Οι σκέψεις του Λουτσέσκου για το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη – Αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, σε νοκ-άουτ αναμέτρηση (18:30) που θα κρίνει ποιος θα βρει απέναντι του στα ημιτελικά έναν εκ των Παναθηναϊκό ή Άρη.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία του για τον αγώνα και από την Τρίτη (13/1), βρίσκεται στην Αθήνα για την αναμέτρηση με το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου φαίνεται πως θα είναι συγκεκριμένες και τα πλάνα του είναι ξεκάθαρα.

Το δίλημμα του Λουτσέσκου για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Μόνο ένα δίλημμα υπάρχει και αυτό έχει να κάνει με τον νέο κανονισμό που έχει θεσπιστεί φέτος στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Αυτό αφορά την υποχρέωση παρουσίας στον αγωνιστικό χώρο Έλληνα ποδοσφαιριστή γεννημένου από το 2004 και μετά. Έτσι γεννάται το ένα και μοναδικό δίλημμα του Λουτσέσκου για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό: Μύθου ή Μοναστηρλής στη βασική ενδεκάδα; Η τελική επιλογή φαίνεται να γέρνει προς τον Μύθου, λόγω των περισσότερων ποδοσφαιρικών του παραστάσεων από τον νεαρό τερματοφύλακα.

Από εκεί και πέρα, δεν αναμένονται σοβαρές εκπλήξεις από τον Λουτσέσκου. Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Αντώνης Τσιφτσής, με την αμυντική τετράδα να απαρτίζεται από τους Τόμας Κεντζιόρα και Γιάννη Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας και Μπάμπα Ράχμαν με Τζόντζο Κένι στα δύο άκρα. Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Σουαλιχό Μεϊτέ και Μαγκομέντ Οζντόεφ, με τον Χρήστο Ζαφείρη να διεκδικεί θέση στα χαφ, έχοντας ουκ ολίγες πιθανότητες.

Στα άκρα της επίθεσης αναμένεται να πάρουν θέση οι Τάισον και Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Στο «10» ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και στην κορυφή της επίθεσης ο Ανέστης Μύθου. Εκτός και εάν προτιμηθεί ο Δημήτρης Μοναστηρλής στο τέρμα. Τότε αιχμή του δόρατος θα είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης.