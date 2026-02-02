Ανω Πατήσια: Κουκουλοφόροι προκάλεσαν ζημιές σε καταστήματα επί της Πατησίων – 4 προσαγωγές
Τέσσερα άτομα προσήγαγε η αστυνομία έπειτα από τις επιθέσεις ομάδας κουκουλοφόρων σε καταστήματα επί της οδού Πατησίων, τα οποία υπέστησαν ζημιές.
Ζημιές σε καταστήματα επί της οδού Πατησίων προκάλεσαν κουκουλοφόροι τη νύχτα σήμερα Δευτέρα (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από την Eurokinissi).
Ομάδα περίπου 15 ατόμων που φορούσαν κουκούλες επιτέθηκε σε καταστήματα, προκαλώντας ζημιές
Γύρω στη 01:20, ομάδα περίπου 15 ατόμων που φορούσαν κουκούλες επιτέθηκε σε καταστήματα, προκαλώντας ζημιές.
Οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε τρία διαφορετικά σημεία στα Ανω Πατήσια, και συγκεκριμένα στο ύψος των αριθμών 345, 376 και 386 της Πατησίων.
Ζημιές προκλήθηκαν σε υποκαταστήματα τριών τραπεζών και ενός της Nova.
Προσαγωγές
Αστυνομικοί χτένισαν την ευρύτερη περιοχή, αναζητώντας τους δράστες των επιθέσεων, και προσήγαγαν τέσσερα άτομα.
