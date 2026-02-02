Ανατροπή στην υπόθεση Σαμπάνη: Δεν οδηγούσε ο 18χρονος – Καταρρίφθηκε ο βασικός ισχυρισμός των αστυνομικών

Ολική ανατροπή στην υπόθεση της θανάσιμης καταδίωξης του Νίκου Σαμπάνη στο Πέραμα από αστυνομικούς, έφερε το υπ’ αριθμόν 30/2026 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιά, καθώς οι δικαστές έκριναν ότι ο 18χρονος δεν ήταν ο οδηγός του οχήματος.

Το βούλευμα καταρρίπτει, έπειτα από πέντε χρόνια, τον βασικό ισχυρισμό των αστυνομικών που βρέθηκαν στο εδώλιο του κατηγορουμένου, ενώ παράλληλα δικαιώνει την οικογένεια του 18χρονου Ρομά, που επέμενε όλα αυτά τα χρόνια ότι ο νεαρός Νίκος Σαμπάνης δεν κρατούσε το τιμόνι του οχήματος.

Νέα στοιχεία από ιατροδικαστές και ΔΕΕ

Για να φτάσουν οι δικαστές στο βούλευμα χρειάστηκαν νέα στοιχεία από τους ιατροδικαστές και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, για τον καθορισμό της θέσης που βρισκόταν ο νεαρός Νίκος Σαμπάνης εξετάστηκε το γενετικό υλικό (DNA) που βρέθηκε στα χειριστήρια του αυτοκινήτου και η μελέτη για την πορεία των βολίδων σε σχέση με τα τραύματα του θανάσιμα πληγέντος.

Μάλιστα, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πειραιά, αξιολογώντας το σύνολο των αποδεικτικών μέσων, προχώρησε στην ταυτοποίηση ως οδηγού του οχήματος το πρόσωπο που εξήλθε αυτού και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Τους «πρόδωσε» μια σφαίρα

Στη διάρκεια του επεισοδίου που σημειώθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2021, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν εναντίον του οχήματος συνολικά 36 φορές.

Ωστόσο, η κατάληξη μιας σφαίρας ήταν κρίσιμη για την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. Πρόκειται για μια σφαίρα που βρέθηκε σφηνωμένη στην πόρτα του οδηγού και συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η βαλλιστική έκθεση, «στην εσωτερική πλευρά της εμπρόσθιας αριστερής θύρας του οδηγού του οχήματος, και ενώ η θύρα ήταν ανοιχτή».

Οι δικαστές έκριναν ότι οι ισχυρισμοί των αστυνομικών στις απολογίες τους, όπου επέμειναν ότι η πόρτα του οδηγού δεν άνοιξε ποτέ κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ήταν ψευδείς.

Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο

Πλέον, με βάση τα νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για την υπόθεση, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πειραιά παραπέμπει τους επτά αστυνομικούς στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά προκειμένου να δικαστούν για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με δόλο (τετελεσμένη κατά του Νίκου Σαμπάνη και σε απόπειρα κατά των δύο άλλων ανήλικων που επέβαιναν στο ΙΧΕ) σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Παράλληλα, στο βούλευμα του Συμβουλίου γίνεται αναφορά στα λάθη των αστυνομικών κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, τονίζοντας ότι οι βολές των αστυνομικών δεν επικεντρώθηκαν στα ελαστικά του ΙΧ, ότι πολλοί πυροβολισμοί ρίφθηκαν ενώ οι αστυνομικοί είχαν ήδη απομακρυνθεί από την τροχιά του οχήματος ή ενώ το όχημα είχε ήδη ακινητοποιηθεί, καταρρίπτοντας το επιχείρημα της άμεσης απειλής ζωής και ότι οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί ενήργησαν με προφανή έλλειψη της απαιτούμενης ψυχραιμίας, υπερβαίνοντας το μέτρο που επιτάσσει η αστυνομική δεοντολογία και ο νόμος.

Υπενθυμίζεται ότι από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας οι αστυνομικοί είχαν λάβει εντολή να διακόψουν την επιχείρηση καταδίωξης, εντολή την οποία παρέβησαν.