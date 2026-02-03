Κόντρα στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο η Εθνική πόλο γυναικών, Ολλανδία-Ουγγαρία ο τελικός
Ραντεβού με την Ιταλία στον μικρό τελικό (5/2, 19:15) του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για την Εθνική πόλο, λίγες ημέρες μετά την αναμέτρησή τους στη Β΄ φάση της διοργάνωσης, όπου είχε επιβληθεί με 15-10.
Η Ολλανδία επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και προκρίθηκε τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης γυναικών, που διεξάγεται στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας.
Οι «οράνιε» του Ευάγγελου Δουδέση επικράτησαν σχετικά εύκολα της Ιταλίας με 8-4 στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης και την Πέμπτη (5/2, 21:15), απέναντι στην Ουγγαρία, θα επιχειρήσουν να υπερασπιστούν τον τίτλο που κατέχουν από το 2024.
Η Εθνική Ιταλίας με τη σειρά της, θα είναι η αντίπαλος της ελληνικής ομάδας στον μικρό τελικό (5/2, 19:15), λίγες ημέρες μετά την αναμέτρησή τους στη Β΄ φάση της διοργάνωσης, όπου η εθνική είχε επιβληθεί άνετα με 15-10.
Τα οκτάλεπτα: 4-1, 1-1, 1-1, 2-1
Τα γκολ του αγώνα:
ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Χικς 2, Γιάουστρα 2, Κένινγκ, Μπόσφελντ, Μουλχάουτσεν, Τεν Μπρουκ
ΙΤΑΛΙΑ: Μπετίνι 2, Ρανάλι, Μετζάτο
