Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
Δεύτερο γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Οζντόεφ (vids)
Ποδόσφαιρο 14 Ιανουαρίου 2026 | 19:12

Δεύτερο γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Οζντόεφ (vids)

Με σκόρερ τον Οζντόεφ ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-0 του Ολυμπιακού στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Ο ΠΑΟΚ προηγείται 0-2 του Ολυμπιακού, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με τον Οζντόεφ να διπλασιάζει το προβάδισμα του Δικεφάλου, στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Στο 15ο λεπτό, ο  Ζίβκοβιτς γύρισε τη μπάλα στον Οζντόεφ, ο οποίος με πλασέ, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη.

Δείτε το 0-2 του ΠΑΟΚ

Νωρίτερα, στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ζίφκοβιτς έκανε την κάθετη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας των «ερυθρόλευκων» και ο Μύθου βγήκε τετ-α-τετ. Ο νεαρός επιθετικός του Δικεφάλου του Βορρά αρχικά απέφυγε τον Τζολάκη, μετά έκανε το ίδιο με προσποίηση στον Κοστίνια και σε κενή εστία πλάσαρε για το 0-1.

Το 0-1 του ΠΑΟΚ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μία ανάσα από τις 2.220 μονάδες οδήγησε το ΧΑ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μία ανάσα από τις 2.220 μονάδες οδήγησε το ΧΑ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 49 ευρώ βάζει την τιμή στόχο η Santander – Περιθώριο άνω του 90% 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 49 ευρώ βάζει την τιμή στόχο η Santander – Περιθώριο άνω του 90% 

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Ποδόσφαιρο 14.01.26

Ολυμπιακός: Το «ξεμούδιασμα», η επιστροφή του Νιλικίνα και οι αγκαλιές του Βεζένκοφ με Καλάθη και «Πόκου» (vid)
Euroleague 14.01.26

Ολυμπιακός: Το «ξεμούδιασμα», η επιστροφή του Νιλικίνα και οι αγκαλιές του Βεζένκοφ με Καλάθη και «Πόκου» (vid)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας απόψε την Παρτιζάν (14/1, 20:30) και η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο με όμορφες στιγμές πριν το παιχνίδι.

Σύνταξη
Απόκλείστηκε από το Australian Open η Παπαμιχαήλ
Τένις 14.01.26

Απόκλείστηκε από το Australian Open η Παπαμιχαήλ

Την ήττα με 2-0 σετ γνώρισε η Δέσποινα Παπαμιχαήλ από την Γιούλια Σταροντούμπτσεβα στα προκριματικά του Αυστραλιανού Όπεν και αποκλείστηκε από τη συνέχειά τους.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 14.01.26

LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά

LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Κηφισιά για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ο Apon έρχεται δυναμικά με νέο album κι εμφανίσεις – Χαμός στα social media με το teaser για το νέο του album
Music Stage 14.01.26

Ο Apon έρχεται δυναμικά με νέο album κι εμφανίσεις – Χαμός στα social media με το teaser για το νέο του album

Αυτή την περίοδο, ο Apon ετοιμάζεται να μοιραστεί με το κοινό τη νέα του δισκογραφική δουλειά, μετά το υπερεπιτυχημένο album «Ονειροπόλος», που έγινε τριπλά πλατινένιο σε χρόνο - ρεκόρ ξεπερνώντας τα 300 εκατομμύρια streaming points

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας για τον 13ο και 14ο μισθό – Συγκέντρωση στο ΣτΕ και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών
Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 14.01.26

Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ για τον 13ο και 14ο μισθό - Συγκέντρωση στο ΣτΕ και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών

Στάση εργασίας στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στην Αττική και συγκέντρωση στο ΣτΕ, απαιτώντας να εκδοθεί άμεσα, χωρίς καμιά περαιτέρω καθυστέρηση, απόφαση επαναχορήγησης του 13ου και 14ου μισθού, αποφάσισε η ΑΔΕΔΥ.

Σύνταξη
Ιράν: «Πιθανή αμερικανική επέμβαση εντός 24 ωρών» – Η Τεχεράνη απειλεί συλληφθέντες με «ταχείες δίκες»
Μέση Ανατολή 14.01.26 Upd: 19:05

Ιράν: «Πιθανή αμερικανική επέμβαση εντός 24 ωρών» - Η Τεχεράνη απειλεί συλληφθέντες με «ταχείες δίκες»

Αυξάνεται η ανησυχία ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε επέμβαση στο Ιράν. Σκληραίνει τη στάση της η Τεχεράνη. Δηλώνει ότι οι διαδηλωτές θα τιμωρηθούν με αυστηρότητα.

Όταν ο γάμος μετατρέπεται σε ξένο έδαφος – Είστε σίγουροι ότι γνωρίζετε τον άνθρωπο που κοιμάται πλάι σας κάθε βράδυ;
Strangers 14.01.26

Όταν ο γάμος μετατρέπεται σε ξένο έδαφος – Είστε σίγουροι ότι γνωρίζετε τον άνθρωπο που κοιμάται πλάι σας κάθε βράδυ;

Ένας ήρεμος γάμος, μια κανονικότητα που μοιάζει ακλόνητη και ένα απρόσμενο τηλεφώνημα αρκούν για να καταρρεύσουν όλα. Το Strangers φωτίζει όσα επιλέγουμε να μη βλέπουμε μέσα στον γάμο — μέχρι να είναι αργά.

