκε νεκρή και οι αρχές υποπτεύονται διπλή δολοφονία και αυτοκτονία - «To σύστημα τους απογοήτευσε»

Ο Λέον και ο Ότις Κλουν έφηβοι με αναπηρίες, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μόσμαν Παρκ του Περθ στην Αυστραλία μαζί με τους γονείς τους την περασμένη Παρασκευή, σε μια υποψία διπλής δολοφονίας-αυτοκτονίας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι ΗΠΑ κατέρριψαν drone του Ιράν – Κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρo «Λίνκολν»
Μέση Ανατολή 03.02.26 Upd: 21:26

Οι ΗΠΑ κατέρριψαν drone του Ιράν – Κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρo «Λίνκολν»

Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών αναχαίτισε drone από το Ιράν που φέρεται ότι πλησίαζε το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» στην Αραβική Θάλασσα. Αλλαγές στο πρόγραμμα των διαπραγματεύσεων ζητά το Ιράν.

Σύνταξη
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προσέγγισαν για νηοψία αμερικανικό δεξαμενόπλοιο – Συνεχίζει την πορεία του
Στο Ορμούζ 03.02.26

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προσέγγισαν για νηοψία αμερικανικό δεξαμενόπλοιο – Συνεχίζει την πορεία του

Ιρανικά πλοιάρια πλησίασαν το αμερικανικό δεξαμενόπλοιο και το διέταξαν να σταματήσει για νηοψία. Aυτό αύξησε την ταχύτητά του και συνέχισε την πορεία του συνοδευόμενο από αμερικανικό πολεμικό.

Σύνταξη
Δίκη Λεπέν: Ο εισαγγελέας ζητά να επικυρωθούν οι ποινές της και η στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι
Απόφαση το καλοκαίρι 03.02.26

Δίκη Λεπέν: Ο εισαγγελέας ζητά να επικυρωθούν οι ποινές της και η στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

Από την απόφαση του Εφετείου θα κριθεί αν η Μαρίν Λεπέν θα μπορέσει να είναι υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές το 2027. Ο εισαγγελέας ζητά επικύρωση των πρωτόδικων ποινών για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Σύνταξη
Γαλλία: Σε κρίσιμη κατάσταση καθηγήτρια γυμνασίου – Δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από μαθητή
«Βαθύ σοκ» 03.02.26 Upd: 18:23

Γαλλία: Σε κρίσιμη κατάσταση καθηγήτρια γυμνασίου – Δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από μαθητή

Η επίθεση με μαχαίρι έγινε στην πόλη Σαναρι-σιρ-Μερ. Ο 15χρονος ύποπτος, μαθητής της Γ' Τάξης, κρατείται με κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Επιτέθηκε στην καθηγήτρια την ώρα του μαθήματος.

Σύνταξη
Αμβούργο: Δύο συλλήψεις για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία – Έλληνας ο ένας
Επιδρομές στην Ελλάδα 03.02.26 Upd: 18:08

Αμβούργο: Δύο συλλήψεις για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία – Έλληνας ο ένας

Στο πλαίσιο των ερευνών για το σαμποτάζ, πραγματοποιήθηκαν επιδρομές στο Αμβούργο και σε ένα χωριό στην Ελλάδα. Επίσης, έγιναν έρευνες σε διαμερίσματα στο Αμβούργο, τη Ρουμανία και την Ελλάδα.

Σύνταξη
Τουσκ: Έρευνα για πιθανές σχέσεις μεταξύ Έπσταϊν και ρωσικών μυστικών υπηρεσιών θα πραγματοποιήσει η Πολωνία
Κόσμος 03.02.26

Τουσκ: Έρευνα για πιθανές σχέσεις μεταξύ Έπσταϊν και ρωσικών μυστικών υπηρεσιών θα πραγματοποιήσει η Πολωνία

«Όλο οδηγούν στην υποψία ότι αυτό το πρωτοφανές παιδοφιλικό σκάνδαλο συνδιοργανώθηκε από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το ΝΑΤΟ άρχισε τον στρατηγικό σχεδιασμό για μια αποστολή στην Αρκτική, μεσούσης της διαμάχης για τη Γροιλανδία
«Αρκτικός Φρουρός» 03.02.26

