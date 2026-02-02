Κωνσταντέλιας: Ανησυχία στον ΠΑΟK, θα υποβληθεί σε εξετάσεις (vid)

Πύρρειος νίκη για τον ΠΑΟΚ, κόντρα στον Πανσερραϊκό (4-1), αφού ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχώρησε με ενοχλήσεις στον δεξί οπίσθιο μηριαίο, λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης και τρία λεπτά αργότερα το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ ζήτησε αλλαγή, καθώς ο Ντέλιας δεν μπορούσε να συνεχίσει στο ματς.

Θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Κωνσταντέλιας

Κάπως έτσι, ο Κωνσταντέλιας θα υποβληθεί εντός της ημέρας (2/2) σε εξετάσεις, οι οποίες θα δείξουν το ακριβές μέγεθος του προβλήματος και το διάστημα απουσίας του, την ώρα που όλα δείχνουν πως δεν θα είναι διαθέσιμος για τον πρώτο αγώνα Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας, την προσεχή Τετάρτη (4/2).

Πλέον, ο 21χρονος θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το επόμενο μεγάλο ντέρμπι του πρωταθλήματος απέναντι στον Άρη, την ώρα που ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό πρόγραμμα συνεχόμενων αγώνων και στις τρεις διοργανώσεις που συμμετέχει.