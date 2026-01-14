Προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη (vid)
Με γκολ του Ανέστη Μύθου στο 7ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 1-0 του Ολυμπιακού στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.
- Αναστάτωση στο Παγκράτι: Άνοιξε τρύπα στο έδαφος, «ρούφηξε» κολώνα
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί 24ώρου στην Αττική Οδό λόγω έργων - Έως πότε θα ισχύσουν
- Συνελήφθη 38χρονος Τούρκος καταζητούμενος από την Interpol για ανθρωποκτονία
- Ταυτοποιήθηκε η σορός της σερβιτόρας που κρατούσε το βεγγαλικό που προκάλεσε τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Πρώτη φάση και γκολ για τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, στο μεγάλο νοκ-άουτ ντέρμπι της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
Ήταν το 7ο λεπτό της αναμέτρησης όταν ο Ζίφκο Ζίφκοβιτς έκανε την κάθετη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας των «ερυθρόλευκων» και ο Μύθου βγήκε τετ-α-τετ. Ο νεαρός επιθετικός του Δικεφάλου του Βορρά αρχικά απέφυγε τον Τζολάκη, μετά έκανε το ίδιο με προσποίηση στον Κοστίνια και σε κενή εστία πλάσαρε για το 0-1.
Δείτε το γκολ
- Προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη (vid)
- ΑΕΚ – ΟΦΗ: Οι Κρητικοί κάνουν το 1-0 με τον Σαλσέδο (vid)
- League 1: Ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων μέχρι τα μέσα της σεζόν
- LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
- Η απόλυτη χλιδή για Ρονάλντο και στο Μουντιάλ – Αυτό είναι το ξενοδοχείο που θα μείνει ο CR7 και η Πορτογαλία
- ΠΑΟΚ: Οι 11 του Λουτσέσκου για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
- «Έτοιμη να αποχωρήσει από τη Euroleague για το NBA Europe η Ρεάλ Μαδρίτης!»
- Η 11άδα του Ολυμπιακού κόντρα στον ΠΑΟΚ (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις