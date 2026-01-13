Ολυμπιακός: Ολοταχώς για sold out το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (14/1, 18:30) τον ΠΑΟΚ για τους «8» του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» για το 2026, ο κόσμος αναμένεται να γεμίσει το «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Μόλις 1.500 εισιτήρια έχουν απομείνει για την αναμέτρηση, που οδεύει ολοταχώς για sold out, ακόμη ένα τη φετινή σεζόν στο Φαληρικό γήπεδο. Οι φίλαθλοί των Πειραιωτών μπορούν να προμηθευτούν ηλεκτρονικά τα εισιτήρια/κωδικούς τους, πατώντας ΕΔΩ.

Ολυμπιακός: Αυτή είναι η αποστολή για τον προημιτελικό με τον ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη και ο Ντάνιελ Ποντένσε, αλλά και ο Ροντινέι είναι κανονικά στις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός ανακοίνωσε την αποστολή για το ντέρμπι με τους Θεσσαλονικείς με 23 ποδοσφαιριστές, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί φυσικά να μην υπολογίζεται, αφού είναι με την εθνική ομάδα του Μαρόκο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, όπως και ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι που είναι στην αποστολή της Νιγηρίας (κοντράρονται μεταξύ τους στα ημιτελικά της διοργάνωσης).

Από εκεί και πέρα, εκτός αποστολής έμειναν και οι Λορέντσο Πιρόλα και Αλέξανδρος Πασχαλάκης, ενώ κανονικά συμπεριέλαβε στις επιλογές ο Μεντιλίμπαρ τον Ρούμπεν Βέζο, αλλά και τον Αργύρη Λιατσικούρα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.