Γιώργος Σεϊταρίδης: «Παρακαλούσα 3 χρόνια τη γυναίκα μου να με παντρευτεί»

Ο Γιώργος Σεϊταρίδης, το βράδυ της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη».

Ο ηθοποιός μεταξύ άλλων μίλησε για τη ζωή με τη σύζυγό του Όλγα Θανασιά, με την οποία μετρούν 12 χρόνια κοινής πορείας.

Παράλληλα, πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν;», που ανεβαίνουν στο θέατρο Εν Αθήναις.

Γιώργος Σεϊταρίδης: «Εγώ ήθελα να γίνει πιο γρήγορα ο γάμος»

«Με τη γυναίκα μου είμαστε παντρεμένοι από το 2017, αλλά είμαστε παρέα 12 χρόνια. Γνωριστήκαμε, ταιριάξαμε. Εγώ ήθελα να γίνει πιο γρήγορα ο γάμος. Τρία χρόνια με έψηνε και μετά μου είπε το οκ. Απ’ ότι λέει με ερωτεύτηκε, με αγάπησε γι’ αυτό και με ακολούθησε στο Πήλιο. Φτάσαμε τα 12 χρόνια και ακόμα με αντέχει.

Όταν γνωριστήκαμε είχε αρχίσει και εκείνη την πορεία της στην υποκριτική, είχε κάνει κάποιες παραστάσεις και μια ταινία. Μετά γνώρισε εμένα, τα παράτησε όλα, και ήρθε πάνω.

Όλα αυτά τα χρόνια ήταν ο λόγος που κράταγε ζωντανό το θέατρο μέσα μου…Κάποια στιγμή της είπα, “δε πάμε κάτω;” και μου λέει, “πάμε”. Όταν της το είπα, είχε στρώσει κάποια πράγματα που έκανε εκεί και την ξαναξεβόλεψα» είπε ο Γιώργος Σεϊταρίδης.

Τι είχε δηλώσει για την αποχή του από τα καλλιτεχνικά δρώμενα

Αναφερόμενος στην εποχή που έζησε εκτός Ελλάδας, αλλά στους λόγους που τον οδήγησαν να μετακομίσει από τον Πήλιο στην Αθήνα, ο Γιώργος Σεϊταρίδης είπε σε πρόσφατη συνέντευξη του:

«Έμεινα λίγο στο εξωτερικό, δεν θα επέλεγα να μείνω σε άλλη χώρα. Μου αρέσει το χάος της Ελλάδας.

Κατέβηκα ξανά στην Αθήνα για να καταλάβω αν αγαπάω ακόμα το θέατρο. Επειδή το έργο που παίζω τώρα είναι μεγάλο, είχε πολλή πρόβα. Αισθάνομαι ότι βγήκε πολύ καλό. Είμαστε 17 ηθοποιοί, που είμαστε δυο ώρες ασταμάτητα επί σκηνής».