Η 11άδα του Ολυμπιακού κόντρα στον ΠΑΟΚ (pic)
Οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ (18:30), για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson στις 18:30, σε μια πολύ σπουδαία αναμέτρηση.
Ένα παιχνίδι που είναι νοκ-άουτ, με τον νικητή να παίρνει την πρόκριση στην τελική 4άδα της διοργάνωσης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε περίπτωση ισοπαλίας, θα ακολουθήσουν πέναλτι, καθώς, σύμφωνα με την προκήρυξη, δεν υπάρχει παράταση στα προημιτελικά.
Στο παιχνίδι με τον Δικέφαλο του Βορρά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Μπιανκόν και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Ντάνι Γκαρθία και Μουζακίτης θα είναι στα χαφ, με τους Γιαζίτζι, Τσικίνιο και Μαρτίνς πίσω από τον Ταρέμι.
Ο Βάσκος τεχνικός δίνει φανέλα βασικού στους Γιαζίτζι και Ταρέμι, αφήνοντας στον πάγκο τους Στρεφέτσα και Γιάρεμτσουκ.
Συνοπτικά η 11άδα: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Ντάνι Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Γιαζίτζι, Μαρτίνς και Ταρέμι.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAOK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪#OlympiacosFC #OLYPAOK #GreekCup pic.twitter.com/gborot6N2X
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 14, 2026
Στον πάγκο οι: Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Βέζο, Ροντινέι, Στρεφέτσα, Μπότης, Έσε, Μάντσα, Ποντένσε, Λιατσικούρας.
Η 11άδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ζίφκοβιτς, Μύθου.