Το ΝΑΤΟ άρχισε τον στρατηγικό σχεδιασμό για μια αποστολή στην Αρκτική, μεσούσης της διαμάχης για τη Γροιλανδία

Μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ στο Νταβός τον Ιανουάριο, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι συζήτησαν πώς οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να εργαστούν συλλογικά για να εγγυηθούν την ασφάλεια στην Αρκτική, συμπεριλαμβανομένης όχι μόνο της Γροιλανδίας αλλά και των επτά κρατών του ΝΑΤΟ με εδάφη στην Αρκτική

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: «Καθόλου ικανοποιημένοι» 6 στους 10 με την απόδοση της κυβέρνησης – Ακρίβεια και διαφθορά «γκρεμίζουν» την εικόνα της
Δημοσκόπηση 03.02.26

«Καθόλου ικανοποιημένοι» 6 στους 10 με την απόδοση της κυβέρνησης - Ακρίβεια και διαφθορά «γκρεμίζουν» την εικόνα της

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση, δεν αποδίδει καρπούς. Νέα δημοσκόπηση να καταγράφει τη συνεχιζόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών.

Σύνταξη
«Να λογοδοτήσει»: Η πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα, σπάει τη σιωπή της για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
Αποστάσεις 03.02.26

«Να λογοδοτήσει»: Η πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα, σπάει τη σιωπή της για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς παίρνει σαφείς αποστάσεις από τον πρώην σύζυγό της Μπιλ Γκέιτς καλώντας τον να απαντήσει για τις νέες, σοκαριστικές λεπτομέρειες που ήρθαν στο φως σχετικά με τις επαφές του με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υπόθεση θρίλερ – Η δολοφονία στην Μάνδρα, το τροχαίο στην Ελευσίνα και ο νεκρός 27χρονος στη Νέα Πέραμο
Ελλάδα 03.02.26

Υπόθεση θρίλερ – Η δολοφονία στην Μάνδρα, το τροχαίο στην Ελευσίνα και ο νεκρός 27χρονος στη Νέα Πέραμο

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της απαγωγής και δολοφονίας του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο - Πώς συνδέεται με τη δολοφονία 47χρονου επιχειρηματία στη Μάνδρα το 2024

Σύνταξη
Το αεροπλανοφόρο Λίνκολν φεύγει από τον Περσικό Κόλπο και οδεύει προς το Άντεν, λέει το Ιράν
Κόσμος 03.02.26

Το αεροπλανοφόρο Λίνκολν φεύγει από τον Περσικό Κόλπο και οδεύει προς το Άντεν, λέει το Ιράν

Το αεροπλανοφόρο Έιμπραχαμ Λίνκολν τα πλοία συνοδείας και υποβρύχια των ΗΠΑ αποσύρονται από τον Περσικό Κόλπο και αναδιατάσσονται στα ύδατα της Υεμένης, κοντά στο Άντεν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Μια μικρή ομάδα Αμερικανών στρατιωτών βρίσκεται στη Νιγηρία για την αντιμετώπιση της ισλαμιστικής απειλής
Κόσμος 03.02.26

ΗΠΑ: Μια μικρή ομάδα Αμερικανών στρατιωτών βρίσκεται στη Νιγηρία για την αντιμετώπιση της ισλαμιστικής απειλής

Οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν για πρώτη φορά ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στη Νιγηρία, μετά τον βομβαρδισμό στο Σοκότο, ανήμερα των Χριστουγέννων

Σύνταξη
Σοβαρό επεισόδιο Λιμενικού και ταχύπλοου διακινητών ανοιχτά της Χίου – Τέσσερις νεκροί μετανάστες
Ελλάδα 03.02.26 Upd: 23:08

Σοβαρό επεισόδιο Λιμενικού και ταχύπλοου διακινητών ανοιχτά της Χίου – Τέσσερις νεκροί μετανάστες

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση σημειώθηκε σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού με ταχύπλοο που μετέφερε αλλοδαπούς - Μέχρι τώρα έχουν εντοπιστεί 4 νεκροί ενώ διασώθηκαν 24 άτομα - Τραυματίστηκαν δύο στελέχη του Λιμενικού

Σύνταξη
«Την έχουν βαμμένη» – Τα μνημόνια και η ελληνική κρίση στα αρχεία Έπσταϊν
Έπσταϊν και Ελλάδα 03.02.26

«Την έχουν βαμμένη» – Τα μνημόνια και η ελληνική κρίση στα αρχεία Έπσταϊν

Ο Έπσταϊν ενδιαφερόταν το 2010 να μάθει για το πρόγραμμα διάσωσης του ευρώ και ο Μάντελσον το επιβεβαίωσε. Το 2015 σχολίαζε με την επικεφαλής του ομίλου Ρότσιλντ τις συνέπειες του δημοψηφίσματος για την κυβέρνηση Τσίπρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μητσοτάκης: Η υποκρισία και ο φόβος ενός πρωθυπουργού απέναντι στο χάος που ο ίδιος έχει προκαλέσει
Πολιτική 03.02.26

Μητσοτάκης: Η υποκρισία και ο φόβος ενός πρωθυπουργού απέναντι στο χάος που ο ίδιος έχει προκαλέσει

Το μεγάλο άγχος του πρωθυπουργού να μην έχει αντίπαλό του το... χάος. Πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας για το Σύνταγμα επιχειρεί να ξεπλύνει τις τεράστιες ευθύνες για τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα σκάνδαλα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, γιος του δικτάτορα της Λιβύης, δολοφονήθηκε στην πόλη Ζεντέν
Στον κήπο του 03.02.26

Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, γιος του δικτάτορα της Λιβύης, δολοφονήθηκε στην πόλη Ζεντέν

Τον πυροβόλησαν τέσσερα άτομα, που στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι είχε αμνηστευθεί για καταδίκες για καταστολή διαδηλώσεων. Δήλωνε ότι ήθελε να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος.

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή τον Τρέβορ Νόα – «Η σάτιρα έχει συνταγματική προστασία», λένε ειδικοί στο δίκαιο
Νησί του Έπσταϊν 03.02.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή τον Τρέβορ Νόα – «Η σάτιρα έχει συνταγματική προστασία», λένε ειδικοί στο δίκαιο

Ένα σατιρικό σχόλιο του Τρέβορ Νόα για τον Τζέφρι Έπσταϊν ήταν αρκετό για να προκαλέσει την οργή του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος απείλησε με αγωγή, παρά το γεγονός ότι ειδικοί επικαλούνται την ισχυρή συνταγματική προστασία της πολιτικής σάτιρας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Νέα Υόρκη θα εποπτεύει τις επιχειρήσεις απελάσεων του Τραμπ με νέους νομικούς παρατηρητές
ICE 03.02.26

Η Νέα Υόρκη θα εποπτεύει τις επιχειρήσεις απελάσεων του Τραμπ με νέους νομικούς παρατηρητές

«Αυτές οι καταχρήσεις και η χρήση των τοπικών αστυνομικών ως όπλο για να επιβάλλεται ο σεβασμός των νόμων για τη μετανάστευση, δεν θα γίνουν ανεκτές στη Νέα Υόρκη», διεμήνυσε στον Τραμπ η Δημοκρατική κυβερνήτρια της πολιτείας

Σύνταξη
Αυστραλία: Οικογένεια βρέθηκε νεκρή και οι αρχές υποπτεύονται διπλή δολοφονία και αυτοκτονία – «To σύστημα τους απογοήτευσε»
ΑμεΑ 03.02.26

Οικογένεια βρέθηκε νεκρή και οι αρχές υποπτεύονται διπλή δολοφονία και αυτοκτονία - «To σύστημα τους απογοήτευσε»

Ο Λέον και ο Ότις Κλουν έφηβοι με αναπηρίες, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μόσμαν Παρκ του Περθ στην Αυστραλία μαζί με τους γονείς τους την περασμένη Παρασκευή, σε μια υποψία διπλής δολοφονίας-αυτοκτονίας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αντώνης Σαμαράς: Το χάος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τι είπε για την ίδρυση κόμματος
Δριμύ κατηγορώ 03.02.26 Upd: 21:50

Αντώνης Σαμαράς: Το χάος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τι είπε για την ίδρυση κόμματος

Συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST, στην Καλαμάτα, παραχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμπλευση με Κώστα Καραμανλή και ανησυχία για τα «ήρεμα νερά». Τι είπε για την ίδρυση κόμματος και την Καρυστιανού.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης
Μπάσκετ 03.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Νέα Πέραμος: «Μακάρι να ήξερα» λέει η μητέρα του 27χρονου – Στο Ανθρωποκτονιών για κατάθεση η αρραβωνιαστικιά του
Ελλάδα 03.02.26

«Ούτε μαφιόζους δεν έχουν σκοτώσει έτσι» λέει η μητέρα του 27χρονου – Κρίσιμη η κατάθεση της μνηστής του

«Μακάρι να ήξερα, εγώ η ίδια να πήγαινα να τους έβρισκα» σημείωσε η μητέρα του 27χρονου, που ανέφερε ότι περίμενε κάποιο μήνυμα από τους απαγωγείς του γιου της.

Σύνταξη
Άρχισαν τα όργανα στη Νέα Αριστερά – Πως οι αποχωρήσεις επηρεάζουν το μέλλον του πολιτικού φορέα
Πολιτική 03.02.26

Άρχισαν τα όργανα στη Νέα Αριστερά – Πως οι αποχωρήσεις επηρεάζουν το μέλλον του πολιτικού φορέα

Συνέβη τελικά το αναμενόμενο, ήτοι οι πρώτες αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά. Και αν κάποιοι λοιδορούν το γεγονός ότι ανάμεσά στους αποχωρήσαντες είναι ο Νίκος Μπίστης που τον θεωρούσαν «γυρολόγο», ο κύκλος των αποχωρήσεων ίσως απλώς να άνοιξε τώρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο έρωτας μετριέται σε χρόνια; Τι δείχνουν τα δεδομένα για τη διαφορά ηλικίας
Relationsex 03.02.26

Ο έρωτας μετριέται σε χρόνια; Τι δείχνουν τα δεδομένα για τη διαφορά ηλικίας

Η ηλικία μπορεί να μοιάζει με απλή λεπτομέρεια στις σχέσεις, όμως τα δεδομένα δείχνουν ότι επηρεάζει βαθιά το ποιον ερωτευόμαστε, πόσο διαρκούν οι γάμοι και πόσο ευτυχισμένα είναι τα ζευγάρια.

Σύνταξη
Δένδιας και Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ θα συζητήσουν εξοπλιστικά και στρατηγική αμυντική συνεργασία
Διπλωματία 03.02.26

Δένδιας και Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ θα συζητήσουν εξοπλιστικά και στρατηγική αμυντική συνεργασία

Η στρατηγική αμυντική σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ, τα εξοπλιστικά και οι διεθνείς εξελίξεις είναι στην ατζέντα του ραντεβού Δένδια - Χέγκσεθ στην Ουάσιγκτον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12: Κρίμα κι άδικο, η Εθνική πόλο έχασε στα πέναλτι, πλώρη για το χάλκινο μετάλλιο
Αθλητισμός & Σπορ 03.02.26

Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12: Κρίμα κι άδικο, η Εθνική πόλο έχασε στα πέναλτι, πλώρη για το χάλκινο μετάλλιο

Πάλεψε μέχρι το τέλος η Εθνική πόλο, όμως ηττήθηκε 12-11 στα πέναλτι από την πανίσχυρη Ουγγαρία και θα διεκδικήσει στον μικρό τελικό το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Σύνταξη
Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ
Διεθνής Οικονομία 03.02.26

Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ

Ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ δηλώνει ότι το ενδιαφέρον για το πολυμερές εμπόριο παραμένει ισχυρό παρά τους δασμούς και τονίζει πως η Ευρώπη πρέπει να λάβει υπόψη τις συστάσεις του πρώην προέδρου της ΕΚΤ για τη διατήρηση της «επιτυχίας» της ΕΕ

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο