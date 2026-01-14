Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: Ο Τσακαλίδης ολοκλήρωσε το έγκλημα, ο Δικέφαλος στον ημιτελικό

Σε ένα παιχνίδι που στιγματίστηκε από την τραγική διαιτησία του Αλέξανδρου Τσακαλίδη, ο ΠΑΟΚ επικράτησε στο Καραϊσκάκη του Ολυμπιακού με 2-0 και προκρίθηκε στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, όπου θα αντιμετωπίσει το νικητή του Παναθηναϊκός – Άρης.

Προκλητικός ο διαιτητής, χάρισε ένα… σωρό κίτρινες κάρτες στους παίκτες του ΠΑΟΚ, με τα σφυρίγματά του να προκαλούν τον έντονο εκνευρισμό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, των παικτών του Ολυμπιακού, αλλά και του κόσμου που βρέθηκε στο φαληρικό γήπεδο.

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 7’ με τον Μύθου και στο 15’ διπλασίασε τα τέρματά του με τον Οζντόεφ. Μετά τα δύο γκολ του Δικεφάλου, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να σκοράρει και να ξαναμπεί στο παιχνίδι, αλλά παρά τις ευκαιρίες που έκανε, δεν τα κατάφερε.

Το έγκλημα στο «Γ. Καραϊσκάκης» ολοκληρώθηκε με το τελευταίο σφύριγμα του Τσακαλίδη στο 90+5′, με τον ΠΑΟΚ να περνάει στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Μπιανκόν και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Γκαρθία και Μουζακίτης ήταν στα χαφ, με τους Γιαζίτζι, Τσικίνιο και Μαρτίνς πίσω από τον Ταρέμι. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου από την άλλη πλευρά, παρέταξε τον ΠΑΟΚ με τον Τσιφτσή στο τέρμα και τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα. Στα χαφ ήταν οι Οζντόεφ και Μεϊτέ, με τους Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς και Τάισον, πίσω από τον Μύθου.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και στο 7ο λεπτό άνοιξε το σκορ με τον Μύθου. Ο Ζίβκοβιτς έκανε την κάθετη πάσα στον νεαρό επιθετικό, αυτός μπήκε στην περιοχή του Ολυμπιακού, απέφυγε αρχικά τον Τζολάκη, στη συνέχεια τον Κοστίνια και σε κενή εστία έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Στο 9ο λεπτό ο Ντάνι Γκαρθία βρέθηκε στο έδαφος μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, μετά από μαρκάρισμα του Κωνσταντέλια, αλλά ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Στο 15’ ο ΠΑΟΚ πέτυχε δεύτερο γκολ, με τον Οζντόεφ. Ο Τάισον άλλαξε παιχνίδι από αριστερά, ο Ζίβκοβιτς στο δεύτερο δοκάρι γύρισε στον Οζντοέφ και αυτός με σουτ στην κίνηση έκανε το 2-0 για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Στο 22’ ο Ολυμπιακός απείλησε με τον Τσικίνιο. Ο Ταρέμι έκανε το γύρισμα από αριστερά στον Τσικίνιο, αυτός σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά η μπάλα κόντραρε στον Μπάμπα και βγήκε κόρνερ.

Επτά λεπτά αργότερα (29’), ο Ταρέμι έπεσε στο έδαφος, μέσα στην περιοχή του Δικεφάλου του Βορρά, μετά από μαρκάρισμα του Οζντόεφ, αλλά ο διαιτητής, όπως και στη φάση του Ντάνι Γκαρθία, έδειξε και πάλι να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Με τη συμπλήρωση μισής ώρας, ο ΠΑΟΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Κωνσταντέλια. Ο διεθνής άσος, μετά από εκτέλεση κόρνερ, σούταρε δυνατά μέσα από την περιοχή, αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Μετά τη φάση του Κωνσταντέλια, ο Μεντιλίμπαρ έκανε την πρώτη του αλλαγή στο ματς, με τον Γιάρεμτσουκ να παίρνει τη θέση του Γιαζίτζι. Στο 39’ ο Κοστίνια έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά δεν το έπιασε όπως θα ήθελε και η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ. Τρία λεπτά αργότερα (42’) ο Μουζακίτης δοκίμασε το πόδι του από μακριά, αλλά η μπάλα κόντραρε και βγήκε κόρνερ, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 0-2.

Πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Μεντιλίμπαρ έβαλε στο παιχνίδι τον Ροντινέι αντί του Κοστίνια. Στο 49’ ο ΠΑΟΚ απείλησε με τον Μύθου, αλλά ο Τζολάκης του είπε «όχι». Ο Τάισον έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο νεαρός επιθετικός σούταρε από αριστερά, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού απέκρουσε.

Στο 52’ ο Μουζακίτης έκανε το δυνατό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά ο Τσιφτσής «εκτινάχθηκε» και έδιωξε σε κόρνερ.

Στο 58’ ο Λουτσέσκου έριξε στο ματς τον Ζαφείρη αντί του Τάισον και στο 60’ ο διεθνής χαφ απείλησε με απευθείας εκτέλεση φάουλ, αλλά ο Ταρέμι είχε κλείσει πίσω από το τείχος και έδιωξε με κεφαλιά σε κόρνερ. Στο 64’ ο Μεντιλίμπαρ έκανε δύο ακόμα αλλαγές, με τους Ποντένσε και Έσε να παίρνουν τις θέσεις των Ντάνι Γκαρθία και Τσικίνιο.

Στο 68′ ο Ταρέμι βρέθηκε στο έδαφος, μετά από μαρκάρισμα του Μεϊτέ, αλλά και πάλι ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Τρία λεπτά αργότερα (71’) ο Λουτσέσκου έβαλε τους Χατσίδη και Γιακουμάκη αντί του Μύθου και του Κωνσταντέλια. Στο 77’ ο Ζίβκοβιτς έκλεψε από τον Ρέτσο και βρέθηκε απέναντι από τον Τζολάκη, αλλά κλείστηκε και δεν πρόλαβε να εκτελέσει.

Στο 80’ ο Μεντιλίμπαρ ολοκλήρωσε τις αλλαγές του, με τον Καλογερόπουλο αντί του Μπιανκόν. Στο 82’ ο Γιάρεμτσουκ έπεσε στο έδαφος, μετά από μαρκάρισμα του Κεντζιόρα, αλλά για μια ακόμα φορά ο διαιτητής έδειξε «παίζετε».

Στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες. Στο 90’ ο Ποντένσε σούταρε μέσα από την περιοχή, μετά από απομάκρυνση παίκτη του ΠΑΟΚ, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ.

Στο 90+2’ ο Ταρέμι έκανε την προβολή, μετά από σέντρα από αριστερά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει την πρόκριση στα ημιτελικά.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το καλό ξεκίνημα του ΠΑΟΚ. Στο 15’ ο Δικέφαλος του Βορρά βρέθηκε να προηγείται με 2-0.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός έφτιαξε και τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Το έγκλημα ολοκληρώθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Τσακαλίδη να γίνεται ο αρνητικός πρωταγωνιστής.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Τραγική διαιτησία από τον Τσακαλίδη, που χάρισε ένα… σωρό κίτρινες κάρτες στους παίκτες του ΠΑΟΚ, προκαλώντας εκνευρισμό στους Ερυθρόλευκους.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Ο Γιουγκ δεν επενέβη σε καμία από τις φάσεις, που διαμαρτυρήθηκαν οι Ερυθρόλευκοι για πέναλτι: Στο 9’ σε μαρκάρισμα στον Ντάνι Γκαρθία, στο 29’ και στο 68’ στον Ταρέμι και στο 82’ στον Γιάρεμτσουκ.

ΣΚΟΡΕΡ:

Μύθου (7’), Οζντόεφ (15’).

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν (80′ Καλογερόπουλος), Ρέτσος, Κοστίνια, Γκαρθία (65′ Έσε), Μουζακίτης, Τσικίνιο (65′ Ποντένσε), Μαρτίνς, Γιαζίτζι (31′ Γιάρεμτσουκ), Ταρέμι.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Κωνσταντέλιας (71′ Γιακουμάκης), Τάισον (58′ Ζαφείρης), Ζίβκοβιτς, Μύθου (71′ Χατσίδης).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Ο ΠΑΟΚ θα παίξει στα ημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός – Άρης σε διπλά παιχνίδια