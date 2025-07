«Συστήθηκε» ο Σιπιόνι: «Ήρθα στον Ολυμπιακό για νέους τίτλους, μου αρέσει να μάχομαι» (vid)

Ο Λορέντσο Σιπιόνι είναι από το πρωί της Πέμπτης το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Ο Αργεντινός χαφ έπιασε Λιμάνι, κάνοντας το μεγάλο βήμα στην Ευρώπη από την Τίγκρε.

Αμέσως μετά τις σχετικές ανακοινώσεις από την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, ο 20χρονος μέσος έστειλε και το πρώτο του μήνυμα ως παίκτης της ομάδας, Ο Αργεντινός συστήθηκε ως κάποιος που του αρέσει να «μάχεται» στον αγωνιστικό χώρο, ενώ παράλληλα μίλησε για το μεγάλο όνειρο του Champions League και τους νέους τίτλους που θέλει να κατακτήσει με τους Πειραιώτες, ώστε να συνεχίσει την ένδοξη ιστορία του συλλόγου.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα σε αυτόν τον μεγάλο και επιτυχημένο σύλλογο, τον Ολυμπιακό. Είμαι 20 χρονών από το Μαρτίνες της Αργεντινής, παίζω αμυντικό χαφ και μου αρέσει να μάχομαι μέσα στο γήπεδο. Είχα πάντα όνειρο να παίξω στο Champions League.

Ήρθα στον Ολυμπιακό για να κατακτήσουμε νέους τίτλους και να συνεχίσουμε να γράφουμε ένδοξη ιστορία. Είμαι ο Λορέντσο Σιπιόνι και ανυπομονώ να σας δω στο Γ. Καραϊσκάκης!».

🔴⚪️ From Argentina to Olympiacos! 𝙇𝙤𝙧𝙚𝙣𝙯𝙤 𝙎𝙘𝙞𝙥𝙞𝙤𝙣𝙞 is 𝗛𝗘𝗥𝗘!#OlympiacosFC pic.twitter.com/6ZsJFZa9xD

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 10, 2025