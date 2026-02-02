newspaper
Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
02.02.2026 | 10:46
Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
Ανατροπή στην υπόθεση Σαμπάνη: Δεν οδηγούσε ο 18χρονος – Καταρρίφθηκε ο βασικός ισχυρισμός των αστυνομικών
Ελλάδα 02 Φεβρουαρίου 2026, 18:45

Ανατροπή στην υπόθεση Σαμπάνη: Δεν οδηγούσε ο 18χρονος – Καταρρίφθηκε ο βασικός ισχυρισμός των αστυνομικών

Ο 18χρονος που έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού και όχι του οδηγού, όπως ισχυρίστηκαν οι αστυνομικοί.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος «τρέχει» σαν σύγχρονο AI;

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος «τρέχει» σαν σύγχρονο AI;

Spotlight

Ολική ανατροπή στην υπόθεση της θανάσιμης καταδίωξης του Νίκου Σαμπάνη στο Πέραμα από αστυνομικούς, έφερε το υπ’ αριθμόν 30/2026 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιά, καθώς οι δικαστές έκριναν ότι ο 18χρονος δεν ήταν ο οδηγός του οχήματος.

Το βούλευμα καταρρίπτει, έπειτα από πέντε χρόνια, τον βασικό ισχυρισμό των αστυνομικών που βρέθηκαν στο εδώλιο του κατηγορουμένου, ενώ παράλληλα δικαιώνει την οικογένεια του 18χρονου Ρομά, που επέμενε όλα αυτά τα χρόνια ότι ο νεαρός Νίκος Σαμπάνης δεν κρατούσε το τιμόνι του οχήματος.

Νέα στοιχεία από ιατροδικαστές και ΔΕΕ

Για να φτάσουν οι δικαστές στο βούλευμα χρειάστηκαν νέα στοιχεία από τους ιατροδικαστές και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, για τον καθορισμό της θέσης που βρισκόταν ο νεαρός Νίκος Σαμπάνης εξετάστηκε το γενετικό υλικό (DNA) που βρέθηκε στα χειριστήρια του αυτοκινήτου και η μελέτη για την πορεία των βολίδων σε σχέση με τα τραύματα του θανάσιμα πληγέντος.

Μάλιστα, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πειραιά, αξιολογώντας το σύνολο των αποδεικτικών μέσων, προχώρησε στην ταυτοποίηση ως οδηγού του οχήματος το πρόσωπο που εξήλθε αυτού και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Τους «πρόδωσε» μια σφαίρα

Στη διάρκεια του επεισοδίου που σημειώθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2021, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν εναντίον του οχήματος συνολικά 36 φορές.

Ωστόσο, η κατάληξη μιας σφαίρας ήταν κρίσιμη για την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. Πρόκειται για μια σφαίρα που βρέθηκε σφηνωμένη στην πόρτα του οδηγού και συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η βαλλιστική έκθεση, «στην εσωτερική πλευρά της εμπρόσθιας αριστερής θύρας του οδηγού του οχήματος, και ενώ η θύρα ήταν ανοιχτή».

Οι δικαστές έκριναν ότι οι ισχυρισμοί των αστυνομικών στις απολογίες τους, όπου επέμειναν ότι η πόρτα του οδηγού δεν άνοιξε ποτέ κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ήταν ψευδείς.

Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο

Πλέον, με βάση τα νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για την υπόθεση, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πειραιά παραπέμπει τους επτά αστυνομικούς στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά προκειμένου να δικαστούν για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με δόλο (τετελεσμένη κατά του Νίκου Σαμπάνη και σε απόπειρα κατά των δύο άλλων ανήλικων που επέβαιναν στο ΙΧΕ) σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Παράλληλα, στο βούλευμα του Συμβουλίου γίνεται αναφορά στα λάθη των αστυνομικών κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, τονίζοντας ότι οι βολές των αστυνομικών δεν επικεντρώθηκαν στα ελαστικά του ΙΧ, ότι πολλοί πυροβολισμοί ρίφθηκαν ενώ οι αστυνομικοί είχαν ήδη απομακρυνθεί από την τροχιά του οχήματος ή ενώ το όχημα είχε ήδη ακινητοποιηθεί, καταρρίπτοντας το επιχείρημα της άμεσης απειλής ζωής και ότι οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί ενήργησαν με προφανή έλλειψη της απαιτούμενης ψυχραιμίας, υπερβαίνοντας το μέτρο που επιτάσσει η αστυνομική δεοντολογία και ο νόμος.

