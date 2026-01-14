ΠΑΟΚ: Οι 11 του Λουτσέσκου για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο μεγαλύτερο ματς για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο Καραϊσκάκη (14/1, 18.30).

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την ενδεκάδα του Δικεφάλου του Βορρά για το μεγάλο παιχνίδι μία ώρα πριν από την σέντρα.

Ο Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε τον Μύθου για να είναι ο παίκτης που θα βρεθεί στην κορυφή του ΠΑΟΚ και θα είναι ο «μικρός» της ομάδας. Υπενθυμίζουμε πως στο Κύπελλο υπάρχει κανονισμός να αγωνίζεται παίκτης που έχει γεννηθεί από το 2004 και πίσω σε ολόκληρη την διάρκεια του ματς.

Μπροστά από την εστία θα είναι ο Τσιφτσής, με τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην τετράδα της άμυνας. Στα χαφ θα βρίσκονται οι Οζντόεφ και Μεϊτέ, με τον Κωνσταντέλια στο «δέκα». Στα δύο άκρα θα είναι οι Ζίβκοβιτς και Τάισον, με τον Μύθου στην κορυφή της επίθεσης.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ:

Αναλυτικά η ενδεκάδα: Τσιφτσής, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Μύθου.

Στον πάγκο: Γκουγκεσασβίλι, Τέιλορ, Βολιάκο, Κοσίδης, Μπιάνκο, Ζαφείρης, Πέλκας, Μπέρδος, Χατσίδης, Γερεμέγεφ, Γιακουμάκης.