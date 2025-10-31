Σιπιόνι: «Νιώθω πάρα πολύ καλά στον Ολυμπιακό»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον Άρη (1/11, 20:00), για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Λορέντσο Σιπιόνι έκανε δηλώσεις στην COSMOTE TV, μιλώντας για το ματς Κυπέλλου κόντρα στον Βόλο, την αναμέτρηση με τον Άρη αλλά και για την προσαρμογή του στους Πειραιώτες.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Λορέντσο Σιπιόνι:

Για το ματς με τον Βόλο: «Πάντα σε βοηθάει να κερδίζεις τα παιχνίδια. Είναι σημαντικό να νικάς, ειδικά όταν το συνδυάζεις με τον τρόπο που παίξαμε απέναντι στον Βόλο. Η αυτοπεποίθηση μας, έχει ανέβει πολύ».

Για το ματς με τον Άρη: «Νομίζω πως θα είναι ένα σκληρό και δύσκολο παιχνίδι, όμως αν είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι και έχουμε την σκέψη μας σε αυτό το παιχνίδι, τότε πιστεύω πως με την βοήθεια του κόσμου μας θα καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για την προσαρμογή του: «Νιώθω πάρα πολύ καλά στον Ολυμπιακό. Με τους συμπαίκτες που έχω δεν τίθεται κανένα θέμα προσαρμογής. Όλα πηγαίνουν πολύ καλά, νιώθω υπέροχα και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Προπονούμαι και δουλεύω καθημερινά για να κερδίζω χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια που έχουμε».