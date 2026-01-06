Λουτσέσκου: «Μας έλειψε το καθαρό μυαλό, το παιχνίδι έπρεπε να λήξει 5-1»
Σαφώς ανώτερο από τον Ατρόμητο είδε τον ΠΑΟΚ ο Ραζβάν Λουτσέσκου…
Ο ΠΑΟΚ πέρασε στα πέναλτι τον Ατρόμητο με 5-4 και θα παίξει στα προημιτελικά του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να δηλώνει με το παιχνίδι πως η ομάδα του ήταν πολύ ανώτερη και θα έπρεπε να βάλει πέντε γκολ.
Αναλυτικά όσα είπε ο Λουτσέσκου:
Για το παιχνίδι: «Δεν μπορώ να πω για δυσκολία στο αγωνιστικό κομμάτι. Είχαμε 8 καθαρές ευκαιρίες και τελειώναμε λες και κάνουμε πλάκα. Η ομάδα έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, τι παραπάνω μπορούσαμε να κάνουμε; Μας έλειψε το καθαρό μυαλό. Χωρίς υπερβολή, το παιχνίδι έπρεπε να λήξει 5-1!»
Για τον Μοναστηρλή: «Κάποιες φορές έρχονται ευκαιρίες και εκείνος την άρπαξε. Έδωσε αυτοπεποίθηση σε όλη την ομάδα. Είναι μια βραδιά που ήταν ήρωας για εμάς και θα την θυμάται για όλη την ζωή του».
Για τον Γερεμέγιεφ: «Αν και έχει να αγωνιστεί για μεγάλο διάστημα, είμαι ικανοποιημένος με την απόδοση του. Θα βελτιωθεί στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Έχει ποιότητα και θα βοηθήσει την ομάδα».
Για τον Ζαφείρη: «Θα χρειαστεί χρόνο για να βρει χημεία. Μας δίνει ένταση και επιθετικότητα. Είναι ένας κορυφαίος παίκτης και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ».
