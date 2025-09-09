«Κωδικός» Σιπιόνι στο Ρέντη

Ο Ολυμπιακός έχει βρει «φλέβα χρυσού» στην Αργεντινή και οι μεταγραφικές κινήσεις των πρωταθλητών Ελλάδος από την χώρα του τάνγκο, αποδεικνύονται κάτι παραπάνω από επιτυχημένες.

Οι πειραιώτες πήραν και το φετινό καλοκαίρι παίκτη από την πατρίδα του Λιονέλ Μέσι και τα πρώτα στοιχεία από το Ρέντη, για τον Λορέντσο Σιπιόνι είναι εντυπωσιακά.

Η εικόνα άλλωστε που «έβγαλε» ο 20χρονος άσος στα φιλικά παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκε, είναι ενδεικτική των ικανοτήτων που έχει ο νεαρός μεσοαμυντικός.

Έχει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εστιάσουμε και στην εικόνα που βγάζει ο πρώην άσος της Τίγκρε στο Ρέντη, στη γνώμη που έχει σχηματίσει ο προπονητής του Ολυμπιακού αλλά και στο πλάνο που έχιε ο Μεντιλίμπαρ για τον παίκτη.

Είναι επίσης σημαντικό να δούμε το «προφίλ» του λατινοαμερικάνου μεσοαμυντικού και με ποιον σπουδαίο Αργεντίνο παίκτη, τον έχουν παρομοιάσει στο Ρέντη.

«Μαχητής με καρδιά»

Αυτό που πρέπει να τονίσουμε πρώτα απ’ όλα είναι ότι ο Σιπιόνι είναι καθαρός κόφτης, είναι καθαρό «εξάρι» και σ’ αυτή την θέση αγωνίζονταν και στην Τίγκρε.

Για την συγκεκριμένη θέση τον πήρε και ο Ολυμπιακός, για να ενισχύσει τον άξονα της μεσαίας του γραμμής στην πιο απαιτητική χρονιά της τελευταίας πενταετίας.

Ο Σιπιόνι λοιπόν δείχνει σε κάθε προπόνηση γιατί θα είναι κάτι παραπάνω από… πολύτιμος για τον Ολυμπιακό του Champions League κι εδώ θα πρέπει να σταθούμε πολύ στον τρόπο με τον οποίο θα «υπηρετήσει» ο Αργεντίνος μέσος το πλάνο του Μεντιλίμπαρ.

Όλοι λοιπόν έχουν να λένε για τα δυναμικά χαρακτηριστικά του Σιπιόνι, κάνοντας λόγο για «μαχητή με καρδιά».

Ο 20χρονος κόφτης των πρωταθλητών είναι παίκτης που βάζει τα πόδια του στην φωτιά για κάθε μπάλα, έχει ένταση στα τρεξίματα και πολλές δυνάμεις και όλα αυτά τα στοιχεία τον καθιστούν ιδανικό για το πλάνο που έχει στο μυαλό του ο Μεντιλίμπαρ.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως ο Σιπιόνι ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού στο φιλικό παιχνίδι με τη Νάπολι, ένα τεστ επιπέδου Champions League, στο οποίο πήρε εξαιρετικό βαθμό ο Αργεντίνος χαφ.

Ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας του λιμανιού είναι προπονητής ο οποίος στηρίζει πολλά στην πίεση της αντίπαλης ομάδας και στα κλεψίματα μπάλας, που οδηγούν στην γρήγορη μεταφορά από την άμυνα στην επίθεση.

Ο Σιπιόνι δείχνει ότι είναι κόφτης που μπορεί ν’ αποδειχθεί «κλειδί» στην αμυντική λειτουργία των «ερυθρόλευκων» και στο μυαλό του Μέντι υπάρχει η ενεργοποίηση (και μάλιστα σύντομα) του Αργεντίνο μέσου, σε μια διάταξη με τον Έσε δίπλα του σε ρόλο «οκταριού».

Αυτό είναι ένα σχήμα το οποίο έχει στο μυαλό του ο έμπειρος τεχνικός των «ερυθρόλευκων», βλέποντας ότι οι δύο Αργεντίνοι μπορούν να συνεργαστούν πολύ καλά και να προσφέρουν όσα ζητάει.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο νεαρός μεσοαμυντικός της ομάδας του λιμανιού δίνει το 110% σε κάθε προπόνηση, θέλοντας να δείξει ότι είναι πανέτοιμος να παίξει, όποια στιγμή κι αν του το ζητήσει ο προπονητής του.

Είναι παίκτης που θα δώσει κάθε ικμάδα των δυνάμεων του στο χορτάρι και δεν είναι τυχαίο πως όλοι στο Ρέντη έχουν να πουν έναν καλό λόγο για την εικόνα που βγάζει ο 20χρονος μεσοαμυντικός.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι στην ευχάριστη θέση να έχει στην διάθεσή του, έναν «κόφτη» που μάχεται από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό κι αυτό ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τον Ισπανό τεχνικό του Ολυμπιακού.