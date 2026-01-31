ΕΜΣΤ: «Ο Ελληνικός Μήνας στο Λονδίνο 1975, 50 Χρόνια Μετά» – Ημερίδα και εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο του finissage της έκθεσης «Ο Ελληνικός Μήνας στο Λονδίνο 1975, 50 Χρόνια Μετά» την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, το ΕΜΣΤ διοργανώνει ημερίδα με εισηγήσεις, συζητήσεις και προβολή αρχειακού υλικού για την ιστορική σημασία του Ελληνικού Μήνα και τον αντίκτυπό του στη σύγχρονη ελληνική τέχνη, σε επιμέλεια της Πολύνας Κοσμαδάκη.

Πρόγραμμα Ημερίδας

11:30–11:45 | Προσέλευση

11:45–12:00 Εισαγωγή από την Κατερίνα Γρέγου Καλλιτεχνική Διευθύντρια ΕΜΣΤ και την Πολύνα Κοσμαδάκη, Επιμελήτρια της Έκθεσης

Χώρος: Αμφιθέατρο

12:00 – 13:00 | Ο Ελληνικός μήνας – οι δύο εκθέσεις και το πλαίσιο λόγου τους

Ομιλητές: Ντένης Ζαχαρόπουλος – Ιστορικός και κριτικός τέχνης, Νίκος Χατζηνικολάου – Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Χώρος: Αμφιθέατρο

Ο Ντένης Ζαχαρόπουλος ήταν από τους πρωταγωνιστές της επιμελητικής ομάδας του «Ελληνικού μήνα» καθώς ασχολήθηκε συστηματικά, δίπλα στους Ιωακειμίδη και Ρόζενταλ, με όλα τα στάδια της οργάνωσης και του συντονισμού της έκθεσης.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου συνέβαλε γράφοντας στον κατάλογο της έκθεσης στην Wildenstein Gallery ένα κείμενο που τοποθέτησε το εγχείρημα σε σχέση με το ιδεολόγημα της ελληνικότητας.

Θα μας μιλήσουν για το ιστορικό στίγμα του «Μήνα» το 1975 και για την προσωπική τους αποτίμηση του γεγονότος.

13:00 – 13:30 | Η ζωή και το έργο του Χρήστου Ιωακειμίδη και ο Ελληνικός Μήνας — μια συζήτηση αντί εργοβιογραφίας

Ομιλητές: Ελένη Κούκου – Σύμβουλος Συλλογών, ΕΜΣΤ, Γιώργος Τζιρτζιλάκης – Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Χώρος: Βιβλιοθήκη

Προβολή

Δύο από τους στενούς συνεργάτες του Χρήστου Ιωακειμίδη επιχειρούν, μέσα από παραδείγματα εκθέσεων και καταλόγων, και ιστορίες από τις συνεργασίες τους στα πλαίσια εκθέσεων όπως το Outlook να συντάξουν μια ζωντανή αφήγηση της ζωής και της πορείας του.

14:00 – 15:00 | Προβολή

Η Εποχή των Εικόνων (2012, 50’) «Ο Χρήστος Ιωακειμίδης στο Βερολίνο»

Εισαγωγή: Κατερίνα Ζαχαροπούλου

Χώρος: Αμφιθέατρο

O Χρήστος Ιωακειμίδης μιλά για την πορεία του και τις εκθέσεις που επιμελήθηκε σε μια συνέντευξη «εφ όλης της ύλης».

15:00 – 16:00 | Ο αντίκτυπος του Ελληνικού Μήνα σε σύγχρονες θεσμικές, αρχειακές και επιμελητικές πρακτικές

Συντονισμός: Θεόφιλος Τραμπούλης – Σύμβουλος Εκδόσεων, ΕΜΣΤ

Ομιλητές: Ελπίδα Καραμπά – Θεωρητικός τέχνης, επιμελήτρια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Χριστόφορος Μαρίνος – Ιστορικός τέχνης και επιμελητής εκθέσεων, Εύα Βασλαματζή – Ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια εκθέσεων

Χώρος: Αμφιθέατρο

Ανοιχτός διάλογος

Ιστορικοί τέχνης, επιμελητές και θεωρητικοί θα διεξάγουν έναν ανοιχτό διάλογο γύρω από τον αντίκτυπο του Ελληνικού μήνα σε σύγχρονες καλλιτεχνικές, θεσμικές, αρχειακές και επιμελητικές πρακτικές.

Με τον συντονισμό του Θεόφιλου Τραμπούλη, ο οποίος επίσης είχε συνεργαστεί με τον Χρήστο Ιωακειμίδη στην έκδοση της έκθεσης Outlook το 2004, επιμελητές της νεότερης γενιάς θα εξετάσουν τόσο τις συνθήκες πραγματοποίησης και υποδοχής των εκθέσεων του Ελληνικού μήνα όσο και την εμβέλεια και τη διαχρονική τους σημασία.

Η συζήτηση θα επιχειρήσει τη σύνδεση του Ελληνικού μήνα με τον αντίκτυπό του στις σύγχρονες πρακτικές, και θα μας δώσει την ευκαιρία για μια ιστορική αποτίμηση και συγχρόνως, για μια κριτική εκτίμηση του παρόντος.

Πληροφορίες

Κόστος συμμετοχής: 4 ευρώ. Απαραίτητη η προκράτηση θέσης.

Επιτελεστική Διάλεξη

Στέφανος Λεβίδης

Σφήκα, 2026

Στις 17:00

Χώρος: Αίθουσα Προβολών

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 17:00 στην Αίθουσα Προβολών στο Μεσοπάτωμα του ΕΜΣΤ θα παρουσιαστεί η επιτελεστική διάλεξη Σφήκα του οπτικού και χωρικού ερευνητή Στέφανου Λεβίδη.

Η Σφήκα εντάσσεται στη μακροχρόνια έρευνα του Λεβίδη γύρω από τις διαχρονικές ιστορίες διασυνοριακής βίας στο τριεθνές φυσικό πάρκο των Πρεσπών, στα σύνορα της Ελλάδας, της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας.

Το έργο συνδυάζει την ανθρώπινη μαρτυρία με κινηματογραφικό υλικό από κάμερες παγίδες, τρισδιάστατα μοντέλα, βοτανικά δείγματα, και αποτελέσματα αρχειακής έρευνας.

Στόχο έχει να καταγράψει τα στοιχειά της κρατικής βίας και τις διαδικασίες οικολογικής εξάλειψης στις Πρέσπες, καθώς και να αναδείξει τις πολλαπλές συνδέσεις μεταξύ φύσης, πολιτισμού και τεχνολογίας σε μεθοριακούς τόπους.

Ο Στέφανος Λεβίδης είναι ερευνητής χωρικών και οπτικών πρακτικών, και συνιδρυτής και συνδιευθυντής της Forensic Architecture Initiative Athens (FAIA). Συνεργάζεται με τη Forensic Architecture και τη Forensis από το 2016, επιβλέποντας το έργο των οργανισμών σχετικά με τα σύνορα και τη μετανάστευση.

Είναι κάτοχος διδακτορικού από το Centre for Research Architecture (Goldsmiths), με τίτλο Border Natures: The Environment as Weapon at the Edges of Greece (Φύσεις των Συνόρων:

Το Περιβάλλον ως Όπλο στα Όρια της Ελλάδας). Είναι διδάσκων στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και μεταδιδακτορικός υπότροφος στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στο πλαίσιο του έργου MUTE: Soundscapes of Trauma.

Η επιτελεστική διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά.

Κόστος συμμετοχής: 4 ευρώ. Απαραίτητη η προκράτηση θέσης.