Ιαπωνία: Εντοπίστηκαν σπάνιες γαίες στη διάρκεια θαλάσσιας αποστολής σε μεγάλος βάθος
Για «σημαντικό επίτευγμα» τόσο από τη σκοπιά της «οικονομικής ασφάλειας» όσο και από αυτή της «θαλάσσιας ανάπτυξης» κάνουν λόγο οι αρχές στην Ιαπωνία
Η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι εξορύχθηκαν ιζήματα που περιέχουν σπάνιες γαίες από βάθος 6.000 μέτρων, κατά τη διάρκεια θαλάσσιας εξερευνητικής αποστολής, καθώς το Τόκιο επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή του από την Κίνα για αυτά τα ορυκτά στρατηγικής σημασίας.
«Οι λεπτομέρειες θα αναλυθούν, ιδίως η ακριβής ποσότητα των σπανίων γαιών που περιέχει» το δείγμα, σημείωσε ο Κέι Σάτο, εκπρόσωπος της κυβέρνησης.
Χαρακτήρισε το εύρημα «σημαντικό επίτευγμα» τόσο από τη σκοπιά της «οικονομικής ασφάλειας» όσο και από αυτή της «θαλάσσιας ανάπτυξης».
- Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας
- Ιαπωνία: Εντοπίστηκαν σπάνιες γαίες στη διάρκεια θαλάσσιας αποστολής σε μεγάλος βάθος
- Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια
- «Κατέρρευσε» το σχέδιο για ξενοδοχείο Trump International στο βομβαρδισμένο Generalštab του Βελιγραδίου
- Ας βάλουμε τέλος στο doomscrolling – Μας γεμίζει με στρες και απαισιοδοξία
- Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»
- Ο Τζέισον Μομόα συγκρίνει το τηλεοπτικό του ξεκίνημα με το «να πηγαίνεις στο κολέγιο»
- Overshoot: Ο πλανήτης περνά το «σημείο χωρίς επιστροφή»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις