Saks: Γιατί οι οίκοι πολυτελείας προηγούνται των πιστωτών
Διεθνής Οικονομία 01 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Saks: Γιατί οι οίκοι πολυτελείας προηγούνται των πιστωτών

Οι μεγαλύτεροι οίκοι πολυτελείας του κόσμου φαίνεται να έχουν το πάνω χέρι στη μάχη για τα πρώτα χρήματα από την πτωχευμένη Saks

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σε περιόδους κρίσης, αποκαλύπτεται ποιος κρατά πραγματικά τα κλειδιά. Η πτώχευση της Saks δεν έφερε μόνο λογιστές και νομικούς στο προσκήνιο, αλλά και τους αόρατους πρωταγωνιστές της αγοράς πολυτελείας. Πίσω από τις κλειστές πόρτες των διαπραγματεύσεων, τα μεγάλα ονόματα της μόδας δεν περιμένουν απλώς τη σειρά τους — επανακαθορίζουν τους κανόνες. Γιατί όταν ένα εμπορικό σύμβολο χτίζεται πάνω σε λίγες πανίσχυρες φίρμες, η οικονομική ισορροπία μετατρέπεται γρήγορα σε παιχνίδι ισχύος. Οι οίκοι που γεμίζουν τις βιτρίνες και καθορίζουν την εικόνα του ιστορικού αμερικανικού retailer δεν παρακολουθούν παθητικά τις εξελίξεις – συμμετέχουν ενεργά στο παρασκήνιο και διεκδικούν προνομιακή μεταχείριση και ταχύτερη επιστροφή χρημάτων.

Η εξάρτηση της Saks από τα μεγάλα ονόματα

Η Saks κατέθεσε αίτηση πτώχευσης στα μέσα Ιανουαρίου, ενεργοποιώντας έναν μηχανισμό προστασίας που προβλέπει, μεταξύ άλλων, ένα ειδικό «καλάθι» 120 εκατ. δολαρίων για πληρωμές προς προμηθευτές που θεωρούνται κρίσιμοι για τη λειτουργία της, αναφέρει το Reuters. Σε άλλες περιπτώσεις, σε αυτή την κατηγορία καταλήγουν τεχνικοί σύμβουλοι ή πάροχοι υπηρεσιών. Εδώ όμως, τον πρώτο λόγο έχουν οι οίκοι μόδας.

Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τις συζητήσεις, η Saks βασίζεται σε λίγες, πανίσχυρες φίρμες για να διατηρήσει την αίγλη της και να φέρνει πελάτες στα καταστήματα. Αν αυτές σταματούσαν τις αποστολές, η ζημιά θα ήταν άμεση και βαθιά. Δεν είναι τυχαίο ότι οίκοι όπως η Chanel, η LVMH και η Kering θεωρούνται φαβορί για τον χαρακτηρισμό του «κρίσιμου προμηθευτή».

Ποιοι προηγούνται στην ουρά των απαιτήσεων

Οι αριθμοί δείχνουν το μέγεθος του διακυβεύματος.

Η Chanel φέρεται να έχει τη μεγαλύτερη οικονομική απαίτηση, άνω των 130 εκατ. δολαρίων, ενώ ακολουθούν η Kering και η LVMH με δεκάδες εκατομμύρια.

Και άλλες γνωστές φίρμες, όπως η Ralph Lauren, η Estée Lauder και η Dolce & Gabbana, βρίσκονται στη λίστα, αν και με σαφώς μικρότερα ποσά.

Για τους μικρότερους προμηθευτές, η εικόνα είναι πολύ πιο θολή. Πολλοί δυσκολεύονται ακόμη και να έρθουν σε επαφή με τη διοίκηση της Saks.  Ως απλοί, μη εξασφαλισμένοι πιστωτές, κινδυνεύουν να περιμένουν μήνες ή και να μη λάβουν ποτέ το σύνολο των χρημάτων τους.

H πολυτέλεια, η Amazon και η διαπραγματευτική ισχύς

Η επιρροή των μεγάλων brands δεν περιορίζεται μόνο στα οικονομικά. Ορισμένοι οίκοι βλέπουν την πτώχευση ως ευκαιρία να ασκήσουν πίεση και σε στρατηγικά ζητήματα, όπως η πρόσφατη συνεργασία της Saks με την Amazon.

Η ιδέα της πώλησης ειδών πολυτελείας σε μια μαζική πλατφόρμα δεν προκαλεί ενθουσιασμό σε όλους και το τρέχον σκηνικό ενισχύει τη διαπραγματευτική τους θέση.

Υπάρχει, βέβαια, και μια ιδιαιτερότητα: κάποιοι οίκοι λειτουργούν με καθεστώς παραχώρησης, διατηρώντας την ιδιοκτησία των προϊόντων μέχρι τη στιγμή της πώλησης. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για εναλλακτικούς τρόπους αποπληρωμής, ενδεχομένως αφήνοντας περισσότερο χώρο στο ειδικό ταμείο για περισσότερους προμηθευτές.

Οι μικροί ψάχνουν συλλογική φωνή

Μπροστά σε αυτή την ανισορροπία, ορισμένοι μικρότεροι παίκτες εξετάζουν το ενδεχόμενο κοινής διαπραγμάτευσης.

Το επιχείρημά τους είναι απλό: η ποικιλία είναι αυτή που κρατά το ενδιαφέρον των καταναλωτών ζωντανό. Ωστόσο, σε έναν κόσμο όπου η εικόνα και το brand power καθορίζουν τα πάντα, η μάχη αυτή μόνο εύκολη δεν μοιάζει.

Πηγή: ΟΤ

World
Ρωσία: Η πολεμική μηχανή του Πούτιν ξεμένει από καύσιμα [γράφημα]

Ρωσία: Η πολεμική μηχανή του Πούτιν ξεμένει από καύσιμα [γράφημα]

