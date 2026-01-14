Λουτσέσκου: «Αυτά τα αποτελέσματα δίνουν ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση»
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά τη νίκη-πρόκριση του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού, μίλησε για τη χημεία και την αυτοπεποίηση που έχει η ομάδα του.
- Χρήσιμη η Γροιλανδία αλλά όχι ζωτικής σημασίας για την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, λένε αναλυτές
- Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του
- «ChatGPT, τι έχω;» – Οι ασθενείς τρέχουν στους γιατρούς αφού πρώτα… συμβουλευτούν την AI
- Ταυτοποιήθηκε η σορός της σερβιτόρας που κρατούσε το βεγγαλικό που προκάλεσε τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να στέκεται στον χαρακτήρα που έβγαλε η ομάδα του.
Όσα είπε ο Λουτσέσκου:
Για το ματς: «Πιστεύω πως ήταν ένα παιχνίδι που κέρδισε το πνεύμα της ομάδας, η αυτοπεποίθηση, η αποφασιστικότητα και το μυαλό των παικτών. Ελέγξαμε το ματς στο πρώτο ημίχρονο, αρχίσαμε πολύ καλά, βάλαμε δύο γκολ και μετά διαχειριστήκαμε το παιχνίδι έχοντας και κάποιες καλές ευκαιρίες στο τρανζίσιον. Ο Ολυμπιακός είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες στα τελευταία 4-5 λεπτά».
Για τις απουσίες του ΠΑΟΚ: «Όλοι οι παίκτες έχουν συμμετοχή, δημιουργούν μια πολύ καλή χημεία και ο καθένας μπαίνει στο γήπεδο για να δώσει τα πάντα. Γι’ αυτό μπορούμε να ξεπερνάμε τις δυσκολίες που έχουμε με τραυματισμούς ή με την ίωση που έχει επηρεάσει όλη την ομάδα. Αυτά τα αποτελέσματα δίνουν ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση στην ομάδα για να συνεχίσει να είναι νικήτρια».
Για το ότι ο ΠΑΟΚ είναι μέσα σε όλους τους στόχους του: «Το πρόγραμμά μας ήταν πιο δύσκολο από κάθε άλλη ομάδα, αλλά είμαστε μέσα σε όλες τις διοργανώσεις και αυτό δείχνει ότι η ομάδα έχει μαχητικό πνεύμα και δεν τα παρατά ποτέ».
- Νιγηρία – Μαρόκο 0-0, 4-2 πεν.: Στον τελικό του Κόπα Άφρικα η ομάδα του Ελ Κααμπί! (vid)
- Αλμπαθέτε – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: Σόου του Μπετανκόρ, πρωταγωνιστής με δυο γκολ στο αποκλεισμό-σοκ της «βασίλισσας»
- Ίντερ – Λέτσε 1-0: Τρίποντο με «υπογραφή» Εσπόζιτο
- Τσέλσι – Άρσεναλ 2-3: Διπλό και προβάδισμα πρόκρισης για τους Κανονιέρηδες
- Λουτσέσκου: «Αυτά τα αποτελέσματα δίνουν ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση»
- Μπενίτεθ: «Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή για ένα πρότζεκτ που θέλει χρόνο»
- Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια»
- Χιμένεθ: «Χάσαμε από δύο εντελώς παράλογα πέναλτι, το σκορ δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα του ματς»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις