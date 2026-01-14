Καταπληκτική επέμβαση του Τζολάκη (vid)
Μετά το 0-2, ο ΠΑΟΚ απείλησε ξανά τον Ολυμπιακό, όμως ο Κωνσταντής Τζολάκης έσωσε την εστία του με υπέροχη επέμβαση.
- Αναστάτωση στο Παγκράτι: Άνοιξε τρύπα στο έδαφος, «ρούφηξε» κολώνα
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί 24ώρου στην Αττική Οδό λόγω έργων - Έως πότε θα ισχύσουν
- Συνελήφθη 38χρονος Τούρκος καταζητούμενος από την Interpol για ανθρωποκτονία
- Ταυτοποιήθηκε η σορός της σερβιτόρας που κρατούσε το βεγγαλικό που προκάλεσε τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Κοντά στο 0-3 βρέθηκε ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, στον μονό προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, ωστόσο ο Κωνσταντής Τζολάκης πραγματοποίησε μια πολύ δύσκολη σωτήρια επέμβαση.
Συγκεκριμένα ήταν το 30ό λεπτό όταν μετά από απομάκρυνση σε κόρνερ των φιλοξενούμενων, ο Κωνσταντέλιας έπιασε ένα μονοκόμματο βολέ στην κίνηση από το ύψος της περιοχής, με τον τερματοφύλακα των «ερυθρόλευκων» να εκτινάσσεται και να γλιτώνει το τρίτο γκολ με επέμβαση με το δεξί χέρι.
Δείτε τη φάση
- Καταπληκτική επέμβαση του Τζολάκη (vid)
- Νίκολιτς: «Ίσως είμαστε ακόμη σε κλίμα διακοπών»
- Ολυμπιακός: Η 12άδα για το παιχνίδι με την Παρτιζάν
- Δεύτερο γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Οζντόεφ (vids)
- ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1: Μεγάλη πρόκριση οι «ασπρόμαυροι» στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson! (vid)
- Προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη (vid)
- ΑΕΚ – ΟΦΗ: Οι Κρητικοί κάνουν το 1-0 με τον Σαλσέδο (vid)
- League 1: Ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων μέχρι τα μέσα της σεζόν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις