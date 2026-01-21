sports betsson
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Λουτσέσκου: «Είμαστε μέσα σε όλους τους στόχους μας» – Τα δεδομένα για τον Κωνσταντέλια
Europa League 21 Ιανουαρίου 2026 | 13:12

Λουτσέσκου: «Είμαστε μέσα σε όλους τους στόχους μας» – Τα δεδομένα για τον Κωνσταντέλια

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μπέτις.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μπέτις (22/1, 19:45) και στάθηκε στην πορεία της ομάδας μέχρι τώρα, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση των τραυματιών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λουτσέσκου

Για την κατάσταση στην οποία είναι η ομάδα, λόγω των προβλημάτων, πως είναι ο Κωνσταντέλιας και ο Μεϊτέ: «Δεν ξέρω τι να σας πω. Σήμερα θα ξέρουμε στην τελευταία προπόνηση. Σίγουρα ο Κωνσταντέλιας δεν θα είναι στο αρχικό σχήμα. Εύχομαι να μπορεί να είναι στον πάγκο. Ο Μεϊτέ έχει πολλές πιθανότητες να αγωνιστεί. Ο Ζίβκοβιτς είναι ο ΟΚ, ο Ντεσπόντοφ μπήκε με την ομάδα και θα είναι διαθέσιμος, ανεβαίνει ο Λόβρεν. το μοναδικό πρόβλημα είναι ο Ιβανούσετς».

Για τα συνεχόμενα παιχνίδια αυτή την περίοδο, πόσο δύσκολο είναι να προετοιμάσει την ομάδα: «Η ομάδα δουλεύει καλά., Δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει ψυχολογία, ενθουσιασμό. Εχοντας περάσει την περιόδο με τους τραυματισμούς, έχουμε πολλές επιλογές και τα πράγματα πηγαίνουν ολοένα και καλύτερα για μας».

Για το αν είναι παγίδα το γεγονός ότι η Μπέτις έρχεται με πολλές αλλαγές, οι οποίες στην Ισπανία δεν την έχουν επηρεάσει: «Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις τόσες υποχρεώσεις και πολλά παιχνίδια δεν στέκεσαι στις απουσίες. Είχαμε και εμείς μια τέτοια περίοδο. Πρέπει να τις προσπερνάς. Μιλάμε για μια ποιοτική ομάδα, αν λείπουν 3-4 ποδοσφαιριστές δεν λέει απολύτως τίποτα, είναι μια ομάδα που παίζει σε υψηλό επίπεδο και έχει παίκτες να ανταποκριθούν».

Για την εξέλιξη που βλέπει ο ίδιος στην ομάδα του τη δεδομένη χρονική περίοδο και για τους παίκτες που βγαίνουν μπροστά από παιχνίδι σε παιχνίδι: «Είμαι ευχαριστημένος που βγάλαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα και είμαστε μέσα και στις τρεις διοργανώσεις. Ξανά λέω δεν είναι καθόλου εύκολο να παίζεις κάθε τρεις μέρες. Υπάρχουν διάφορές από διοργάνωση σε διοργάνωση που καλούμαστε να ανταποκριθούμε. Έχουμε βρεθεί στα ημιτελικά του κυπέλλου. Στο πρωτάθλημα είμαστε τρεις ομάδες που παλεύουμε στον ένα βαθμό, ενώ είμαστε και στην Ευρώπη μέσα στον στόχο.

Επίσης, μην ξεχνάτε, ότι το πρόγραμμα και ο δρόμος μας δεν ήταν ποτέ εύκολο. Δείτε στο κύπελλο τους αντιπάλους που είχαμε, το ίδιο και στο Europa League. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η προσέγγιση που έχουμε σε κάθε παιχνίδι. Έτσι έχουμε καταφέρει να είμαστε μέσα σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις.

Σ’ ότι αφορά τα πρόσωπα. Νομίζω ότι η προσπάθεια τους όλο αυτό το διάστημα ήταν πάνω από το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Κερδίσαμε νέους παίκτες που μας έδειξαν ότι μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα. Είχαμε τύχη γιατί παίκτες-κολώνες ήταν διαθέσιμοι. Ετσι φτιάξαμε ένα καλό κλίμα στην ομάδα».

Για το πως αισθάνεται που έχει το δικό του τραγούδι: «Τι να σας πω. Αυτά είναι για να το απολαβαίνουν οι υπόλοιποι. Για μένα υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, όπως το αυριανό παιχνίδι».

