Η κυβέρνηση Σάντσεθ λαμβάνει μέτρα κατά της ατιμωρησίας στα social media – Και προκαλεί την οργή του Μασκ

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε πέντε μέτρα για να αντιμετωπιστεί η ατιμωρησία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκτός από την απαγόρευση χρήσης των social media από ανήλικους κάτω των 16 ετών, ανακοίνωσε ότι στο εξής η χειραγώγηση του αλγορίθμου θα αποτελεί έγκλημα.

Επίσης, ότι τα στελέχη των πλατφορμών θα είναι νομικά υπεύθυνα για παραβιάσεις εάν δεν αφαιρούν το παράνομο περιεχόμενο. Αυτό ειδικά προκάλεσε την οργή του Έλον Μασκ, που επιτέθηκε με σκαιούς χαρακτηρισμούς κατά του πρωθυπουργού της Ισπανίας.

Πέντε μέτρα

Από τη σύνοδο κορυφής των παγκόσμιων κυβερνήσεων στο Ντουμπάι, ο Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πέντε μέτρα για τη ρύθμιση της λειτουργίας των social media στην Ισπανία. Στόχος, η αντιμετώπιση των καταχρήσεων από τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες και η διασφάλιση ενός ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος.

Social media has become a failed state. If we want to protect our children there is only one thing we can do: take back control. Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido. Si queremos proteger a nuestros hijos, solo tenemos una opción: recuperar el control. pic.twitter.com/1MvCNxiLys — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 3, 2026



«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει ένα αποτυχημένο κράτος, όπου οι νόμοι αγνοούνται και τα εγκλήματα γίνονται ανεκτά», δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ. Και ανακοίνωσε τα εξής μέτρα:

Απαγόρευση για ανήλικους κάτω των 16 ετών

Η Ισπανία θα απαγορεύσει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών, απαιτώντας από τις ψηφιακές πλατφόρμες να εφαρμόσουν αποτελεσματικά συστήματα επαλήθευσης ηλικίας. «Θα τους προστατεύσουμε από την ψηφιακή Άγρια Δύση», είπε ο Πέδρο Σάντσεθ. Με την τροπολογία που προωθείται, οι ανήλικοι δεν θα μπορούν να ανοίγουν λογαριασμό ούτε με γονική άδεια.

Μέτρηση και καταπολέμηση του μίσους

Το δεύτερο μέτρο αφορά την εφαρμογή «ενός συστήματος, ενός αποτυπώματος μίσους και πόλωσης που θα παρακολουθεί, θα ποσοτικοποιεί και θα αποκαλύπτει πώς οι ψηφιακές πλατφόρμες τροφοδοτούν τη διχόνοια και ενισχύουν το μίσος». Ο Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε:

«Για πολύ καιρό, το μίσος θεωρούνταν αόρατο και αδύνατο να ποσοτικοποιηθεί. Αλλά θα το αλλάξουμε αυτό με ένα εργαλείο που θα αποτελέσει τη βάση για τον καθορισμό μελλοντικών κυρώσεων, επειδή η διάδοση του μίσους πρέπει να έχει ένα κόστος. Νομικό κόστος, φυσικά, καθώς και ένα οικονομικό κόστος και ένα ηθικό κόστος που οι πλατφόρμες δεν θα μπορούν πλέον να αγνοούν».

Νομική ευθύνη των στελεχών

Το τρίτο μέτρο αφορά τη νομική ευθύνη για πιθανές παραβιάσεις στον ψηφιακό τομέα. «Θα τροποποιήσουμε τη νομοθεσία στην Ισπανία έτσι ώστε τα στελέχη των πλατφορμών να είναι νομικά υπεύθυνα για τις πολλαπλές παραβιάσεις που λαμβάνουν χώρα στις πλατφόρμες τους. Αυτό σημαίνει ότι οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι αυτών των τεχνολογικών πλατφορμών θα αντιμετωπίσουν ποινική ευθύνη εάν δεν αφαιρέσουν περιεχόμενο μίσους ή παράνομο», είπε ο Πέδρο Σάντσεθ.

Χειραγώγηση αλγορίθμων

Το τέταρτο αφορά τη χειραγώγηση των αλγορίθμων. Στο εξής, η χειραγώγηση αλγορίθμων και η ενίσχυση του παράνομου περιεχομένου θα χαρακτηριστούν εγκλήματα.

«Πρόκειται για κάτι που δημιουργήθηκε, προωθήθηκε και διαδόθηκε από ορισμένους φορείς τους οποίους θα ερευνήσουμε, καθώς και από τις πλατφόρμες των οποίων οι αλγόριθμοι ενισχύουν την παραπληροφόρηση με αντάλλαγμα το κέρδος. Οι μέρες που κρυβόμασταν πίσω από κώδικα και ισχυριζόμασταν ότι η τεχνολογία είναι ουδέτερη έχουν τελειώσει», δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ.

Έλεγχος του Grok

Το τελευταίο μέτρο αφορά το Grok του Έλον Μασκ, και άλλες πλατφόρμες, μετά το σκάνδαλο των γυμνών και σεξουαλικών γυναικών και ανηλίκων που παράγει.

«Η κυβέρνησή μου θα συνεργαστεί με την Εισαγγελία μας για να διερευνήσει και να διώξει τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από το Grok, το TikTok και το Instagram. Θα έχουμε μηδενική ανοχή σε αυτά τα ζητήματα και θα υπερασπιστούμε την ψηφιακή μας κυριαρχία έναντι οποιουδήποτε είδους ξένου καταναγκασμού».

Οργή και επίθεση Μασκ

Οι ανακοινώσεις του Πέδρο Σάντσεθ προκάλεσαν την οργή του Έλον Μασκ, που προφανώς είδε τον εαυτό του σε πολλές από τις υπό έλεγχο κατηγορίες.

Ο ιδιοκτήτης του X αποκάλεσε τον Πέδρο Σάντσεθ «ολοκληρωτικό φασίστα», αλλά και «τύραννο και προδότη του λαού της Ισπανίας».

Αρχικά αναδημοσίευσε το βίντεο στο οποίο ο Ισπανός πρωθυπουργός περιέγραφε λεπτομερώς τις προτάσεις του και του επιτέθηκε με προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Τον αποκάλεσε «βρόμικο Σάντσεθ» χρησιμοποιώντας και ένα e-moji με κόπρανα.

Dirty Sánchez is a tyrant and traitor to the people of Spain 💩 https://t.co/B3oyHrBYpR — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026



Στη συνέχεια, σε άλλη ανάρτησή του, τον αποκάλεσε «πραγματικά ολοκληρωτικό φασίστα».

Sánchez is the true fascist totalitarian https://t.co/b2U17fEwa7 — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026



Τόσο η έρευνα για το Grok, το οποίο ελέγχεται τόσο από τη Γαλλία, τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση θίγει τον Έλον Μασκ. Επίσης, ο ιδιοκτήτης του Χ, μέσω του Grok διακινεί ρατσιστικές θεωρίες και φασιστικές ιδέες. Επιπλέον, έχει υπερασπιστεί τη ρητορική μίσους στο Χ ως «ελευθερία του λόγου». Η νομοθεσία, που θα καθιστά νομικά υπεύθυνα τα στελέχη των πλατφορμών για το παράνομο υλικό, θα τον επηρεάσει άμεσα.

Ο Έλον Μασκ, ωστόσο, δεν περίμενε τα μέτρα για τα social media για να επιτεθεί στον Πέδρο Σάντσεθ. Με αφορμή τις ανακοινώσεις για νομιμοποίηση 500.000 μεταναστών από την ισπανική κυβέρνηση, αναπαράγει σχόλια περί προσπάθειας εκλογικής νοθείας στην Ισπανία. Και ο Ισπανός πρωθυπουργός του απάντησε: «Ο Άρης μπορεί να περιμένει, η ανθρωπότητα όχι».