Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ 0-3: Οι Θεσσαλονικείς έπαιζαν μόνοι τους στο Αγρίνιο, νίκη με οδηγό τον Κωνσταντέλια (vid)

Ψεκάστε, σκουπίστε. Μόνος του έπαιζε ο ΠΑΟΚ που νίκησε 3-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Με αυτό το τρίποντο ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στη δεύτερη θέση με 38 βαθμούς, έχοντας ένα ματς περισσότερο από την ΑΕΚ.

Ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» το ματς από το 57’ (3-0) και απόδειξη της εύκολης νίκης του είναι ότι στο 71’ ο Λουτσέσκου αντικατέστησε τους Ζαφείρη, Γιακουμάκη, Μεϊτέ, προκειμένου να τους έχει ξεκούραστους. ενόψει του αγώνα Κυπέλλου Betsson της Τετάρτης (14/1) με τον Ολυμπιακό, στο Καραϊσκάκη. Στο 77’ ο Ρουμάνος τεχνικός έβγαλε και τους Κωνσταντέλια, Τάισον.

Σε μεγάλη μέρα ο Κωνσταντέλιας που με τα δυο γκολ κατά του Παναιτωλικού έφτασε στα 12 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις. Ο ΠΑΟΚ νίκησε στο Αγρίνιο για 13ο σερί ματς πρωταθλήματος και Κύπελλου. Μια εύκολη επικράτηση με 23-2 τελικές και κατοχή μπάλας 65%!

Με 16-1 τελικές στο πρώτο ημίχρονο

Ο ΠΑΟΚ έπαιζε μόνος του από το πρώτο ημίχρονο και το απίστευτο στατιστικό με 16-1 τελικές αποδεικνύει πως ο Παναιτωλικός έμεινε στα αποδυτήρια. Αυτό εξηγεί και το 2-0 υπέρ του στο πρώτο 45λεπτο.

Ο ΠΑΟΚ απείλησε στο 19’, όταν ο Κωνσταντέλιας έχασε διπλή ευκαιρία (αρχικά απέκρουσε ο Κουτσερένκο, μετά έστειλε άουτ τη μπάλα).

Ο Κωνσταντέλιας είχε χάσει ευκαιρίες και στο προηγούμενο ματς Κυπέλλου Betsson με την Κηφισιά και η «γκίνια» του 22χρονου μεσοεπιθετικού έσπασε στο 26’ όταν έκανε το 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας βρήκε τον στόχο με κεφαλιά, μετά από γύρισμα του Κένι στο ύψος του πέναλτι.

Ευκαιρία, με τη μπάλα να καταλήγει στο πάνω μέρος του οριζόντιο δοκαριού, είχε ο ΠΑΟΚ στο 31’, όταν σε σουτ του Ζαφείρη η μπάλα κόντραρε πάνω στον Κόγιτς. Προηγήθηκε εξαιρετική απόκρουση του Κουτσερένκο σε σουτ του Τάισον.

Το 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ έγινε στο 45+1’ με γυριστό σουτ του Γιακουμάκη μετά από μπαλιά του Ζίβκοβιτς.

«Χτύπησε» ξανά ο Κωνσταντέλιας

Ιδια εικόνα και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ξανά με ανύπαρκτο τον Παναιτωλικό. Στο 57’ ο Κωνσταντέλιας έκανε το 3-0 με δεξί πλασέ, μετά από γύρισμα του Μπάμπα από αριστερά. Μετά το παιχνίδι έπεσε σε ρυθμό λόγω και των αλλαγών του Λουτσέσκου. Αξιο αναφοράς ότι οι Κωνσταντέλιας και Τάισον χειροκροτήθηκαν από τους φιλάθλους του Παναιτωλικού, όταν (77’ έγιναν αλλαγή). Στο 83’ ο Φωτιάς (Πέλλας) ακύρωσε γκολ του Πέλκα, καθώς προηγήθηκε χέρι.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Κωνσταντέλιας απέδειξε ότι βρίσκεται σε φόρμα και παράλληλα εκμεταλλεύθηκε τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το ματς ήταν μονόλογος του ΠΑΟΚ, άρα δεν υπήρξε παίκτης που αλλάξει την ροή του αγώνα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Η αλλαγή του στόπερ Ουναϊ Γκασία στο 66’ από τον Αναστασίου σημαίνει ότι ο παίκτης ήταν ανύπαρκτος. Το συναγωνίζεται και ο Μανρίκε που «έμπαζε» από αριστερά.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Φωτιάς (Πέλλας) ακύρωσε γκολ του Πέλκα για χέρι στο 83’. Σωστή απόφαση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ευαγγέλου (Αθηνών) δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ: 26’, 57’ Κωνσταντέλιας, 45+1’ Γιακουμάκης

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Κουτσερένκο, Μαυρίας (81’ Γκουστάβ), Γκαρσία (66’ Μίχαλακ), Σιέλης, Μανρίκε, Κόγιτς, Σατσιάς (87’ Νικολάου), Εστεμπάν (66’ Μπρέγκου), Ενκολολό (87’ Αγαπάκης), Ματσάν, Άλεξιτς.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (71’ Καμαρά), Μεϊτέ (71’ Οζτνόεφ), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (77’ Πέλκας), Τάισον (77’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (71’ Γερεμέγεφ).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

19/1: Παναιτωλικός-Λεβαδειακός

18/1: ΠΑΟΚ-ΟΦΗ