Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
22.09.2025 | 17:22
Φωτιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας
Γεννημένος για μεγάλες «μάχες» ο Σιπιόνι
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούμε στην εμφάνιση του Αργεντίνου μεσοαμυντικού στην Λεωφόρο και στην υποψηφιότητα που έβαλε για βασική εντεκάδα στο Λονδίνο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε δει από τα φιλικά της προετοιμασίας από τι ποδοσφαιρική «πάστα» είναι φτιαγμένος ο Λορέντσιο Σιπιόνι και η απόφαση του Ισπανού να ρίξει τον Αργεντίνο μέσο στην «μάχη» της Λεωφόρου δεν πρέπει να προκαλεί καμιά εντύπωση.

Είχαμε άλλωστε επισημάνει στο in πριν από λίγες μέρες, τα όσα λέγονταν στο Ρέντη για τον 20χρονο αμυντικό μέσο και αυτά που μπορεί να προσφέρει στο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων».

Στο χθεσινό λοιπόν ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, ο νεαρός άσος των πρωταθλητών έδειξε πόσο πολύτιμος θα είναι στο πλάνο του προπονητή του, ειδικά σε ότι αφορά τις μεγάλες «μάχες», τα δύσκολα και απαιτητικά παιχνίδια, τα οποία φέτος θα είναι περισσότερα λόγω της παρουσίας των πειραιωτών στην League Phase του Champions League.

Ο Αργεντίνος μεσοαμυντικός ήταν ο στυλοβάτης του Ολυμπιακού στα σχεδόν 70 λεπτά που αγωνίστηκε, ήταν ο παίκτης που έκανε την διαφορά στην μεσαία γραμμή για τους «ερυθρόλευκους» σε ρόλο καθαρού «κόφτη».

Ένα προσεκτικό «διάβασμα» του παιχνιδιού φανερώνει πόσο πολύτιμος ήταν ο λατινοαμερικάνος χαφ και πόσο καλά έδειξε να κατέχει την θέση στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ήταν ο παίκτης που έκοψε επιθέσεις των «πράσινων», που έκοψε σε δύο περιπτώσεις σουτ στο ύψος της περιοχής, ήταν αυτός που με τα τάκλιν του κέρδισε μπάλες για την ομάδα του λιμανιού.

Κι ακόμα κι όταν τραυματίστηκε από κλωτσιά αντιπάλου, δεν έπεσε στον αγωνιστικό χώρο αλλά συνέχισε κουτσαίνοντας για να βοηθήσει την ομάδα του. Λέει κι αυτό πολλά για τη νοοτροπία του 20χρονου μέσου.

Σε ότι αφορά τις πάσες του, προτίμησε την σιγουριά των κοντινών μεταβιβάσεων και αυτό ήταν ένα σημαντικό στοιχείο καθώς ο Σιπιόνι έδειξε πως μπορεί να «υποστηρίξει» και τον συμπαίκτη του στο «8» σε ότι αφορά την μετάβαση του παιχνιδιού από την άμυνα στην επίθεση.

Με λίγα λόγια, ο Αργεντίνος μεσοαμυντικός έδειξε ότι μπορεί να κάνει την διαφορά για τον Ολυμπιακό στον άξονα της μεσαίας γραμμής και θα έχει φυσικά ενδιαφέρον να δούμε αν τελικά ο Μεντιλίμπαρ τον χρησιμοποιήσει στη βασική εντεκάδα των «ερυθρόλευκων», στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Άρσεναλ, για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Σιπιόνι πήρε πολύ καλό βαθμό στο ντέρμπι της Λεωφόρου και όλοι στο Ρέντη είχαν να πουν τα καλύτερα για την εμφάνιση του Αργεντίνου «κόφτη».

«Λιοντάρι» και ο δεύτερος… Λορέντσο

Ο Σιπιόνι ήταν στην πρώτη σειρά διακριθέντων του Ολυμπιακού στο παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν ήταν ο μοναδικός… Λορέντσο που εντυπωσίασε με την απόδοσή του.

Θα ήταν άδικο να μην αναφερθεί κάποιος στην εμφάνιση του Λορέντσο Πιρόλα, καθώς ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός έκανε ίσως το καλύτερο παιχνίδι του με την φανέλα των πρωταθλητών Ελλάδας.

Ήταν «βράχος» και αλάνθαστος ο στόπερ της ομάδας του Πειραιά και η απόδοσή του κόντρα στο «τριφύλλι» γέμισε ικανοποίηση το τεχνικό επιτελείο των «ερυθρόλευκων».

Ο Ιταλός μπακ δικαιολόγησε με την εμφάνιση στο ντέρμπι, τα όσα αποθεωτικά σχόλια έχουν γραφτεί γι’ αυτόν και τέτοια παιχνίδια παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ψυχολογία ενός παίκτη.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό πόσο ανεβασμένος είναι ο Ιταλός μετά το πολύ «γεμάτο» παιχνίδι που έκανε χθες στην έδρα των «πράσινων».