Υπενθυμίζεται ότι από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας οι αστυνομικοί είχαν λάβει εντολή να διακόψουν την επιχείρηση καταδίωξης, εντολή την οποία παρέβησαν.

Ράμμος: Η διαρκής «συνταγματολογία» συνιστά ήττα της πολιτικής – Πού εντοπίζει το πρόβλημα
Με φόντο την αναθεώρηση 02.02.26

Παρέμβαση Ράμμου: Η διαρκής «συνταγματολογία» συνιστά ήττα της πολιτικής

Ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, επισημαίνει ότι το Σύνταγμα δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πεδίο άσκησης βραχυπρόθεσμης πολιτικής, αφήνοντας αιχμές για πολιτικές σκοπιμότητες, με φόντο τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
«Προλαμβάνω»: Προληπτικός έλεγχος νεφρικής λειτουργίας για 1,5 εκατ. πολίτες
Πολλαπλή νοσηρότητα 02.02.26

«Προλαμβάνω»: Προληπτικός έλεγχος νεφρικής λειτουργίας για 1,5 εκατ. πολίτες

Πάνω από 36.000 πολίτες με νοσογόνο παχυσαρκία, τα δύο τρίτα σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία – Τα δύο προγράμματα συνδέονται με το πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Βιολάντα: Οι σοβαρές παραλείψεις στην εγκατάσταση προπανίου – «Θεσμικό κενό στις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους»
Εργατικό δυστύχημα 02.02.26

Βιολάντα: Οι σοβαρές παραλείψεις στην εγκατάσταση προπανίου – «Θεσμικό κενό στις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους»

Το έδαφος στη Βιολάντα είναι εμποτισμένο με προπάνιο, σημειώνει ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης, θέτοντας σημαντικά ερωτήματα για την ασφάλεια και την αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων υψηλής επικινδυνότητας

Σύνταξη
Η Dua Lipa ορίζει τη νέα εποχή της μόδας Boom Boom ως αντίδοτο στη ζοφερή πραγματικότητα
Live in Style 02.02.26

Η Dua Lipa ορίζει τη νέα εποχή της μόδας Boom Boom ως αντίδοτο στη ζοφερή πραγματικότητα

Η δοξασία της δεκαετίας του '80 για γούνα, αντιφατικά μοτίβα και μια άπληστη, «more-is-more» προσέγγιση στην ένδυση μοιάζει με μια διασκεδαστική ευκαιρία για cosplay σε μια κατά τα άλλα ζοφερή οικονομική, πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον φόρο τιμής στην Τούμπα την Κυριακή (vid)
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον φόρο τιμής στην Τούμπα την Κυριακή (vid)

Οι φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές που εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής (1/2) στην Τούμπα για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ, σε ένα βίντεο από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ.

Σύνταξη
Ευάγγελος Βενιζέλος: Πρέπει η χώρα να καταστεί έστω τυπικά διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο
Παρέμβαση 02.02.26

«Καρφί» Βενιζέλου σε Μητσοτάκη: Πρέπει η χώρα να καταστεί έστω τυπικά διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα της χώρας δεν είναι πρωτίστως συνταγματικό, αλλά αφορά την κρίση αξιοπιστίας των θεσμών, τη διάρρηξη του κοινωνικού συμβολαίου και τις πραγματικές προϋποθέσεις συναίνεσης που απαιτεί μια ουσιαστική αναθεώρηση.

Σύνταξη
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Πρώτο τρέιλερ, μόδα-φαρμάκι και πυρηνική επιστροφή της Μιράντα Πρίσλεϊ – «Αυτά τα φρύδια, τα κράτησες;»
«Prada ή Zara;» 02.02.26

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Πρώτο τρέιλερ, μόδα-φαρμάκι και πυρηνική επιστροφή της Μιράντα Πρίσλεϊ – «Αυτά τα φρύδια, τα κράτησες;»

Είκοσι χρόνια μετά την ταινία που έκανε τη μόδα κινηματογραφική επιτυχία, το πολυαναμενόμενο σίκουελ του Ο Διάβολος φοράει Prada 2 έχει τρέιλερ και κάνει ρεκόρ προβολών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέο καμπανάκι Ντράγκι: Η ΕΕ πρέπει να γίνει μια «γνήσια ομοσπονδία» για να αποφύγει την παρακμή
Νέα παγκόσμια τάξη 02.02.26

Νέο καμπανάκι Ντράγκι: Η ΕΕ πρέπει να γίνει μια «γνήσια ομοσπονδία» για να αποφύγει την παρακμή

Η Ευρώπη κινδυνεύει να «υποταχθεί, να διαιρεθεί και να αποβιομηχανιστεί», επισήμανε για μια ακόμη φορά ο πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι. Και κάλεσε την ΕΕ να γίνει «γνήσια ομοσπονδία».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ράμμος: Η διαρκής «συνταγματολογία» συνιστά ήττα της πολιτικής – Πού εντοπίζει το πρόβλημα
Με φόντο την αναθεώρηση 02.02.26

Παρέμβαση Ράμμου: Η διαρκής «συνταγματολογία» συνιστά ήττα της πολιτικής

Ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, επισημαίνει ότι το Σύνταγμα δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πεδίο άσκησης βραχυπρόθεσμης πολιτικής, αφήνοντας αιχμές για πολιτικές σκοπιμότητες, με φόντο τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
«Προλαμβάνω»: Προληπτικός έλεγχος νεφρικής λειτουργίας για 1,5 εκατ. πολίτες
Πολλαπλή νοσηρότητα 02.02.26

«Προλαμβάνω»: Προληπτικός έλεγχος νεφρικής λειτουργίας για 1,5 εκατ. πολίτες

Πάνω από 36.000 πολίτες με νοσογόνο παχυσαρκία, τα δύο τρίτα σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία – Τα δύο προγράμματα συνδέονται με το πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Power Providers Post February Electricity Tariffs
English edition 02.02.26

Power Providers Post February Electricity Tariffs

Although the wholesale electricity price on the energy exchange eased slightly in Jan. — falling to 108.67 euros per megawatt-hour from 110.04 euros in Dec. — most suppliers kept their green tariff charges stable.

Σύνταξη
Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου συνελήφθη ξανά, λίγο πριν δικαστεί για βιασμό
Υποτροπίασε 02.02.26

Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου συνελήφθη ξανά, λίγο πριν δικαστεί για βιασμό

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της συζύγου του διαδόχου της Νορβηγίας, συνελήφθη με κατηγορίες για επίθεση, απειλές με μαχαίρι και παραβίαση περιοριστικών όρων. Την Τρίτη δικάζεται για βιασμούς.

Σύνταξη
War Watch: Η αποτυχία του διεθνούς δικαίου μπροστά στη σύγχρονη βαρβαρότητα του πολέμου
Έκθεση 02.02.26

War Watch: Η αποτυχία του διεθνούς δικαίου μπροστά στη σύγχρονη βαρβαρότητα του πολέμου

Έκθεση που καλύπτει 23 συγκρούσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι περισσότεροι από 100.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί, καθώς τα εγκλήματα πολέμου είναι εκτός ελέγχου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Μιλάω με τη γυναίκα του τακτικά»: Ο Μιχάλης Αεράκης για την κατάσταση του Στάθη Μαντζώρου μετά το εγκεφαλικό
Βίντεο 02.02.26

«Μιλάω με τη γυναίκα του τακτικά»: Ο Μιχάλης Αεράκης για την κατάσταση του Στάθη Μαντζώρου μετά το εγκεφαλικό

Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου μετά το σοβαρό εγκεφαλικό που υπέστη, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Αεράκης, τονίζοντας ότι η οικογένεια και οι συνάδελφοί του τον στηρίζουν καθημερινά

Σύνταξη
Create the Next: Η Vitex εισέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης με νέο λογότυπο και οπτική ταυτότητα από το G Design Studio
Τα Νέα της Αγοράς 02.02.26

Create the Next: Η Vitex εισέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης με νέο λογότυπο και οπτική ταυτότητα από το G Design Studio

Η εταιρεία διαθέτει από τις πιο σύγχρονες και βιώσιμες μονάδες παραγωγής χρωμάτων, κονιαμάτων και έτοιμων σοβάδων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Σύνταξη
Συνταγματική αναθεώρηση: Πώς εκκινεί η διαδικασία, ποιες οι απαιτούμενες συναινέσεις και πώς ψηφίζεται η αλλαγή του Συντάγματος
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

Συνταγματική αναθεώρηση: Πώς εκκινεί η διαδικασία, ποιες οι απαιτούμενες συναινέσεις και πώς ψηφίζεται η αλλαγή του Συντάγματος

Για ν’ αλλάξει οποιαδήποτε από τα 121 άρθρα του Συντάγματος θα πρέπει η αναθεωρητέα διάταξη να λάβει τουλάχιστον τα 3/5 του συνόλου των βουλευτών, δηλαδή να υπερψηφίσουν τουλάχιστον 180 βουλευτές.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
