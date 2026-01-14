Ο γίγαντας του λιανεμπορίου πολυτέλειας Saks Global κηρύσσει πτώχευση

Ο όμιλος πολυτελών πολυκαταστημάτων Saks Global υπέβαλε την Τρίτη αίτημα προστασίας από τους πιστωτές, σε μία από τις μεγαλύτερες καταρρεύσεις του λιανικού εμπορίου από την πανδημία και μετά, μόλις ένα χρόνο μετά τη συμφωνία που ένωσε τα Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman και Neiman Marcus υπό την ίδια στέγη.

Η κίνηση αυτή προμηνύει αβεβαιότητα για το μέλλον της αμερικανικής αγοράς πολυτελών ειδών μόδας, αν και ο λιανοπωλητής ανακοίνωσε νωρίς την Τετάρτη ότι τα καταστήματά του θα παραμείνουν ανοιχτά προς το παρόν, αφού ολοκλήρωσε ένα χρηματοδοτικό πακέτο ύψους 1,75 δισ. δολαρίων και διόρισε νέο διευθύνοντα σύμβουλο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη WWD (@wwd)

Αναδιάρθρωση του χρέους

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Neiman Marcus, Geoffroy van Raemdonck, θα αντικαταστήσει τον Richard Baker, ο οποίος ήταν ο αρχιτέκτονας της στρατηγικής εξαγοράς που άφησε τη Saks Global με χρέη.

Η Saks Fifth Avenue, ο κλάδος λιανικής πώλησης της Saks Global, κατέγραψε περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις ύψους 1 έως 10 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν στο αμερικανικό δικαστήριο πτωχεύσεων στο Χιούστον του Τέξας.

Η δικαστική διαδικασία έχει ως στόχο να δώσει στον πολυτελή λιανοπωλητή περιθώριο να διαπραγματευτεί την αναδιάρθρωση του χρέους με τους πιστωτές ή να πουληθεί σε νέο ιδιοκτήτη για να αποφύγει την εκκαθάριση. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, η εταιρεία ενδέχεται να αναγκαστεί να κλείσει.

Τo Saks Fifth Avenue, το οποίο αγαπήθηκε για πολύ καιρό από τους πλούσιους και διάσημους, από τον Γκάρι Κούπερ έως τη Γκρέις Κέλι, πέρασε δύσκολες στιγμές μετά την πανδημία Covid, καθώς αυξήθηκε ο ανταγωνισμός από τα διαδικτυακά καταστήματα και τα brands άρχισαν να πωλούν πιο συχνά προϊόντα μέσω των δικών τους καταστημάτων

Μεγάλη ιστορία

Τo Saks Fifth Avenue, το οποίο αγαπήθηκε για πολύ καιρό από τους πλούσιους και διάσημους, από τον Γκάρι Κούπερ έως τη Γκρέις Κέλι, πέρασε δύσκολες στιγμές μετά την πανδημία Covid, καθώς αυξήθηκε ο ανταγωνισμός από τα διαδικτυακά καταστήματα και τα brands άρχισαν να πωλούν πιο συχνά προϊόντα μέσω των δικών τους καταστημάτων.

Η νέα χρηματοδοτική συμφωνία θα παρέχει άμεση εισροή μετρητών ύψους 1 δισ. δολαρίων μέσω ενός δανείου από ομάδα επενδυτών, σύμφωνα με την Saks Global.

Το Reuters ανέφερε νωρίτερα ότι το δάνειο χορηγήθηκε από την Pentwater Capital Management στη Νάπολη της Φλόριντα και την Bracebridge Capital με έδρα τη Βοστώνη.

Χρηματοδότηση ύψους 240 εκατ. δολαρίων θα διατεθεί μέσω ενός δανείου με εξασφάλιση περιουσιακών στοιχείων που θα χορηγηθεί από τους δανειστές της εταιρείας, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη RETAILBOSS (@retailboss)

Aμερικανική υψηλή μόδα για πάνω από έναν αιώνα

Η εταιρεία λιανικής πώλησης πολυτελών ειδών θα έχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων από την ομάδα επενδυτών μόλις εξέλθει επιτυχώς από την προστασία πτώχευσης, η οποία αναμένεται αργότερα φέτος, πρόσθεσε η εταιρεία.

Μια σειρά από πολυτελείς μάρκες ήταν μεταξύ των μη εξασφαλισμένων πιστωτών, με επικεφαλής την Kering, ιδιοκτήτρια των Chanel και Gucci, με περίπου 136 εκατομμύρια δολάρια και 60 εκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα, σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο.

Ο μεγαλύτερος όμιλος πολυτελών προϊόντων στον κόσμο, LVMH, καταχωρήθηκε ως μη εξασφαλισμένος πιστωτής με 26 εκατομμύρια δολάρια. Συνολικά, η Saks Global εκτίμησε ότι υπήρχαν μεταξύ 10.001 και 25.000 πιστωτές.

Το 2024, ο Baker είχε οργανώσει την εξαγορά της Neiman Marcus από την καναδική Hudson’s Bay Co, η οποία ήταν ιδιοκτήτρια της Saks από το 2013, και αργότερα αποσχίστηκε από τα αμερικανικά πολυτελή περιουσιακά στοιχεία για να δημιουργήσει την Saks Global, συγκεντρώνοντας τρία ονόματα που έχουν καθορίσει την αμερικανική υψηλή μόδα για πάνω από έναν αιώνα.

Η συμφωνία ύψους 2,7 δισ. δολαρίων βασίστηκε σε χρηματοδότηση χρέους περίπου 2 δισ. δολαρίων και εισφορές μετοχικού κεφαλαίου από επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των Amazon, Salesforce και Authentic Brands.

Η Amazon και η Authentic Brands αναφέρονται στην αγωγή ως επενδυτές μετοχικού κεφαλαίου.

*Με στοιχεία από theguardian.com