Λουτσέσκου: «Αυτά τα αποτελέσματα δίνουν ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση»

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να στέκεται στον χαρακτήρα που έβγαλε η ομάδα του.

Όσα είπε ο Λουτσέσκου:

Για το ματς: «Πιστεύω πως ήταν ένα παιχνίδι που κέρδισε το πνεύμα της ομάδας, η αυτοπεποίθηση, η αποφασιστικότητα και το μυαλό των παικτών. Ελέγξαμε το ματς στο πρώτο ημίχρονο, αρχίσαμε πολύ καλά, βάλαμε δύο γκολ και μετά διαχειριστήκαμε το παιχνίδι έχοντας και κάποιες καλές ευκαιρίες στο τρανζίσιον. Ο Ολυμπιακός είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες στα τελευταία 4-5 λεπτά».

Για τις απουσίες του ΠΑΟΚ: «Όλοι οι παίκτες έχουν συμμετοχή, δημιουργούν μια πολύ καλή χημεία και ο καθένας μπαίνει στο γήπεδο για να δώσει τα πάντα. Γι’ αυτό μπορούμε να ξεπερνάμε τις δυσκολίες που έχουμε με τραυματισμούς ή με την ίωση που έχει επηρεάσει όλη την ομάδα. Αυτά τα αποτελέσματα δίνουν ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση στην ομάδα για να συνεχίσει να είναι νικήτρια».

Για το ότι ο ΠΑΟΚ είναι μέσα σε όλους τους στόχους του: «Το πρόγραμμά μας ήταν πιο δύσκολο από κάθε άλλη ομάδα, αλλά είμαστε μέσα σε όλες τις διοργανώσεις και αυτό δείχνει ότι η ομάδα έχει μαχητικό πνεύμα και δεν τα παρατά ποτέ».