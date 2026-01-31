Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Super League μετά τα παιχνίδια του Σαββάτου (31/1)
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά και τις νίκες που πέτυχαν Άρης, ΟΦΗ και ΑΕΛ, για την 19η αγωνιστική.
Τρεις αναμετρήσεις σε Αγρίνιο, Περιστέρι και Βόλο περιλάμβανε το… πρώτο πιάτο για τη 19η αγωνιστική της Super League.
Ο Άρης, αν και αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 24ο λεπτό, κατάφερε να περάσει από την έδρα του Παναιτωλικού με 1-0, χάρη στο τέρμα του Φαμπιάνο. Έτσι οι Θεσσαλονικείς ανέβηκαν στους 25 πόντους και την 6η θέση, ενώ οι Αγρινιώτες έμειναν στους 15 πόντους και τη 12η θέση.
Στο Περιστέρι, ο ΟΦΗ μπόρεσε να πάρει μεγάλη νίκη επί του Ατρόμητου με 2-1, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα στη μάχη που δίνει για να μπει στα πλέι οφ. Οι Κρητικοί ανέβηκαν στους 21 βαθμούς και την 8η θέση, περιμένοντας το τι θα κάνει η Κηφισιά, ενώ οι γηπεδούχοι παρέμειναν στους 17 βαθμούς και την 11η θέση.
Τέλος, στο τρίτο διπλό της ημέρας, η ΑΕΛ Novibet έφυγε με τη νίκη από την έδρα του Βόλου επικρατώντας 2-0. Οι «βυσσινοί» βελτίωσαν τη συγκομιδή τους στους 19 πόντους, ενώ οι γηπεδούχοι έμειναν στους 25 βαθμούς και την 7η θέση του πίνακα.
Την Κυριακή (1/2) διεξάγονται τα υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια με το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στις 21:00 να ξεχωρίζει, ενώ στις 19:30 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στην Τούμπα, ενώ δύο ώρες νωρίτερα (17:30) ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Κηφισιά.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής της Super League
Σάββατο 31 Ιανουαρίου
Παναιτωλικός – Άρης 0-1
Ατρόμητος – ΟΦΗ 1-2
Βόλος – ΑΕΛ Novibet 0-2
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου
16:00 Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης
17:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά
19:30 ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός
21:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Η βαθμολογία της Super League
Η επόμενη αγωνιστική (20η)
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου
17:00 ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός
18:00 Αστέρας Τρίπολης-Βόλος
20:00 Κηφισιά-Ατρόμητος
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου
16:00 Πανσερραϊκός-ΑΕΚ
17:00 ΟΦΗ-Λεβαδειακός
19:00 Άρης-ΠΑΟΚ
21:00 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
