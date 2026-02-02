Ένας «κομάντο» στην μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού

Ο Λορέντσο Σιπιόνι εξελίσσεται σε παίκτη για τις δύσκολες αποστολές στο μυαλό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κι αυτό φάνηκε και στην χθεσινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ ή καλύτερα για ν’ ακριβολογούμε το είδαμε σε δύο δύσκολα εκτός έδρας ματς των πειραιωτών τις τελευταίες ημέρες.

Είχαμε όμως πάρει την πρώτη «γεύση» αρκετά νωρίτερα, στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο.

Η χρησιμοποίηση του Αργεντίνου μέσου σαν αλλαγή, στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Άγιαξ, οδήγησε τον Ισπανό τεχνικό των πρωταθλητών Ελλάδος να εμπιστευτεί τον 21χρονο άσο και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μια απόφαση που αν μη τι άλλο δικαιώθηκε με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο, καθώς ο Λατινοαμερικάνος μεσοαμυντικός ήταν από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας του λιμανιού στην χθεσινή αναμέτρηση.

Ο Σιπιόνι είχε δείξει στο διάστημα που έπαιξε στο Άμστερνταμ, πως είναι μαχητής και πάντα έτοιμος να δώσει το 110% στο χορτάρι, κάτι το οποίο έχουμε δει σε κάθε ευκαιρία που πήρε από τον προπονητή του ο νεαρός χαφ.

Στο Άμστερνταμ λοιπόν η είσοδος του Σιπιόνι «έδεσε» ακόμα περισσότερο την μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού, ο 21χρονος μέσος βοήθησε πολύ τον συμπατριώτη του, Σαντιάγο Έσε στο ανασταλτικό κομμάτι του παιχνιδιού και αυτό το εκτίμησε πολύ ο «Μέντι».

Έτσι, ο έμπειρος τεχνικός των πειραιωτών αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον Σιπιόνι στο βασικό σχήμα της ομάδας του στη Νέα Φιλαδέλφεια και δεν χωρά αμφιβολία για το ορθόν της απόφασης του Ισπανού προπονητή.

Δεν το λέμε εμείς, το «έδειξε» ο… καθρέφτης του αγώνα καθώς ο Αργεντίνος μέσος έκανε την διαφορά στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ειδικά σε ότι έχει να κάνει με το ανασταλτικό σκέλος του παιχνιδιού.

Ο Σιπιόνι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο που είχε ο Ολυμπιακός στο ματς και δεν είναι τυχαίο πως ανάγκασε τον Νίκολιτς ν’ αντικαταστήσει τον Λιούμπισιτς (έναν από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες της ΑΕΚ την φετινή σεζόν), από τον οποίο περίμενε πολλά στο ντέρμπι.

Η αλήθεια μάλιστα είναι πως ο Κροάτης είναι πολύ καλύτερος φέτος σε σχέση με πέρυσι κι έχει βοηθήσει σημαντικά την Ένωση, αλλά στο χθεσινό ντέρμπι υπήρχε ο «κομάντο» Σιπιόνι και ο Λιούμπισιτς έγινε αλλαγή, με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου

Τίποτε δεν είναι τυχαίο και ο Μέντι είχε μόνο καλά λόγια να πει μετά το ματς, για τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του αγώνα ο νεαρός Αργεντίνος μέσος.

Θυμίζουμε ότι ο Σιπιόνι είχε αγωνιστεί βασικός και σ’ ένα ακόμα ντέρμπι του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα και ήταν κι αυτό εκτός έδρας.

Ο Μεντιλίμπαρ είχε δώσει φανέλα βασικού στον 21χρονο άσο στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο, με τον νεαρό αμυντικό μέσο να κάνει εξαιρετική εμφάνιση και να είναι από τους κορυφαίους των «ερυθρόλευκων» στο ντέρμπι απέναντι στους «πράσινους».

Ο Αργεντίνος είναι η επιτομή του «κόφτη» και η μαχητικότητα που διακρίνει το παιχνίδι του, τον καθιστά ιδιαίτερα πολύτιμο, ειδικά σε μεγάλα παιχνίδια που έχουν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και δεν είναι φυσικά τυχαίο ότι ο Μεντιλίμπαρ έκανε την συγκεκριμένη επιλογή για το βασικό σχήμα της ομάδας του κόντρα στην ΑΕΚ.

Βλέποντας λοιπόν ο Ισπανός τεχνικός των «ερυθρόλευκων» τον Σιπιόνι να παίρνει πολύ καλό βαθμό, σ’ ένα ακόμα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι, βλέπει πως μπορεί να ποντάρει ακόμα περισσότερο στον Αργεντίνο μέσο, στην συνέχεια των υποχρεώσεων της ομάδας του Πειραιά.