ΠΑΣΟΚ: Μνημείο παραπληροφόρησης η ανακοίνωση των μελών της ΝΔ στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
«Συγκάλυψη» 14.01.26

ΠΑΣΟΚ: Μνημείο παραπληροφόρησης η ανακοίνωση των μελών της ΝΔ στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η ΝΔ εργαλειοποίησε τη σημερινή κατάθεση Αραχωβίτη και την προσωπική του αγωνία να βγάλει εαυτόν από το κάδρο των ευθυνών, για να παρουσιάσει ως 'αθώο' τον Μάκη Βορίδη», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΚΕΔΕ: Πρώτη συνεδρίαση για το 2026 με επίκεντρο τη χρηματοδότηση των Δήμων και τον αθλητισμό
Επόμενες κινήσεις 14.01.26

ΚΕΔΕ: Πρώτη συνεδρίαση για το 2026 με επίκεντρο τη χρηματοδότηση των Δήμων και τον αθλητισμό

Ο Λάζαρος Κυρίζογλου έθεσε τα βασικά ζητήματα της Αυτοδιοίκησης ενώ παρουσιάστηκε το ψηφιακό σύστημα για τους αθλητικούς χώρους των Δήμων από τον Αναπληρωτή Υπουργό Γιάννη Βρούτση.

Σύνταξη
Δείγματα πάγου από όλο τον κόσμο μεταφέρονται στην Ανταρκτική καθώς οι παγετώνες λιώνουν
Παρακαταθήκη για το μέλλον 14.01.26

Δείγματα πάγου από όλο τον κόσμο μεταφέρονται στην Ανταρκτική καθώς οι παγετώνες λιώνουν

Οι πυρήνες πάγου περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για το κλίμα της Γης στο μακρινό παρελθόν. Μεταφέρονται για φύλαξη στον ερευνητικό σταθμό Concordia στην Ανταρκτική.

Σύνταξη
Το ΚΚΕ καταδικάζει τις προκλητικές απειλές των ΗΠΑ για νέα ιμπεριαλιστική στρατιωτική επίθεση στο Ιράν
Επικαιρότητα 14.01.26

Το ΚΚΕ καταδικάζει τις προκλητικές απειλές των ΗΠΑ για νέα ιμπεριαλιστική στρατιωτική επίθεση στο Ιράν

«Είναι προφανές ότι οι 'ευαισθησίες' των ΗΠΑ, της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης, για τη 'δημοκρατία' και τα "ανθρώπινα δικαιώματα" στο Ιράν, είναι παραπάνω από υποκριτικές», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Λόρα: Η μαρτυρία δύο 16χρονων που της μίλησαν χθες στου Ζωγράφου – «Δεν περνούσε καλά, ήθελε να φύγει» λέει η φίλη της
Ελλάδα 14.01.26

Λόρα: Η μαρτυρία δύο 16χρονων που της μίλησαν χθες στου Ζωγράφου – «Δεν περνούσε καλά, ήθελε να φύγει» λέει η φίλη της

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα - Παρά τις αναφορές ότι κινείται στην περιοχή του Ζωγράφου παραμένει άφαντη από την περασμένη Πέμπτη

Σύνταξη
Η απόλυτη χλιδή για Ρονάλντο και στο Μουντιάλ – Αυτό είναι το ξενοδοχείο που θα μείνει ο CR7 και η Πορτογαλία
On Field 14.01.26

Η απόλυτη χλιδή για Ρονάλντο και στο Μουντιάλ – Αυτό είναι το ξενοδοχείο που θα μείνει ο CR7 και η Πορτογαλία

Το πολυτελές θέρετρο είναι στο Μεξικό, παρά το ότι η Πορτογαλία δεν θα δώσει κάποιο παιχνίδι του ομίλου της στην συγκεκριμένη χώρα

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
Πλανήτης 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Φάμελλος για Βασιλείου: Έθεσε τα θεμέλια για την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου και προώθησε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις
Συλλυπητήριο μήνυμα 14.01.26

Φάμελλος για Βασιλείου: Έθεσε τα θεμέλια για την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου και προώθησε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις

«Υπηρέτησε με συνέπεια τον στόχο της δίκαιης και βιώσιμης επίλυσης του Κυπριακού, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ, πιστεύοντας στον διάλογο και τη διεθνή νομιμότητα», λέει για τον Γιώργο Βασιλείου ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Φρεγάτα «Κίμων»: Το παρθενικό ταξίδι της πρώτης φρεγάτας FDI (Belharra) του ελληνικού ΠΝ – Δείτε βίντεο
Εντυπωσιακά πλάνα 14.01.26

Το ταξίδι της φρεγάτας «Κίμων» προς την Ελλάδα - Δείτε βίντεο

Βίντεο με την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belh@rra «Κίμων», που απέπλευσε προ ημερών από τις εγκαταστάσεις της Naval Group στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας και βρίσκεται εν πλω προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Σύνταξη
