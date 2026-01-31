Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Super League μετά τα παιχνίδια του Σαββάτου (31/1)

Τρεις αναμετρήσεις σε Αγρίνιο, Περιστέρι και Βόλο περιλάμβανε το… πρώτο πιάτο για τη 19η αγωνιστική της Super League.

Ο Άρης, αν και αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 24ο λεπτό, κατάφερε να περάσει από την έδρα του Παναιτωλικού με 1-0, χάρη στο τέρμα του Φαμπιάνο. Έτσι οι Θεσσαλονικείς ανέβηκαν στους 25 πόντους και την 6η θέση, ενώ οι Αγρινιώτες έμειναν στους 15 πόντους και τη 12η θέση.

Στο Περιστέρι, ο ΟΦΗ μπόρεσε να πάρει μεγάλη νίκη επί του Ατρόμητου με 2-1, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα στη μάχη που δίνει για να μπει στα πλέι οφ. Οι Κρητικοί ανέβηκαν στους 21 βαθμούς και την 8η θέση, περιμένοντας το τι θα κάνει η Κηφισιά, ενώ οι γηπεδούχοι παρέμειναν στους 17 βαθμούς και την 11η θέση.

Τέλος, στο τρίτο διπλό της ημέρας, η ΑΕΛ Novibet έφυγε με τη νίκη από την έδρα του Βόλου επικρατώντας 2-0. Οι «βυσσινοί» βελτίωσαν τη συγκομιδή τους στους 19 πόντους, ενώ οι γηπεδούχοι έμειναν στους 25 βαθμούς και την 7η θέση του πίνακα.

Την Κυριακή (1/2) διεξάγονται τα υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια με το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στις 21:00 να ξεχωρίζει, ενώ στις 19:30 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στην Τούμπα, ενώ δύο ώρες νωρίτερα (17:30) ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Κηφισιά.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Άρης 0-1

Ατρόμητος – ΟΦΗ 1-2

Βόλος – ΑΕΛ Novibet 0-2

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

16:00 Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης

17:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά

19:30 ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

21:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Η βαθμολογία της Super League

Η επόμενη αγωνιστική (20η)

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

17:00 ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός

18:00 Αστέρας Τρίπολης-Βόλος

20:00 Κηφισιά-Ατρόμητος

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

16:00 Πανσερραϊκός-ΑΕΚ

17:00 ΟΦΗ-Λεβαδειακός

19:00 Άρης-ΠΑΟΚ

21:00 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός