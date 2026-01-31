Απίστευτο και όμως αληθινό. Οδηγός παράτησε το όχημά του πάνω στις γραμμές του τρένου στην Ιερά Οδό και έφυγε, με τους επιβάτες να ταλαιπωρούνται λόγω σημαντικών καθυστερήσεων.

Η διακοπή της κυκλοφορίας σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (31/1) στο τμήμα Ρέντη – Αθήνα, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στον Προαστιακό.

Μάλιστα, λόγω του συμβάντος το τρένο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη αναχώρησε με 63 λεπτά καθυστέρηση.

Το εξωφρενικό περιστατικό έγινε γύρω στις 06:00 το πρωί ενώ η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε 20 λεπτά πριν τις 08:00.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, στις 06:05 σήμερα το πρωί, σημειώθηκε διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Ρέντη – Αθήνα, λόγω οχήματος που βρισκόταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή της Ιεράς Οδού, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις.

Κατόπιν ολοκλήρωσης των απαραίτητων ενεργειών για την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος, η σιδηροδρομική κυκλοφορία αποκαταστάθηκε στις 07:40.

Λόγω του συμβάντος η αμαξοστοιχία IC50 (Αθήνα- Θεσσαλονίκη) αναχώρησε με 63 λεπτά καθυστέρηση, ενώ αναμένονται και σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού».