Καταπληκτική επέμβαση του Τζολάκη (vid)

Κοντά στο 0-3 βρέθηκε ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, στον μονό προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, ωστόσο ο Κωνσταντής Τζολάκης πραγματοποίησε μια πολύ δύσκολη σωτήρια επέμβαση.

Συγκεκριμένα ήταν το 30ό λεπτό όταν μετά από απομάκρυνση σε κόρνερ των φιλοξενούμενων, ο Κωνσταντέλιας έπιασε ένα μονοκόμματο βολέ στην κίνηση από το ύψος της περιοχής, με τον τερματοφύλακα των «ερυθρόλευκων» να εκτινάσσεται και να γλιτώνει το τρίτο γκολ με επέμβαση με το δεξί χέρι.

Δείτε τη φάση