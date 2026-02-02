Ιαπωνία: Εντοπίστηκαν σπάνιες γαίες στη διάρκεια θαλάσσιας αποστολής σε μεγάλος βάθος

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι εξορύχθηκαν ιζήματα που περιέχουν σπάνιες γαίες από βάθος 6.000 μέτρων, κατά τη διάρκεια θαλάσσιας εξερευνητικής αποστολής, καθώς το Τόκιο επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή του από την Κίνα για αυτά τα ορυκτά στρατηγικής σημασίας.

«Οι λεπτομέρειες θα αναλυθούν, ιδίως η ακριβής ποσότητα των σπανίων γαιών που περιέχει» το δείγμα, σημείωσε ο Κέι Σάτο, εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Χαρακτήρισε το εύρημα «σημαντικό επίτευγμα» τόσο από τη σκοπιά της «οικονομικής ασφάλειας» όσο και από αυτή της «θαλάσσιας ανάπτυξης».