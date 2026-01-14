Δεύτερο γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Οζντόεφ (vids)

Ο ΠΑΟΚ προηγείται 0-2 του Ολυμπιακού, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με τον Οζντόεφ να διπλασιάζει το προβάδισμα του Δικεφάλου, στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Στο 15ο λεπτό, ο Ζίβκοβιτς γύρισε τη μπάλα στον Οζντόεφ, ο οποίος με πλασέ, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη.

Δείτε το 0-2 του ΠΑΟΚ

Νωρίτερα, στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ζίφκοβιτς έκανε την κάθετη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας των «ερυθρόλευκων» και ο Μύθου βγήκε τετ-α-τετ. Ο νεαρός επιθετικός του Δικεφάλου του Βορρά αρχικά απέφυγε τον Τζολάκη, μετά έκανε το ίδιο με προσποίηση στον Κοστίνια και σε κενή εστία πλάσαρε για το 0-1.

Το 0-1 του ΠΑΟΚ