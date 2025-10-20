newspaper
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.10.2025 | 15:46
Νέο ειδικό σήμα για τον Δακτύλιο - Οι δύο τρόποι έκδοσής του
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κλείνουν δεκάδες καταστήματα της Pizza Hut στη Βρετανία – Βρίσκεται στο χείλος της πτώχευσης
Διεθνής Οικονομία 20 Οκτωβρίου 2025 | 20:37

Κλείνουν δεκάδες καταστήματα της Pizza Hut στη Βρετανία – Βρίσκεται στο χείλος της πτώχευσης

Πώς έφτασε η Pizza Hut ξανά να αντιμετωπίζει κλείσιμο καταστημάτων στη Μεγάλη Βρετανία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Spotlight

Σε διαδικασία διαχειριστικής αναδιάρθρωσης και εκκαθάρισης μπήκε η Pizza Hut στη Βρετανία, με αποτέλεσμα να οδηγούνται στο κλείσιμο 68 από τα εστιατόριά της, αφότου η εταιρεία πίσω από το brand στο Ηνωμένο Βασίλειο, DC London Pie, κατέρρευσε.

Ωστόσο, μια συμφωνία διάσωσης της τελευταίας στιγμής, πρόκειται να σώσει 64 καταστήματα και θα εξασφαλίσει το μέλλον 1.277 εργαζομένων, αφού στο πλαίσιο μιας προ-συμφωνημένης διοικητικής διαδικασίας, η Pizza Hut UK ανακοίνωσε την εξαγορά των εστιατορίων της.

Η συμφωνία της Pizza Hut

Η εξέλιξη αυτή είναι σημαντική καθώς μόλις ένα χρόνο πριν, η εταιρεία DC London Pie ήταν αυτή που έσωσε την αλυσίδα από την πτώχευση, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να ανταπεξέλθει.

Έτσι, ο αμερικανικός κολοσσός φιλοξενίας Yum! Brands, ο οποίος κατέχει την παγκόσμια επιχείρηση Pizza Hut, ανακοίνωσε ότι αγόρασε την επιχείρηση εστιατορίων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η συμφωνία θα σώσει 64 εγκαταστάσεις της Pizza Hut και θα διασφαλίσει το μέλλον 1.277 εργαζομένων.

Ο Nicolas Burquier, διευθύνων σύμβουλος της Pizza Hut Europe and Canada, επισήμανε στον Independent πως «αυτή η στοχευμένη εξαγορά στοχεύει στη διασφάλιση της εμπειρίας των πελατών μας και στην προστασία των θέσεων εργασίας όπου είναι δυνατόν. Η άμεση προτεραιότητά μας είναι η επιχειρησιακή συνέχεια στις εξαγορασμένες τοποθεσίες και η υποστήριξη των συναδέλφων κατά τη διάρκεια της μετάβασης».

Τα υπόλοιπα καταστήματα

Περισσότερες από 740 θέσεις εργασίας κινδυνεύουν, καθώς άλλα 75 εστιατόρια δεν συμπεριλήφθηκαν στη συμφωνία διάσωσης της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με το The Business Desk.

Ο αιτών πίσω από την αίτηση, Yum! III (UK) Limited, είναι θυγατρική της αμερικανικής εταιρείας εστίασης Yum! Brands, Inc, η οποία κατέχει το δικαίωμα επί της επιχείρησης.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο όρος «διαχειριστική κατάσταση» σημαίνει ότι μια εταιρεία που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες τίθεται υπό τον έλεγχο ενός ανεξάρτητου, αδειοδοτημένου διαχειριστή αφερεγγυότητας, με σκοπό την προσπάθεια διάσωσής της. Αυτή η επίσημη διαδικασία προστατεύει την εταιρεία από νομικές ενέργειες εκ μέρους των πιστωτών, παρέχοντας μια αναστολή που επιτρέπει στον διαχειριστή να αξιολογήσει την επιχείρηση και να βρει μια βιώσιμη λύση, όπως η διάσωση της εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας, η επίτευξη ενός καλύτερου αποτελέσματος για τους πιστωτές από ό,τι η εκκαθάριση ή η αποπληρωμή των εξασφαλισμένων πιστωτών.

Έχουν την εξουσία να προχωρήσουν σε απολύσεις, αλλά αν η διάσωση της επιχείρησης δεν είναι δυνατή, θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν τα χρήματα στους πιστωτές.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Γαλλία: Ο υπουργός Οικονομικών υποβαθμίζει την… υποβάθμιση από την Standard & Poor’s

Γαλλία: Ο υπουργός Οικονομικών υποβαθμίζει την… υποβάθμιση από την Standard & Poor’s

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί στην αγορά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πεκίνο ή Ουάσιγκτον: Ποιός μπορεί να διαχειριστεί το χάος στην εποχή μας;
«MAD» 19.10.25

Πεκίνο ή Ουάσιγκτον: Ποιός μπορεί να διαχειριστεί το χάος στην εποχή μας;

Αν η πυρηνική ισορροπία του Ψυχρού Πολέμου επέβαλλε αμοιβαία αυτοσυγκράτηση, ο σημερινός οικονομικός ανταγωνισμός ανάμεσε σε Πεκίνο και Ουάσιγκτον μοιάζει να ανταμείβει την κλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί
Ταράζει τα νερά 19.10.25

Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί

Ο CEO της Walmart παίρνει θέση για την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ – και ανοίγει έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης

Νατάσα Σινιώρη
Gen Z: Μπορεί και θέλει αυτή η γενιά να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;
Διεθνής Οικονομία 18.10.25

Μπορεί και θέλει η Gen Z να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;

Μια διευθύνουσα σύμβουλος περιγράφει κάποια από τα χαρακτηριστικά της Gen Z στον εργασιακό χώρο: Χρειάζονται δουλειά, όμως θέλουν ρουτίνα και κατανόηση των αξιών τους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Eurostat: Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)
Στοιχεία Eurostat 17.10.25

Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)

Πάνω από 58 εκατ. τόνοι τροφικών αποβλήτων κατέληξαν στα σκουπίδια το 2023, το 9% προτού καν καταναλωθούν - Περισσότερα από τα μισά προέρχονται από τα νοικοκυριά, σύμφωνα με τη Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Mην το παίρνετε προσωπικά, απλά σας έκαναν… εργασιακό ghosting – Η τάση που φθείρει την επαγγελματική αυτοπεποίθηση
«Τι συμβαίνει;» 17.10.25

Mην το παίρνετε προσωπικά, απλά σας έκαναν… εργασιακό ghosting – Η τάση που φθείρει την επαγγελματική αυτοπεποίθηση

Το επαγγελματικό ghosting αποτελεί πηγή απογοήτευσης για όσους αναζητούν εργασία και αναμένουν απάντηση ακόμα και όταν δεν πρόκειται να προσληφθούν

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΕΕ: Τι προβλέπει η συμφωνία στήριξης της «αμυντικής βιομηχανίας» – Πώς αντέδρασαν οι ομάδες της ευρωβουλής
Πολεμική ετοιμότητα 17.10.25

Τι προβλέπει η συμφωνία στήριξης της «αμυντικής βιομηχανίας» της ΕΕ - Πώς αντέδρασαν οι ομάδες της ευρωβουλής

Το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωκοινοβούλιο ήρθαν σε προσωρινή συμφωνία για τη «στήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πέθανε ο Ρούμπεν Σέχας, ο θρυλικός οπαδός που σήκωσε στους ώμους του τον Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986!
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Πέθανε ο Ρούμπεν Σέχας, ο θρυλικός οπαδός που σήκωσε στους ώμους του τον Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986!

Σε ηλικία 68 ετών ο Ρούμπεν Σέχας «έφυγε» από τη ζωή, έχοντας ωστόσο «αποτυπωθεί» για πάντα στη μνήμη των φιλάθλων του ποδοσφαίρου ως ο άνθρωπος που σήκωσε στις πλάτες του τον Μαραντόνα μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Αργεντινή.

Σύνταξη
«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της
Βλέμμα 20.10.25

«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της

Ο νέος τόμος του WOMEN, ενός project που η εμβληματική φωτογράφος Άνι Λίμποβιτς ξεκίνησε το 1999, αποτελεί έναν «φόρο τιμής» στον πρώτο, παρουσιάζοντας πάνω από 250 πορτρέτα ισχυρών και καθημερινών γυναικών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το σύννεφο βροχής πάνω από τη Βουλή – Το μνημείο και οι αντιδράσεις
Προς ψήφιση στη Βουλή 20.10.25

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το σύννεφο βροχής πάνω από το Κοινοβούλιο

«Μια βροχή θα μας σώσει» λένε χαμηλοφώνως στην κυβέρνηση και καταθέτουν τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κάλεσμα διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή την ημέρα ψήφισης και παρέμβαση Μητσοτάκη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Κένι Λόγκινς ζητά να αφαιρεθεί το «Danger Zone» από το νέο βίντεο-meme του Τραμπ
Διχασμός 20.10.25

Ο Κένι Λόγκινς ζητά να αφαιρεθεί το «Danger Zone» από το νέο βίντεο-meme του Τραμπ

Ο Κεν Λόγκινς υποστήριξε ότι ο Τραμπ δεν ζήτησε την άδεια του για να χρησιμοποιήσει το κομμάτι στο βίντεο που εμφανίζεται να πετάει περιττώματα στους διαδηλωτές του κινήματος No Kings.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παρίσι: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο
Πανικός 20.10.25

Σοκαριστικά πλάνα από το Παρίσι - Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο

Ογδόντα πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν επί τόπου, καθώς και 50 αστυνομικοί και 20 μέλη της Υπηρεσίας Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας, για να βοηθήσουν τους πληγέντες από τον ανεμοστρόβιλο.

Σύνταξη
Αρτέτα: «Θαυμάζω τον Σιμεόνε, αυτό που έχει κάνει στην Ατλέτικο είναι απίστευτο»
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Αρτέτα: «Θαυμάζω τον Σιμεόνε, αυτό που έχει κάνει στην Ατλέτικο είναι απίστευτο»

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, δήλωσε ικανοποιημένος από την αφοσίωση των παικτών του, αλλά προειδοποίησε πως η ομάδα δεν πρέπει να παρασυρθεί, καθώς μάχεται για τίτλους σε πολλαπλά μέτωπα.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης για το διπλό φονικό – Ο ηθικός αυτουργός, ο οργανωτής και η μεταφορέας
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης για το διπλό φονικό – Ο ηθικός αυτουργός, ο οργανωτής και η μεταφορέας

Τρία νέα πρόσωπο φέρεται να έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών για εμπλοκή στην υπόθεση με τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Οι δύο συλληφθέντες προφυλακίστηκαν μετά από μαραθώνιες απολογίες

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε στο Ισραήλ ακόμη μία σορό ομήρου της Χαμάς
Γάζα 20.10.25

Μέση Ανατολή: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε στο Ισραήλ ακόμη μία σορό ομήρου της Χαμάς

Αυτή είναι η 13η σορός ομήρου που παραδίδει η Χαμάς. Η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση έχει δεσμευθεί από τη συμφωνία εκεχειρίας να επιστρέψει στο Ισραήλ τα λείψανα συνολικά 28 ομήρων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι με απειλές προς τα ΜΜΕ δεν πρόκειται να γλυτώσει
Σκάνδαλο 20.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι με απειλές προς τα ΜΜΕ δεν πρόκειται να γλυτώσει

Η νέα μεγάλη επιχείρηση συγκάλυψης που υλοποιεί η κυβέρνηση, αυτή τη φορά για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πέσει στο κενό, προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ – Μόνα Λίζα, διαμάντια, Ρεμπράντ
Κλέφτες και αστυνόμοι 20.10.25

Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ

Από την πρώτη σοκαριστική ληστεία στο Λούβρο του 1911 στα διαμάντια του 2025, τα μουσεία είναι στόχος τολμηρών κακοποιών και συνδικάτων του εγκλήματος. Αυτές είναι οι πιο τολμηρές ληστείες που έγιναν ποτέ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δημοσκόπηση: «Σφήνα» Τσίπρα στην προτίμηση για πρωθυπουργό – Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

«Σφήνα» Τσίπρα στην προτίμηση για πρωθυπουργό - Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης

Προβάδισμα Τσίπρα στην κεντροαριστερά και ένα σύνθετο σκηνικό ξετυλίγεται μπροστά. «Μαύρες τρύπες» για την κυβέρνηση ακρίβεια και Τέμπη σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύνταξη
LIVE: Αλαβές – Βαλένθια
Ποδόσφαιρο 20.10.25

LIVE: Αλαβές – Βαλένθια

LIVE: Αλαβές – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αλαβές – Βαλένθια για την 9η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 20.10.25

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ για την 8η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ρώσος κατάσκοπος προειδοποιεί τον Πούτιν – «Μην πας στη Βουδαπέστη»
«Βρετανική συνωμοσία» 20.10.25

Ρώσος κατάσκοπος προειδοποιεί τον Πούτιν – «Μην πας στη Βουδαπέστη»

Ρώσος συνταγματάρχης, πρώην στέλεχος των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού, υποστηρίζει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν κινδυνεύει να δολοφονηθεί, αν συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουγγαρία.

Σύνταξη
Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας
«Γίνεται όπλο» 20.10.25

Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας

Ο Ίρβιν Γουέλς συμμετείχε σε ένα λονδρέζικο φεστιβάλ «το οποίο γιορτάζει τη δύναμη της γλώσσας και της τέχνης» και έδωσε μια ομιλία για τους κινδύνους που ενέχει το διαδίκτυο σε ότι αφορά τις κοινότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα αρχές του 2026 – «Δεν θα εισβάλουν στην Ταϊβάν» οι Κινέζοι, λέει
«Με προσκάλεσαν» 20.10.25

Ο Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα αρχές του 2026 – «Δεν θα εισβάλουν στην Ταϊβάν» οι Κινέζοι, λέει

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Κίνα. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι σχέσεις των δύο χωρών μπορούν να «πάνε πολύ καλά» τόσο σε σχέση με την Ταϊβάν όσο και στο εμπόριο.

Σύνταξη
«Αν νιώθεις γάτα, είσαι γάτα!»: Η σύζυγος του Σταλόνε έχει μια θεωρία γιατί υπάρχουν πολλά τρανς παιδιά σήμερα
Trash 20.10.25

«Αν νιώθεις γάτα, είσαι γάτα!»: Η σύζυγος του Σταλόνε έχει μια θεωρία γιατί υπάρχουν πολλά τρανς παιδιά σήμερα

Η Τζένιφερ Φλάβιν, σύζυγος του Σιλβέστερ Σταλόνε, πιστεύει ότι ξέρει τους λόγους πίσω από την «αύξηση των τρανς παιδιών στο Χόλιγουντ». Η θεωρία της εξοργίζει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βρετανικό Μουσείο: Σάλος για το «ροζ δείπνο»-δημοπρασία στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα
Κόσμος 20.10.25

Σάλος για το «ροζ δείπνο»-δημοπρασία του Βρετανικού Μουσείου στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα

Σφοδρές αντιδράσεις για το επίσημο δείπνο στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων. Το Βρετανικό Μουσείο ισχυρίζεται ότι η ασφάλεια των εκθεμάτων «είναι πάνω από όλα».

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο