Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ με φόντο τα ημιτελικά στο Καραϊσκάκη – Με Άρη στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός, κόντρα στον ΟΦΗ η ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 14 Ιανουαρίου 2026 | 08:57

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ με φόντο τα ημιτελικά στο Καραϊσκάκη – Με Άρη στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός, κόντρα στον ΟΦΗ η ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson (18:30) – Με τον Άρη στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός (20:30), κόντρα στον ΟΦΗ η ΑΕΚ

Σύνταξη
Ώρα προημιτελικών στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson. Τα τέσσερα νοκ-άουτ ματς (μονά παιχνίδια, απευθείας στα πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας) θα διεξαχθούν όλα σήμερα, Τετάρτη (14/1). Στην πρώτη χρονικά αναμέτρηση, στις 15:00, ο Λεβαδειακός (που πήρε απευθείας την πρόκριση για αυτόν τον γύρο ελέω του τερματισμού του στην πρώτη τετράδα) θα φιλοξενήσει την Κηφισιά. Από εκεί και πέρα, στο μεγάλο ντέρμπι της συγκεκριμένης φάσης, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον ΠΑΟΚ στις 18:30.

Οι Πειραιώτες θέλουν να διατηρήσουν τα ηνία στη διοργάνωση και να κατακτήσουν το δεύτερο σερί νταμπλ τους, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να επιδιώκει να αποκαθηλώσει τον κάτοχο του τροπαίου.

Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το σπουδαίο παιχνίδι με τον Δικέφαλο του βορρά στο Φάληρο και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε τον Ντάνιελ Ποντένσε να προπονείται κανονικά, αλλά και τον Ροντινέι με αποτέλεσμα να τους υπολογίζει κανονικά και να τους παίρνει μαζί του στην αποστολή για το αυριανό ματς.

Ο Βάσκος τεχνικός ανακοίνωσε την αποστολή για το ντέρμπι με τους Θεσσαλονικείς με 23 ποδοσφαιριστές, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί φυσικά να μην υπολογίζεται, αφού είναι με την εθνική ομάδα του Μαρόκο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, όπως και ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι που είναι στην αποστολή της Νιγηρίας (κοντράρονται μεταξύ τους στα ημιτελικά της διοργάνωσης).

Από εκεί και πέρα, εκτός αποστολής έμειναν και οι Λορέντσο Πιρόλα και Αλέξανδρος Πασχαλάκης, ενώ κανονικά συμπεριέλαβε στις επιλογές ο Μεντιλίμπαρ τον Ρούμπεν Βέζο, αλλά και τον Αργύρη Λιατσικούρα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Από την άλλη πλευρά, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή.

Οι πιθανές ενδεκάδες του Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Μπότης – Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα – Έσε, Μουζακίτης – Στρεφέτσα, Τσικίνιο, Ζέλσον – Ταρέμι.

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Μοναστηρλής – Κένι, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα – Μεϊτέ, Καμαρά – Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον – Γιακουμάκης.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
Βοηθοί: Βασίλειος Νικολακάκης (Λασιθίου), Αθανάσιος Κόλλιας (Ηπείρου)
Τέταρτος: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)
VAR / AVAR: Ματέι Γιουγκ (Σλοβενία), Αλεξάνταρ Μάτκοβιτς (Σλοβενία)

Στις 20:30 ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Άρη στο ΟΑΚΑ. Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε με απρόοπτο για το «τριφύλλι», καθώς ο Τζούριτσιτς τέθηκε νοκ-άουτ λόγω ενοχλήσεων στο γαστροκνήμιο. Στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται ο Πάλμερ-Μπράουν, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από ίωση τις τελευταίες ημέρες, αλλά και ο Λαφόν, που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Ακτή Ελεφαντοστού στο Κόπα Άφρικα. Πρώτη παρουσία στην αποστολή για τον Παντελίδη. Εκτός και ο τραυματίας Ντέσερς.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Νεμπής, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν ανακοίνωσε αποστολή. Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα γίνουν τρεις αλλαγές μίνιμουμ, η επιστροφή των Μορόν και Φαμπιάνο στην ενδεκάδα, αλλά και η είσοδος του Παναγίδη σε αυτήν.

Οι πιθανές ενδεκάδες στο Παναθηναϊκός – Άρης

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν – Κώτσιρας, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Καλάμπρια – Τσιριβέγια, Κοντούρης – Πελίστρι, Μπακασέτας, Ζαρουρί – Τετέι

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο (Ροζ), Φαντιγκά – Ράτσιτς, Μόντσου – Πέρεθ, Γένσεν, Παναγίδης – Μορόν

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)
Βοηθός: Άγγελος Κολλιάκος (Αθηνών), Γεώργιος Χριστοδούλου (Ημαθίας)
4ος: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)
VAR: Κλέι Ρούπερτι (Ολλανδία), AVAR: Σάντερ Φαν ντερ Έικ (Ολλανδία)

ΑΕΚ – ΟΦΗ στις 17:00 στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον νικητή να αντιμετωπίζει τον νικητή του ζευγαριού Λεβαδειακός – Κηφισιά.

Αθλητική Ροή
Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Στο Βελιγράδι για διπλό… τετράδας οι Ερυθρόλευκοι
Euroleague 14.01.26

Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Στο Βελιγράδι για διπλό… τετράδας οι Ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Παρτιζάν που είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της Euroleague (20:30, NovaSports Prime) και θέλει διπλό που θα τον επαναφέρει γερά στο «κόλπο» της τετράδας.

Σύνταξη
Άνετη και ωραία η Ντόρτμουντ (3-0) – Τρίποντο – «ανάσα» για την Μάιντς (2-1)
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Άνετη και ωραία η Ντόρτμουντ (3-0) – Τρίποντο – «ανάσα» για την Μάιντς (2-1)

Η Ντόρτμουντ είχε εύκολο έργο απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης επικρατώντας με 3-0, ενώ η Μάιντς πήρε τεράστια νίκη με 2-1 επί της Χάιντενχαϊμ ξεφεύγοντας από τον πάτο της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Κύπελλο: Οι ορισμοί της τριπλής αποτυχίας (Ελλήνων και ξένων διαιτητών)
On Field 13.01.26

Κύπελλο: Οι ορισμοί της τριπλής αποτυχίας (Ελλήνων και ξένων διαιτητών)

Τι έδειξαν οι ορισμοί διαιτητών για τα ματς Κυπέλλου: 1) Δεν υπάρχει Έλληνας κοινής αποδοχής, 2) Ο Λανουά δεν έβγαλε νέους ρέφερι, 3) Σλοβένος στο VAR Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ; Ξένος να’ ναι και ότι να’ ναι

Βάιος Μπαλάφας
