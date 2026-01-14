Προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη (vid)

Πρώτη φάση και γκολ για τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, στο μεγάλο νοκ-άουτ ντέρμπι της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ήταν το 7ο λεπτό της αναμέτρησης όταν ο Ζίφκο Ζίφκοβιτς έκανε την κάθετη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας των «ερυθρόλευκων» και ο Μύθου βγήκε τετ-α-τετ. Ο νεαρός επιθετικός του Δικεφάλου του Βορρά αρχικά απέφυγε τον Τζολάκη, μετά έκανε το ίδιο με προσποίηση στον Κοστίνια και σε κενή εστία πλάσαρε για το 0-1.

Δείτε το γκολ