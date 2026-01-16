Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έγινε… viral τραγούδι (vid)

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι ιδιαίτερα αγαπητός στη Θεσαλονίκη και λατρεύεται σε κάθε ευκαιρία από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Άλλωστε, έχει πάρει τα μισά πρωταθλήματα στην ιστορία της ομάδας. Τα δύο από τα τέσσερα του «Δικεφάλου του Βορρά» φέρουν την υπογραφή του και αυτό από μόνο του τον κατατάσσει ως τον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία του συλλόγου.

Γι’ αυτά και για πολλούς ακόμη λόγους, ο Ρουμάνος τεχνικός έγινε… τραγούδι! Συγκεκριμένα, ο 56χρονος που μετράει 2 πρωταθλήματα και ισάριθμα Κύπελλα με τον ΠΑΟΚ σε πάνω από 300 παιχνίδια στον πάγκο της ομάδας, έχει το δικό του άσμα.

Εμπνευσμένοι από το τραγούδι του Ιοnut Cercel, Made In Romania, κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ έκαναν την… ελληνική διασκευή, με τίτλο «Gata Roumanikia» που μιλάει για τον Λουτσέσκου και ήδη γίνεται viral.

Ακούστε το τραγούδι για τον Λουτσέσκου: