Δρομολογείται νέος κοινόχρηστος χώρος στην Μόρφα της παραλίας Αυλίδας
Νέος χώρος αναψυχής φαίνεται ότι βρίσκεται σε τροχιά ωρίμανσης στην Χαλκίδα. και συγκεκριμένα στην Μόρφα της παραλίας Αυλίδας.
Νέο πάρκο αναψυχής δρομολογείται στη Χαλκίδα, αφού στη συνεδρίαση της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου 2026, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων, μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η αποδοχή της παραχώρησης έκτασης από τον Μορφωτικό Σύλλογο Μόρφας «Άγιος Γεώργιος», όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση του Δήμου.
Στην παραχωρημένη αυτή έκταση, που βρίσκεται στην περιοχή Μόρφα της Παραλίας Αυλίδας, ο Δήμος Χαλκιδέων έχει ήδη εκπονήσει προμελέτη και αναμένεται να εντάξει στο τεχνικό του πρόγραμμα, τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου για τους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση.
Στο νέο αυτό κοινόχρηστο χώρο θα περιλαμβάνονται:
- Γήπεδο μπάσκετ
- Παιδική χαρά
- Πέργκολα με καθιστικά
- Χώροι παρτεριών με καθιστικά
- Διάδρομοι περιπάτου
- Χώρος στάθμευσης
- Περίφραξη
- Φύτευση με γκαζόν και χαμηλούς θάμνους
«Με το συγκεκριμένο έργο, ο Δήμος Χαλκιδέων θα δημιουργήσει έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο αναψυχής και συνάντησης για μικρούς και μεγάλους, που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών»προσθέτει η ανακίνωση του Δήμου Χαλκιδαίων.
*πηγή μακέτας: https://www.facebook.com/dimos.xalkideon
