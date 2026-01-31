ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου 96-83: Νίκη για την «Ένωση» με έξι διψήφιους (vid)

Η ΑΕΚ τα βρήκε σκούρα κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου, αλλά έκανε και πάλι τη δουλειά της. Η Ένωση επικράτησε με 96-83 απέναντι στους νησιώτες στη «Sunel Arena» για τη 17η αγωνιστική της GBL και έφτασε τις οκτώ σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Στο 11-4 πλέον οι «κιτρινόμαυροι», στο 4-12 οι φιλοξενούμενοι.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα είχε έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και τον Γκρέι πρώτο σκόρερ με 16 πόντους. Πρώτη καλή εμφάνιση για τον Νάναλι με 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Για το σύνολο του Άρη Λυκογιάννη, ο Ραντλ ξεχώρισε με 24 πόντους.

Ο Κολοσσός μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και βρέθηκε να προηγείται με +13 (18-31, 10′), αλλά στη δεύτερη περίοδο η ΑΕΚ ανέβασε στροφές. Με ένα συνολικό 14-0 έφτασε στο 32-31 (14′) και πήγε στο ημίχρονο με το σκορ στο 49-42.

Οι φιλοξενούμενοι δεν παράτησαν το παιχνίδι και μείωσαν στον πόντο με καλάθι του Νίκολς (54-53, 24′), με την Ένωση να έχει και πάλι τις λύσεις (71-64, 30′). Με τον Νίκολς και πάλι ο Κολοσσός μείωσε σε 76-75 (34′), αλλά αυτή ήταν και η τελευταία φορά που πλησίασε. Φλιώνης, Γκρέι και Νάναλι με ισάριθμα τρίποντα εκτόξευσαν το σκορ στο 89-77 (38′) και η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με 96-83.

Τα δεκάλεπτα: 20-31, 49-42, 71-64, 96-83.