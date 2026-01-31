Βίντεο ντοκουμέντο με το ΙΧ του μπασκεμπολίστα στις γραμμές του τρένου – Συνελήφθη υπό την επήρεια αλκοόλ

Οδηγούσε μεθυσμένος πάνω στις γραμμές του τρένου ο 29χρονος μπασκεμπολίστας που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ιερά Οδό στο κέντρο της Αθήνας.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων παρουσιάστηκε βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγράψει το ΙΧ του μπασκετμπολίστα ακινητοποιημένο πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Βίντεο ντοκουμέντο

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της Λ. Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό, όταν ο οδηγός εισήλθε με το αυτοκίνητό του στις σιδηροδρομικές γραμμές και κινήθηκε για περίπου 300 μέτρα.

Στη συνέχεια ακινητοποίησε το όχημα, διακόπτοντας τη λειτουργία του δικτύου.

Ο 29χρονος συνελήφθη καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ δεν είχε και τα απαραίτητα έγγραφα για την παραμονή του στην χώρα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό με τον Ζακ Μπράιαντ που αγωνίζεται στην Elite League

«Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών συνελήφθη, πρωινές ώρες σήμερα (31-1-2026) στη συμβολή της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό στο κέντρο της Αθήνας, 29ρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών, επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 31-1-2026, ο 29χρονος οδηγός αυτοκινήτου, εισήλθε σε γραμμές τρένου κινούμενος για -300- μέτρα επί αυτών με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου και την διακοπή κυκλοφορίας των συρμών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επιπρόσθετα, μετά από έλεγχο αλκοόλης διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ δεν κατείχε και τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή στη χώρα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα»