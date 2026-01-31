science
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Όχι πια Zoom: Το Παρίσι πατάει «φρένο» στην αμερικανική κυριαρχία
Τεχνολογία 31 Ιανουαρίου 2026, 21:29

Όχι πια Zoom: Το Παρίσι πατάει «φρένο» στην αμερικανική κυριαρχία

Η Γαλλία ανοίγει δρόμο για την ευρωπαϊκή τεχνολογική ανεξαρτησία, αντικαθιστώντας το Zoom με εθνικές λύσεις

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
Η Γαλλία επιταχύνει την πορεία της προς τεχνολογική αυτονομία, αντικαθιστώντας δημοφιλείς αμερικανικές πλατφόρμες επικοινωνίας με εγχώριες λύσεις, σε μια κίνηση που δεν αφορά μόνο την ασφάλεια δεδομένων, αλλά και τη γεωπολιτική θέση της Ευρώπης. Η εξάρτηση από Silicon Valley και άλλες ξένες τεχνολογίες έχει μετατραπεί σε στρατηγικό ζήτημα: από το cloud και τα δορυφορικά δίκτυα μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, κάθε ψηφιακή υποδομή μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα της Ευρώπης να λειτουργεί ανεξάρτητα σε διεθνές επίπεδο.

H Γαλλία και η τεχνολογική κυριαρχία

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ των Financial Times, η Γαλλία επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από τις αμερικανικές πλατφόρμες όπως το Zoom και το Microsoft Teams. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνού έστειλε πρόσφατα οδηγία στα υπουργεία της χώρας, ζητώντας από τα κρατικά στελέχη να χρησιμοποιούν τη νέα εγχώρια πλατφόρμα βιντεοκλήσεων Visio.

«Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα και την ανθεκτικότητα των δημόσιων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε μια ενιαία λύση βιντεοδιάσκεψης, ελεγχόμενη από το κράτος και βασισμένη σε κυρίαρχες τεχνολογίες», τόνισε ο Λεκορνού.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια άλλων αποφάσεων που δείχνουν την αυξανόμενη ανησυχία της Γαλλίας για τις στρατηγικές επιπτώσεις της εξάρτησης από ξένες τεχνολογίες, όπως το μπλοκάρισμα της πώλησης δραστηριοτήτων επίγειων δορυφορικών κεραιών από την Eutelsat σε ιδιωτική εταιρεία.

Η Ευρώπη κοιτάζει την «αποκοπή» από τις ΗΠΑ όχι μόνο το Zoom

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να δημιουργήσουν το δικό τους τεχνολογικό οικοσύστημα, από εφαρμογές επικοινωνίας και cloud μέχρι δορυφόρους και τεχνητή νοημοσύνη. Η πρόσφατη ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιας πρότασης για «ενίσχυση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής κυριαρχίας» δείχνει ότι η πίεση για ανεξαρτησία μεγαλώνει, καθώς η ΕΕ εξαρτάται ακόμη σε ποσοστό πάνω από 80% από ξένες ψηφιακές υποδομές.

Παρά τις δεκαετίες προσπαθειών, οι ευρωπαϊκές εναλλακτικές συνήθως αποτυγχάνουν λόγω περιορισμένης απόδοσης ή δυσκολίας στην υιοθέτηση από επιχειρήσεις και πολίτες. Ενδεικτικά, η Γερμανία τον Οκτώβριο του 2025 μετέφερε τα email 40.000 δημοσίων υπαλλήλων από τη Microsoft σε ανοιχτού κώδικα λύσεις, μια σπάνια επιτυχία που θεωρήθηκε ορόσημο για τη «ψηφιακή κυριαρχία».

Ο Μακρόν και η στρατηγική αυτονομία

Ο Πρόεδρος Eμανουέλ Μακρόν είναι ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας από τις ΗΠΑ σε τεχνολογία, όπλα και υποδομές. Στηρίζει εγχώριους παρόχους cloud και εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Mistral στο Παρίσι, ως αντίβαρο στην κυριαρχία ΗΠΑ και Κίνας στην AI.

Μετά από πρόσφατες δηλώσεις Τραμπ για πιθανή στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία, οι φόβοι για εμπορικές εντάσεις ενισχύουν την ανάγκη για «τεχνολογική αποκοπή». Όπως λέει η Francesca Musiani από το CNRS, «η αποκοπή σταματά να είναι θεωρητική και γίνεται στρατηγική διαχείριση κινδύνου».

Η ιστορία των αποτυχιών και τα νέα σχέδια

Η Γαλλία έχει πλούσια εμπειρία αποτυχημένων κρατικών τεχνολογικών projects: από το μη πετυχημένο Quaero το 2008 έως τo «κυρίαρχo cloud» project των Orange και SFR, η εμπιστοσύνη των χρηστών παραμένει πρόβλημα. Παρ’ όλα αυτά, το Visio και η εφαρμογή ασφαλών μηνυμάτων Tchap, με 300.000 χρήστες, δείχνουν πιο οργανωμένη και ρεαλιστική προσέγγιση, με συνεργασίες με ευρωπαϊκές εταιρείες.

Ο David Amiel, υφυπουργός Πολιτικής Υπηρεσίας, τόνισε ότι χωρίς ισχυρές ευρωπαϊκές εταιρείες η στρατηγική αυτονομία δεν είναι εφικτή: «Πρέπει να ξεκολλήσουμε από τη συνήθεια μας στις μη ευρωπαϊκές λύσεις, αλλά αυτές πρέπει να πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας».

Το μέλλον της ευρωπαϊκής τεχνολογίας

Σύμφωνα με έρευνα της IDC, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δαπάνησαν ακόμη το 80% των επενδύσεών τους στο cloud σε κορυφαίους αμερικανικούς παρόχους, οι οποίοι όμως τώρα δεσμεύονται να αποθηκεύουν δεδομένα στην Ευρώπη. Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η μάχη για την τεχνολογική κυριαρχία δεν αφορά μόνο τη δημιουργία ενός «γαλλικού Zoom», αλλά τη συμμετοχή σε κρίσιμους τομείς όπως AI, cloud και ημιαγωγούς.

Όπως είπε ένας στρατιωτικός αξιωματούχος: «Αν θέλουμε ανεξαρτησία, πρέπει να προχωρήσουμε, ακόμη κι αν η αρχή φαίνεται δύσκολη…».

Πηγή: ot.gr

Η «τυραννία της ποσοτικοποίησης»: Τι μας μας έχει στερήσει η τεχνολογία – Και πώς να το πάρουμε πίσω
Κοινωνική αποσύνδεση 31.01.26

Η «τυραννία της ποσοτικοποίησης»: Τι μας μας έχει στερήσει η τεχνολογία – Και πώς να το πάρουμε πίσω

Αποφάσεις που ανατίθενται σε τρίτους, chatbot φίλοι, ο φυσικός κόσμος σε δεύτερη μοίρα: η τεχνολογία μας προσφέρει μια ζωή χωρίς σύνδεση. Υπάρχει διέξοδος – αλλά θα χρειαστεί συλλογική προσπάθεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό
Καρδιά 31.01.26

Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό

Η φλεγμονή που επιμένει, δείχνει καλύτερα τον κίνδυνο για υποτροπή σε καρδιαγγειακά νοσήματα από τη χοληστερίνη και την πίεση – Οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Γιατί ο Μασκ «ξηλώνει» την παλιά Tesla
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Γιατί ο Μασκ «ξηλώνει» την παλιά Tesla

Η Tesla εγκαταλείπει ιστορικά μοντέλα και επενδύει δισεκατομμύρια στο όραμα του Μασκ για έναν κόσμο γεμάτο ρομπότ και αυτόνομα οχήματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Δικαστήριο υποχρεώνει την Ολλανδία να προστατεύσει νησί στην Καραΐβική από την κλιματική αλλαγή
Περιβάλλον 29.01.26

Δικαστήριο υποχρεώνει την Ολλανδία να προστατεύσει νησί στην Καραΐβική από την κλιματική αλλαγή

Δικαστήριο στη Χάγη έκρινε ότι η κυβέρνηση παραβίασε τα ανθρώπινα δικαιώματα των κατοίκων της Μποναίρ, ολλανδικής κτήσης που απειλείται από την κλιματική αλλαγή.

Σύνταξη
«Εκατοντάδες» ρωσικά drone στην Ουκρανία βρέθηκαν να επικοινωνούν μέσω Starlink – O Έλον Μασκ αναζητά λύσεις
Στα χέρια του εχθρού 29.01.26

«Εκατοντάδες» ρωσικά drone στην Ουκρανία βρέθηκαν να επικοινωνούν μέσω Starlink – O Έλον Μασκ αναζητά λύσεις

Το Starlink δεν είναι διαθέσιμο στη Ρωσία, όπως φαίνεται όμως ο ρωσικός στρατός έχει καταφέρει να αποκτήσει δορυφορικά πιάτα της υπηρεσίας σε ουκρανικό έδαφος.

Σύνταξη
Βόρεια Ιρλανδία: Η πρωθυπουργός προτείνει δημοψήφισμα για ένωση με την Ιρλανδία
Έως το 2030 31.01.26

Βόρεια Ιρλανδία: Η πρωθυπουργός προτείνει δημοψήφισμα για ένωση με την Ιρλανδία

Ο λαός της Βόρειας Ιρλανδίας πρέπει να πάρει την τύχη του στα χέρια του, δήλωσε η Μισέλ Ο’Νιλ. Θύμησε ότι το Brexit έγινε χωρίς την έγκρισή του και δήλωσε ότι πρέπει να ψηφίσει ένωση με την Ιρλανδία.

Σύνταξη
«Όλα ήταν καλύτερα το 2016»: Το trend που έχει καταλάβει τα social media – Γιατί εξιδανικεύουμε το παρελθόν;
Go Fun 31.01.26

«Όλα ήταν καλύτερα το 2016»: Το trend που έχει καταλάβει τα social media – Γιατί εξιδανικεύουμε το παρελθόν;

Καθώς τα social media γεμίζουν με συγκρίσεις του «τότε» και «τώρα», η νοσταλγία για το 2016 αποκαλύπτει λιγότερο μια χαμένη χρυσή εποχή και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο η μνήμη μας ανακατασκευάζει το παρελθόν

Σύνταξη
Πώς ένα T-Shirt μιας ταινίας αγαπήθηκε από τους προοδευτικούς της Βραζιλίας: «Σχεδόν κάθε μέρα εξαντλούνται»
Καρναβάλι και πολιτική 31.01.26

Πώς ένα T-Shirt μιας ταινίας αγαπήθηκε από τους προοδευτικούς της Βραζιλίας: «Σχεδόν κάθε μέρα εξαντλούνται»

Ακόμη και ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, έλαβε ένα, αφού ο ηθοποιός Βάγκνερ Μούρα το φόρεσε στην ταινία «Ο Μυστικός Πράκτορας».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αρχεία Επστάιν: Παραιτήθηκε πρώην υπουργός της Σλοβακίας και έμπιστος του Φίτσο λόγω αποκαλύψεων
364 έγγραφα 31.01.26

Αρχεία Επστάιν: Παραιτήθηκε πρώην υπουργός της Σλοβακίας και έμπιστος του Φίτσο λόγω αποκαλύψεων

Ο Σλοβάκος διπλωμάτης φέρεται να είχε εκτεταμένη αλληλογραφία με τον Επστάιν και να του έχει ζητήσει χάρες. Αρνείται ότι γνώριζε για τα εγκλήματά του.

Σύνταξη
«Εποικοδομητική» η συνάντηση ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ για την Ουκρανία στη Φλόριντα
Πρώτες δηλώσεις 31.01.26

«Εποικοδομητική» η συνάντηση ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ για την Ουκρανία στη Φλόριντα

Οι Στιβ Γουίτκοφ και Κίριλ Ντμίτριεφ έκαναν τις πρώτες τους δηλώσεις με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ να δηλώνει πως η Ρωσία «επιδιώκει να εργαστεί για την ειρήνη στην Ουκρανία»

Σύνταξη
ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου 96-83: Νίκη για την «Ένωση» με έξι διψήφιους (vid)
Μπάσκετ 31.01.26

ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου 96-83: Νίκη για την «Ένωση» με έξι διψήφιους (vid)

Η ΑΕΚ είχε έξι διψήφιους σκόρερ με τον Γκρέι που είχε 15 και τους Μπάρτλεϊ - Μπράουν που είχαν από 15 να είναι οι τρεις πρώτοι κι έτσι νίκησε σχετικά εύκολα τον Κολοσσό Ρόδου στην έδρα της.

Σύνταξη
22ο Συνέδριο ΚΚΕ: Η νέα Κεντρική Επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα γενικό γραμματέα τον Δημήτρη Κουτσούμπα
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

22ο Συνέδριο ΚΚΕ: Η νέα Κεντρική Επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα γενικό γραμματέα τον Δημήτρη Κουτσούμπα

Οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ ολοκληρώθηκαν σήμερα, Σάββατο, με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου

Σύνταξη
Η «τυραννία της ποσοτικοποίησης»: Τι μας μας έχει στερήσει η τεχνολογία – Και πώς να το πάρουμε πίσω
Κοινωνική αποσύνδεση 31.01.26

Η «τυραννία της ποσοτικοποίησης»: Τι μας μας έχει στερήσει η τεχνολογία – Και πώς να το πάρουμε πίσω

Αποφάσεις που ανατίθενται σε τρίτους, chatbot φίλοι, ο φυσικός κόσμος σε δεύτερη μοίρα: η τεχνολογία μας προσφέρει μια ζωή χωρίς σύνδεση. Υπάρχει διέξοδος – αλλά θα χρειαστεί συλλογική προσπάθεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μπιλ Γκέιτς: Οργισμένη διάψευση για τον Έπσταϊν – Το αφροδίσιο, οι Ρωσίδες, το πέος και τα κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα
«Παγίδα» 31.01.26

Μπιλ Γκέιτς: Οργισμένη διάψευση για τον Έπσταϊν – Το αφροδίσιο, οι Ρωσίδες, το πέος και τα κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα

Η δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από τις ποινικές έρευνες για τον Τζέφρι Έπσταϊν φέρνει στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και αδιανόητους ισχυρισμούς που στοχεύουν ανάμεσα σε άλλους και τον ιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Ισραήλ επιζητά αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν – Και ο Τραμπ είναι αυτός που μπορεί να τη δώσει
Η στρατηγική Νετανιάχου 31.01.26

Το Ισραήλ επιζητά αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν – Και ο Τραμπ είναι αυτός που μπορεί να τη δώσει

Μεγάλη είναι συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, με τα όπλα στραμμένα στην Τεχεράνη. Για τον Νετανιάχου ίσως δίνεται η χρυσή ευκαιρία για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson 94-71: Εύκολη νίκη με σούπερ Πίτερς – Ανεβάζει στροφές ο Τζόσεφ (vid)
Μπάσκετ 31.01.26

Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson 94-71: Εύκολη νίκη με σούπερ Πίτερς – Ανεβάζει στροφές ο Τζόσεφ (vid)

Με τον Άλεκ Πίτερς να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση σκοράροντας 29 πόντους και τον Κόρι Τζόσεφ να κάνει ντεμπούτο στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Περιστερίου με 94-71.

Σύνταξη
Κρίσιμη καμπή στο Ουκρανικό: Το «σχέδιο των 28 σημείων» και η διάσκεψη του Άμπου Ντάμπι στη σκιά του πολέμου φθοράς
Κόσμος 31.01.26

Κρίσιμη καμπή στο Ουκρανικό: Το «σχέδιο των 28 σημείων» και η διάσκεψη του Άμπου Ντάμπι στη σκιά του πολέμου φθοράς

Η ουκρανική ηγεσία βρίσκεται πλέον μπροστά στο πιο δύσκολο δίλημμα της σύγχρονης ιστορίας της: να αποδεχθεί μια επώδυνη ειρήνη που ακρωτηριάζει εδαφικά και στρατιωτικά τη χώρα ή να συνεχίσει έναν πόλεμο φθοράς με αβέβαιη έκβαση και μειούμενη δυτική υποστήριξη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ατρόμητος-ΟΦΗ 1-2: Ο Φούντας «χτύπησε» δυο φορές και εκτόξευσε τους Κρητικούς (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Ατρόμητος-ΟΦΗ 1-2: Ο Φούντας «χτύπησε» δυο φορές και εκτόξευσε τους Κρητικούς (vid)

Με νίκη από το Περιστέρι, με δυο γκολ του Ταξιάρχη Φούντα, πέρασε ο ΟΦΗ που ανέβηκε στην 8η θέση της βαθμολογίας. Αντίθετα, η βαθμολογική θηλειά σφίγγει πάλι τον Ατρόμητο.

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Βόλος – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Βόλος – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – ΑΕΛ Novibet για τη 19η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Χιμένεθ: «Καλή εμφάνιση και νίκη που μας βοηθάει ψυχολογικά εν όψει και του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ»
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Χιμένεθ: «Καλή εμφάνιση και νίκη που μας βοηθάει ψυχολογικά εν όψει και του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ»

Ο Άρης πήρε πολύτιμη νίκη επί του Παναιτωλικού με 1-0 στο Αγρίνιο και ο Μανόλο Χιμένεθ τόνισε πως η νίκη αυτή θα τονώσει την ψυχολογία των παικτών του ενόψει του επικείμενου ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Ιταλία: Η σκιά της μαφίας απλώνεται πάνω από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα
Ιταλία 31.01.26

Η σκιά της μαφίας απλώνεται πάνω από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Μιλάνου–Κορτίνα 2026 φέρνουν στο φως ένα γνώριμο ιταλικό δίλημμα, όπου η υπόσχεση της ανάπτυξης συγκρούεται με τον διαρκή κίνδυνο της εμφάνισης της μαφίας

Σύνταξη
«Πιστεύω απολύτως ότι είναι ένοχος για κακοποίηση ανηλίκων» – Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Μάικλ Τζάκσον άλλαξε γνώμη
Η τετράμηνη δίκη 31.01.26

«Πιστεύω απολύτως ότι είναι ένοχος για κακοποίηση ανηλίκων» - Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Μάικλ Τζάκσον άλλαξε γνώμη

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη «δίκη του αιώνα» δείχνει πώς ο Βίνσεντ Εϊμέν, που είχε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τον Μάικλ Τζάκσον, άλλαξε γνώμη σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον του σταρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου για την 20η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Τσέλσι – Γουέστ Χαμ

LIVE: Τσέλσι – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Γουέστ Χαμ για την 24η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
«Τα αρπακτικά δεν αξίζουν ανωνυμία» – Γιατί οι antifa της Αμερικής ξεσκεπάζουν τους πράκτορες της ICE
Φασίστες με στολή 31.01.26

«Τα αρπακτικά δεν αξίζουν ανωνυμία» – Γιατί οι antifa της Αμερικής ξεσκεπάζουν τους πράκτορες της ICE

Ακολουθώντας μια μακρά αμερικανική παράδοση εντοπισμού φασιστών, ένα δίκτυο αριστερών και antifa έχει αναλάβει να κατονομάσει και να εκθέσει τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μετανάστευσης του Τραμπ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο
ΟΗΕ 31.01.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο

«H Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε εργώδεις προσπάθειες κατά τη διεξαγωγή των εντατικών διαβουλεύσεων για την ανανέωση της εντολής της UNFICYP, παρά τις απόπειρες αλλοίωσης του περιεχομένου του ψηφίσματος», τονίζει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Με κεφαλιά «κανονιά» του Φαμπιάνο! (vids)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Με κεφαλιά «κανονιά» του Φαμπιάνο! (vids)

Ο ανώτερος Άρης «σπατάλησε» μπόλικες ευκαιρίες απέναντι στον Παναιτωλικό των 10 παικτών (αποβολή Χότζα στο 24') προτού έρθει στο 78ο λεπτό ο Φαμπιάνο και τον «λυτρώσει» με εξαιρετική κεφαλιά (1-0).

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
