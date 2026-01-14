Δεύτερο γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Οζντόεφ (vids)
Με σκόρερ τον Οζντόεφ ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-0 του Ολυμπιακού στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.
- Αναστάτωση στο Παγκράτι: Άνοιξε τρύπα στο έδαφος, «ρούφηξε» κολώνα
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί 24ώρου στην Αττική Οδό λόγω έργων - Έως πότε θα ισχύσουν
- Συνελήφθη 38χρονος Τούρκος καταζητούμενος από την Interpol για ανθρωποκτονία
- Ταυτοποιήθηκε η σορός της σερβιτόρας που κρατούσε το βεγγαλικό που προκάλεσε τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Ο ΠΑΟΚ προηγείται 0-2 του Ολυμπιακού, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με τον Οζντόεφ να διπλασιάζει το προβάδισμα του Δικεφάλου, στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.
Στο 15ο λεπτό, ο Ζίβκοβιτς γύρισε τη μπάλα στον Οζντόεφ, ο οποίος με πλασέ, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη.
Δείτε το 0-2 του ΠΑΟΚ
Νωρίτερα, στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ζίφκοβιτς έκανε την κάθετη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας των «ερυθρόλευκων» και ο Μύθου βγήκε τετ-α-τετ. Ο νεαρός επιθετικός του Δικεφάλου του Βορρά αρχικά απέφυγε τον Τζολάκη, μετά έκανε το ίδιο με προσποίηση στον Κοστίνια και σε κενή εστία πλάσαρε για το 0-1.
Το 0-1 του ΠΑΟΚ
- Δεύτερο γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Οζντόεφ (vids)
- ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1: Μεγάλη πρόκριση για τους «ασπρόμαυρους» στους «4» του Κυπέλλου! (vid)
- Προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη (vid)
- ΑΕΚ – ΟΦΗ: Οι Κρητικοί κάνουν το 1-0 με τον Σαλσέδο (vid)
- League 1: Ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων μέχρι τα μέσα της σεζόν
- LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
- Η απόλυτη χλιδή για Ρονάλντο και στο Μουντιάλ – Αυτό είναι το ξενοδοχείο που θα μείνει ο CR7 και η Πορτογαλία
- ΠΑΟΚ: Οι 11 του Λουτσέσκου για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις