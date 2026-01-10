Λουτσέσκου: «Δεύτερο παιχνίδι στη σειρά που παίζουμε καλά» – Η απάντησή του για Ζαφείρη και Κωνσταντέλια
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στα 3 γκολ που έβαλε ο ΠΑΟΚ στον Παναιτωλικό, αλλά και στις αρκετές ευκαιρίες που δημιούργησε η ομάδα του στο Αγρίνιο. Τι είπε για την απόδοση των Κωνσταντέλια και Ζαφείρη.
Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να περάσει από την έδρα του Παναιτωλικού επικρατώντας 3-0, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μιλά για το αποτέλεσμα.
Ο Ρουμάνος τεχνικός τόνισε ότι η ομάδα του έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, ενώ στάθηκε και στις εμφανίσεις του Χρήστου Ζαφείρη και του Γιάννη Κωνσταντέλια.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:
«Είναι δεύτερο παιχνίδι στη σειρά που παίζουμε καλά και δημιουργούμε ευκαιρίες. Αυτή τη φορά σκοράραμε τρία γκολ, δεν υπάρχουν πολλά να πούμε. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, οι παίκτες μας έκαναν εξαιρετική διαχείριση.
Είδα καλή συγκέντρωση, είχαμε καλές αντιδράσεις και όμορφες ενέργειες. Κερδίσαμε τους τρεις πόντους και συνεχίζουμε».
Για τον Ζαφείρη και τον Κωνσταντέλια: «Δεν μπορούμε να πούμε κάτι για τον Ζαφείρη. Στο πρώτο παιχνίδι έπαιξε 20 λεπτά, χρειάζεται υπομονή.
Δεν θα έρθει ένα θαύμα από τον ουρανό. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, με τρομερή ποιότητα, θα βελτιωθεί. Και ο Κωνσταντέλιας έχει τρομερή ποιότητα.
Αλλά και ο Μιχαηλίδης. Έφτασε σε αυτό το επίπεδο παίζοντας πολύ καιρό με την ομάδα. Αύξησε την αυτοπεποίθησή του και ξέρει τι να κάνει στον αγωνιστικό χώρο. Το σημαντικό είναι να έχει η ομάδα αυτή τη χημεία και σε αυτή τη χημεία οι παίκτες δίνουν πολλά περισσότερα.
Αυτό για τον Ζαφείρη το είπα γιατί στο ποδόσφαιρο χρειάζεται χρόνος και ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει».
