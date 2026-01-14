sports betsson
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: Ο Τσακαλίδης ολοκλήρωσε το έγκλημα, ο Δικέφαλος στον ημιτελικό
Ποδόσφαιρο 14 Ιανουαρίου 2026 | 20:39

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: Ο Τσακαλίδης ολοκλήρωσε το έγκλημα, ο Δικέφαλος στον ημιτελικό

Μύθου και Οζντόεφ έβαλαν μπροστά τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη και ο Τσακαλίδης με τραγική διαιτησία ήταν αυτός που... σφράγισε την πρόκριση του Δικεφάλου του Βορρά στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μοναξιά: Η τεχνολογία μας έχει κόψει τα φτερά;

Μοναξιά: Η τεχνολογία μας έχει κόψει τα φτερά;

Spotlight

Σε ένα παιχνίδι που στιγματίστηκε από την τραγική διαιτησία του Αλέξανδρου Τσακαλίδη, ο ΠΑΟΚ επικράτησε στο Καραϊσκάκη του Ολυμπιακού με 2-0 και προκρίθηκε στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, όπου θα αντιμετωπίσει το νικητή του Παναθηναϊκός – Άρης.

Προκλητικός ο διαιτητής, χάρισε ένα… σωρό κίτρινες κάρτες στους παίκτες του ΠΑΟΚ, με τα σφυρίγματά του να προκαλούν τον έντονο εκνευρισμό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, των παικτών του Ολυμπιακού, αλλά και του κόσμου που βρέθηκε στο φαληρικό γήπεδο.

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 7’ με τον Μύθου και στο 15’ διπλασίασε τα τέρματά του με τον Οζντόεφ. Μετά τα δύο γκολ του Δικεφάλου, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να σκοράρει και να ξαναμπεί στο παιχνίδι, αλλά παρά τις ευκαιρίες που έκανε, δεν τα κατάφερε.

Το έγκλημα στο «Γ. Καραϊσκάκης» ολοκληρώθηκε με το τελευταίο σφύριγμα του Τσακαλίδη στο 90+5′, με τον ΠΑΟΚ να περνάει στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Μπιανκόν και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Γκαρθία και Μουζακίτης ήταν στα χαφ, με τους Γιαζίτζι, Τσικίνιο και Μαρτίνς πίσω από τον Ταρέμι. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου από την άλλη πλευρά, παρέταξε τον ΠΑΟΚ με τον Τσιφτσή στο τέρμα και τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα. Στα χαφ ήταν οι Οζντόεφ και Μεϊτέ, με τους Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς και Τάισον, πίσω από τον Μύθου.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και στο 7ο λεπτό άνοιξε το σκορ με τον Μύθου. Ο  Ζίβκοβιτς έκανε την κάθετη πάσα στον νεαρό επιθετικό, αυτός μπήκε στην περιοχή του Ολυμπιακού, απέφυγε αρχικά τον Τζολάκη, στη συνέχεια τον Κοστίνια και σε κενή εστία έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Στο 9ο λεπτό ο Ντάνι Γκαρθία βρέθηκε στο έδαφος μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, μετά από μαρκάρισμα του Κωνσταντέλια, αλλά ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Στο 15’ ο ΠΑΟΚ πέτυχε δεύτερο γκολ, με τον Οζντόεφ. Ο Τάισον άλλαξε παιχνίδι από αριστερά, ο Ζίβκοβιτς στο δεύτερο δοκάρι γύρισε στον Οζντοέφ και αυτός με σουτ στην κίνηση έκανε το 2-0 για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Στο 22’ ο Ολυμπιακός απείλησε με τον Τσικίνιο. Ο Ταρέμι έκανε το γύρισμα από αριστερά στον Τσικίνιο, αυτός σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά η μπάλα κόντραρε στον Μπάμπα και βγήκε κόρνερ.

Επτά λεπτά αργότερα (29’), ο Ταρέμι έπεσε στο έδαφος, μέσα στην περιοχή του Δικεφάλου του Βορρά, μετά από μαρκάρισμα του Οζντόεφ, αλλά ο διαιτητής, όπως και στη φάση του Ντάνι Γκαρθία, έδειξε και πάλι να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Με τη συμπλήρωση μισής ώρας, ο ΠΑΟΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Κωνσταντέλια. Ο διεθνής άσος, μετά από εκτέλεση κόρνερ, σούταρε δυνατά μέσα από την περιοχή, αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Μετά τη φάση του Κωνσταντέλια, ο Μεντιλίμπαρ έκανε την πρώτη του αλλαγή στο ματς, με τον Γιάρεμτσουκ να παίρνει τη θέση του Γιαζίτζι. Στο 39’ ο Κοστίνια έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά δεν το έπιασε όπως θα ήθελε και η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ. Τρία λεπτά αργότερα (42’) ο Μουζακίτης δοκίμασε το πόδι του από μακριά, αλλά η μπάλα κόντραρε και βγήκε κόρνερ, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 0-2.

Πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Μεντιλίμπαρ έβαλε στο παιχνίδι τον Ροντινέι αντί του Κοστίνια. Στο 49’ ο ΠΑΟΚ απείλησε με τον Μύθου, αλλά ο Τζολάκης του είπε «όχι». Ο Τάισον έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο νεαρός επιθετικός σούταρε από αριστερά, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού απέκρουσε.

Στο 52’ ο Μουζακίτης έκανε το δυνατό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά ο Τσιφτσής «εκτινάχθηκε» και έδιωξε σε κόρνερ.

Στο 58’ ο Λουτσέσκου έριξε στο ματς τον Ζαφείρη αντί του Τάισον και στο 60’ ο διεθνής χαφ απείλησε με απευθείας εκτέλεση φάουλ, αλλά ο Ταρέμι είχε κλείσει πίσω από το τείχος και έδιωξε με κεφαλιά σε κόρνερ. Στο 64’ ο Μεντιλίμπαρ έκανε δύο ακόμα αλλαγές, με τους Ποντένσε και Έσε να παίρνουν τις θέσεις των Ντάνι Γκαρθία και Τσικίνιο.

Στο 68′ ο Ταρέμι βρέθηκε στο έδαφος, μετά από μαρκάρισμα του Μεϊτέ, αλλά και πάλι ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Τρία λεπτά αργότερα (71’) ο Λουτσέσκου έβαλε τους Χατσίδη και Γιακουμάκη αντί του Μύθου και του Κωνσταντέλια. Στο 77’ ο  Ζίβκοβιτς έκλεψε από τον Ρέτσο και βρέθηκε απέναντι από τον Τζολάκη, αλλά κλείστηκε και δεν πρόλαβε να εκτελέσει.

Στο 80’ ο Μεντιλίμπαρ ολοκλήρωσε τις αλλαγές του, με τον Καλογερόπουλο αντί του Μπιανκόν. Στο 82’ ο Γιάρεμτσουκ έπεσε στο έδαφος, μετά από μαρκάρισμα του Κεντζιόρα, αλλά για μια ακόμα φορά ο διαιτητής έδειξε «παίζετε».

Στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες. Στο 90’ ο Ποντένσε σούταρε μέσα από την περιοχή, μετά από απομάκρυνση παίκτη του ΠΑΟΚ, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ.

Στο 90+2’ ο Ταρέμι έκανε την προβολή, μετά από σέντρα από αριστερά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει την πρόκριση στα ημιτελικά.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το καλό ξεκίνημα του ΠΑΟΚ. Στο 15’ ο Δικέφαλος του Βορρά βρέθηκε να προηγείται με 2-0.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός έφτιαξε και τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Το έγκλημα ολοκληρώθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Τσακαλίδη να γίνεται ο αρνητικός πρωταγωνιστής.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Τραγική διαιτησία από τον Τσακαλίδη, που χάρισε ένα… σωρό κίτρινες κάρτες στους παίκτες του ΠΑΟΚ, προκαλώντας εκνευρισμό στους Ερυθρόλευκους.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Ο Γιουγκ δεν επενέβη σε καμία από τις φάσεις, που διαμαρτυρήθηκαν οι Ερυθρόλευκοι για πέναλτι: Στο 9’ σε μαρκάρισμα στον Ντάνι Γκαρθία, στο 29’ και στο 68’ στον Ταρέμι και στο 82’ στον Γιάρεμτσουκ.

ΣΚΟΡΕΡ:

Μύθου (7’), Οζντόεφ (15’).

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν (80′ Καλογερόπουλος), Ρέτσος, Κοστίνια, Γκαρθία (65′ Έσε), Μουζακίτης, Τσικίνιο (65′ Ποντένσε), Μαρτίνς, Γιαζίτζι (31′ Γιάρεμτσουκ), Ταρέμι.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Κωνσταντέλιας (71′ Γιακουμάκης), Τάισον (58′ Ζαφείρης), Ζίβκοβιτς, Μύθου (71′ Χατσίδης).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Ο ΠΑΟΚ θα παίξει στα ημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός – Άρης σε διπλά παιχνίδια

Headlines:
World
Μίραν: Εύσημα στην Ελλάδα – Λάθος η παρέμβαση υπέρ Πάουελ

Μίραν: Εύσημα στην Ελλάδα – Λάθος η παρέμβαση υπέρ Πάουελ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μοναξιά: Η τεχνολογία μας έχει κόψει τα φτερά;

Μοναξιά: Η τεχνολογία μας έχει κόψει τα φτερά;

World
ΗΠΑ: Επέμβαση στο Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες – Προληπτική εκκένωση σε βάσεις

ΗΠΑ: Επέμβαση στο Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες – Προληπτική εκκένωση σε βάσεις

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: Ο Τσακαλίδης ολοκλήρωσε το έγκλημα, ο Δικέφαλος στον ημιτελικό
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: Ο Τσακαλίδης ολοκλήρωσε το έγκλημα, ο Δικέφαλος στον ημιτελικό

Μύθου και Οζντόεφ έβαλαν μπροστά τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη και ο Τσακαλίδης με τραγική διαιτησία ήταν αυτός που... σφράγισε την πρόκριση του Δικεφάλου του Βορρά στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
Euroleague 14.01.26

LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός

LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρτιζάν – Ολυμπιακός για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 14.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Άρης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός
Euroleague 14.01.26

LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός

LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρτιζάν – Ολυμπιακός για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης
Ποδόσφαιρο 14.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Άρης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Κόντης: «Αυτή η ημέρα, αυτή η στιγμή, αυτό το παιχνίδι ήταν ένα ορόσημο για εμάς» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Κόντης: «Αυτή η ημέρα, αυτή η στιγμή, αυτό το παιχνίδι ήταν ένα ορόσημο για εμάς» (vid)

Στους... επτά ουρανούς πετούσε ο Χρήστος Κόντης μετά τη μεγάλη πρόκριση του ΟΦΗ επί της ΑΕΚ στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, τονίζοντας ότι η σημερινή μέρα είναι ορόσημο για τους Κρητικούς.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δημοσκόπηση: Ένα «νέο κόμμα» για να βελτιωθεί η κατάσταση της χώρας θέλουν 4 στους 10
Δημοσκόπηση 14.01.26

Ένα «νέο κόμμα» για να βελτιωθεί η κατάσταση της χώρας θέλουν 4 στους 10

Όλα και πιο φανερή γίνεται η φθορά της κυβέρνησης με τη δυσπιστία απέναντί της να είναι φανερή σε νέα δημοσκόπηση. «Σφήνα» στο πολιτικό σκηνικό ένα πιθανό «κόμμα Τσίπρα», ανατρέπει τα δεδομένα. Ισχυρή δυναμική και από το «κόμμα Καρυστιανού» αλλά και σοβαρές αμφιβολίες.

Σύνταξη
Ιράν: Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια επίθεση των ΗΠΑ στη χώρα; Τα επικρατέστερα σενάρια
Δύσκολα διλήμματα 14.01.26

Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν; Τα επικρατέστερα σενάρια

Το Reuters μετέδωσε την πληροφορία ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, η οποία θα μπορούσε να εκδηλωθεί ακόμη και εντός του επόμενου 24ωρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η νέα μανία των «υπέροχων τίποτα» – Λέγονται Mirumi, είναι ρομποτάκια και ήρθαν για να διώξουν τα Labubu
Λούτρινο 14.01.26

Η νέα μανία των «υπέροχων τίποτα» - Λέγονται Mirumi, είναι ρομποτάκια και ήρθαν για να διώξουν τα Labubu

Αν το 2025 ήταν η χρονιά των Labubu, το 2026 αναμένεται να είναι η χρονιά των Mirumi. Γεννημένα στην Ιαπωνία, αφράτα και με κίνηση: είναι τα νέα ντάρλινγκ έτοιμα να εκθρονίσουν τον προκάτοχό τους από τις καρδιές και τις τσάντες των κολλημένων με τα τρεντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός
Euroleague 14.01.26

LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός

LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρτιζάν – Ολυμπιακός για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης
Ποδόσφαιρο 14.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Άρης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Φοινικούντα: Αποκάλυψη – Ο λόγος που ο ανιψιός έλεγε πως ήθελε να πάει στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα μετά το φονικό
Ελλάδα 14.01.26

Φοινικούντα: Αποκάλυψη – Ο λόγος που ο ανιψιός έλεγε πως ήθελε να πάει στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα μετά το φονικό

Στο Live News μιλά ένας φίλος του ανιψιού, ο οποίος λέει πως μία μέρα μετά το διπλό φονικό στο κάμπινγκ ο ανιψιός του ζήτησε να πάνε μαζί έως την Καλαμάτα.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για παραίτηση διοικητή ΥΠΑ: Η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί σε ανώτατο επίπεδο για το επιτελικό μπάχαλο
FIR Αθηνών 14.01.26

Τσουκαλάς για παραίτηση διοικητή ΥΠΑ: Η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί σε ανώτατο επίπεδο για το επιτελικό μπάχαλο

«Η προ ημερών δήλωση του κ. Κυρανάκη 'αυτά παραλάβαμε' ήταν τελικά εσωκομματική αιχμή αλλά και το μεγαλοπρεπέστερο 'άδειασμα' της 'επιτελικής κυβέρνησης των αρίστων'», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κόντης: «Αυτή η ημέρα, αυτή η στιγμή, αυτό το παιχνίδι ήταν ένα ορόσημο για εμάς» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Κόντης: «Αυτή η ημέρα, αυτή η στιγμή, αυτό το παιχνίδι ήταν ένα ορόσημο για εμάς» (vid)

Στους... επτά ουρανούς πετούσε ο Χρήστος Κόντης μετά τη μεγάλη πρόκριση του ΟΦΗ επί της ΑΕΚ στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, τονίζοντας ότι η σημερινή μέρα είναι ορόσημο για τους Κρητικούς.

Σύνταξη
Ιράν: Ποιες είναι οι αμερικανικές βάσεις που θα μπορούσε να χτυπήσει
Λίστα 14.01.26

Ποιες είναι οι αμερικανικές βάσεις που θα μπορούσε να χτυπήσει το Ιράν

Προειδοποίηση προς χώρες της Μέσης Ανατολής απηύθυνε το Ιράν, απειλώντας ότι θα χτυπήσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από τις ΗΠΑ.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΠΑΣΟΚ για Mercosur στο Ευρωκοινοβούλιο: Τα ψεύτικα τα λόγια τα γαλάζια!
«Το κρέας-ψάρι» 14.01.26

ΠΑΣΟΚ για Mercosur στο Ευρωκοινοβούλιο: Τα ψεύτικα τα λόγια τα γαλάζια!

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι «παρέμεινε σιωπηλή στο Συμβούλιο και αποδέχθηκε τη συμφωνία χωρίς καμία ουσιαστική διεκδίκηση υπέρ των Ελλήνων αγροτών»

Σύνταξη
Ο Γουίτκοφ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα
Κόσμος 14.01.26

Ο Γουίτκοφ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα

Εν τω μεταξύ, η πλειονότητα των παλαιστινιακών κινημάτων εξέφρασαν τη στήριξή τους στην 15μελή τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή που θα αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας.

Σύνταξη
Ο Apon έρχεται δυναμικά με νέο album κι εμφανίσεις – Χαμός στα social media με το teaser για το νέο του album
Music Stage 14.01.26

Ο Apon έρχεται δυναμικά με νέο album κι εμφανίσεις – Χαμός στα social media με το teaser για το νέο του album

Αυτή την περίοδο, ο Apon ετοιμάζεται να μοιραστεί με το κοινό τη νέα του δισκογραφική δουλειά, μετά το υπερεπιτυχημένο album «Ονειροπόλος», που έγινε τριπλά πλατινένιο σε χρόνο - ρεκόρ ξεπερνώντας τα 300 εκατομμύρια streaming points

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο