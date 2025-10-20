Κλείνουν δεκάδες καταστήματα της Pizza Hut στη Βρετανία – Βρίσκεται στο χείλος της πτώχευσης

Σε διαδικασία διαχειριστικής αναδιάρθρωσης και εκκαθάρισης μπήκε η Pizza Hut στη Βρετανία, με αποτέλεσμα να οδηγούνται στο κλείσιμο 68 από τα εστιατόριά της, αφότου η εταιρεία πίσω από το brand στο Ηνωμένο Βασίλειο, DC London Pie, κατέρρευσε.

Ωστόσο, μια συμφωνία διάσωσης της τελευταίας στιγμής, πρόκειται να σώσει 64 καταστήματα και θα εξασφαλίσει το μέλλον 1.277 εργαζομένων, αφού στο πλαίσιο μιας προ-συμφωνημένης διοικητικής διαδικασίας, η Pizza Hut UK ανακοίνωσε την εξαγορά των εστιατορίων της.

Η συμφωνία της Pizza Hut

Η εξέλιξη αυτή είναι σημαντική καθώς μόλις ένα χρόνο πριν, η εταιρεία DC London Pie ήταν αυτή που έσωσε την αλυσίδα από την πτώχευση, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να ανταπεξέλθει.

Έτσι, ο αμερικανικός κολοσσός φιλοξενίας Yum! Brands, ο οποίος κατέχει την παγκόσμια επιχείρηση Pizza Hut, ανακοίνωσε ότι αγόρασε την επιχείρηση εστιατορίων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η συμφωνία θα σώσει 64 εγκαταστάσεις της Pizza Hut και θα διασφαλίσει το μέλλον 1.277 εργαζομένων.

Ο Nicolas Burquier, διευθύνων σύμβουλος της Pizza Hut Europe and Canada, επισήμανε στον Independent πως «αυτή η στοχευμένη εξαγορά στοχεύει στη διασφάλιση της εμπειρίας των πελατών μας και στην προστασία των θέσεων εργασίας όπου είναι δυνατόν. Η άμεση προτεραιότητά μας είναι η επιχειρησιακή συνέχεια στις εξαγορασμένες τοποθεσίες και η υποστήριξη των συναδέλφων κατά τη διάρκεια της μετάβασης».

Τα υπόλοιπα καταστήματα

Περισσότερες από 740 θέσεις εργασίας κινδυνεύουν, καθώς άλλα 75 εστιατόρια δεν συμπεριλήφθηκαν στη συμφωνία διάσωσης της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με το The Business Desk.

Ο αιτών πίσω από την αίτηση, Yum! III (UK) Limited, είναι θυγατρική της αμερικανικής εταιρείας εστίασης Yum! Brands, Inc, η οποία κατέχει το δικαίωμα επί της επιχείρησης.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο όρος «διαχειριστική κατάσταση» σημαίνει ότι μια εταιρεία που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες τίθεται υπό τον έλεγχο ενός ανεξάρτητου, αδειοδοτημένου διαχειριστή αφερεγγυότητας, με σκοπό την προσπάθεια διάσωσής της. Αυτή η επίσημη διαδικασία προστατεύει την εταιρεία από νομικές ενέργειες εκ μέρους των πιστωτών, παρέχοντας μια αναστολή που επιτρέπει στον διαχειριστή να αξιολογήσει την επιχείρηση και να βρει μια βιώσιμη λύση, όπως η διάσωση της εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας, η επίτευξη ενός καλύτερου αποτελέσματος για τους πιστωτές από ό,τι η εκκαθάριση ή η αποπληρωμή των εξασφαλισμένων πιστωτών.

Έχουν την εξουσία να προχωρήσουν σε απολύσεις, αλλά αν η διάσωση της επιχείρησης δεν είναι δυνατή, θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν τα χρήματα στους πιστωτές.

Πηγή: ot.gr