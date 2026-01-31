newspaper
Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 20:21
Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
Εθνική σύνταξη: Οι 10 ειδικές παροχές που επηρεάζει η αύξησή της
Οικονομικές Ειδήσεις 31 Ιανουαρίου 2026, 07:00

Εθνική σύνταξη: Οι 10 ειδικές παροχές που επηρεάζει η αύξησή της

Πώς διαμορφώνεται η εθνική σύνταξη μετά την αναπροσαρμογή τα νέα ποσά σε 10 κατηγορίες από την 1η Ιανουαρίου

Ηλίας Γεωργάκης
A
A
Vita.gr
Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Spotlight

Αυξημένες κατά 2,4% χορηγούνται από 1η Ιανουαρίου 2026 οι κύριες συντάξεις, ενώ κατά το ίδιο ποσοστό αναπροσαρμόζεται το ύψος για την εθνική σύνταξη (ανάλογα με τα έτη ασφάλισης).

Ετσι, με 15ετία το ποσό της εθνικής σύνταξης διαμορφώνεται στα 402,18 ευρώ (από 392,76 ευρώ πέρυσι), με 16 έτη στα 411,11 ευρώ (από 401,48 ευρώ), με 17 έτη στα 420,05 ευρώ (από 410,21 ευρώ), με 18 έτη στα 428,98 ευρώ (από 418,93 ευρώ), με 19 έτη στα 437,93 ευρώ (από 427,67 ευρώ) και με 20ετία στα 446,87 ευρώ μεικτά (από 436,40 ευρώ πέρυσι).

Αντίστοιχα έχουν αναπροσαρμοστεί δέκα ειδικές κατηγορίες συντάξεων, οι οποίες εξαρτώνται από το εκάστοτε ύψος της εθνικής σύνταξης.

Οπως επισημαίνει η ΕΝΥΠΕΚΚ, τα νέα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

1. Συντάξεις αναπηρίας. Σύμφωνα με τους Ν. 4387/2016 και 4670/2020:

  • Συνταξιούχοι που έχουν αναπηρικό ποσοστό από 80% και άνω λαμβάνουν ολόκληρη την εθνική σύνταξη, ήτοι 446,87 ευρώ (μεικτά).
  • Συνταξιούχοι με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79,99% λαμβάνουν το 75% της εθνικής σύνταξης, ήτοι 335,15 ευρώ (446,87 x 75%).
  • Συνταξιούχοι με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 66,99% λαμβάνουν το 50% της εθνικής σύνταξης, ήτοι 223,43 ευρώ (446,87 x 50%).

2. Συντάξεις χηρείας. Σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016, το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου τού επιζώντος ή και του διαζευγμένου συζύγου δεν μπορεί να υπολείπεται («κατώτατο όριο») του ποσού της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης (446,87 ευρώ για το 2026).

Αν ο χρόνος ασφάλισης του θανόντος ήταν μικρότερος των 20 ετών, το ως άνω ποσό βαίνει μειούμενο κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται μέχρι την 20ετία. Για χρόνο ασφάλισης μικρότερο των 15 ετών, το ποσό που δικαιούται ο επιζών ή και ο διαζευγμένος σύζυγος δεν μπορεί να υπολείπεται του κατώτατου ορίου (των 15 ετών). Από 1-1-2026, με την αύξηση της εθνικής σύνταξης κατά 2,4%, το συνολικό ποσό τής σύνταξης λόγω θανάτου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 446,87 ευρώ (μεικτά). Η κατώτατη σύνταξη χηρείας με 15 ή λιγότερα χρόνια ασφάλισης ορίζεται στα 418,94 ευρώ (μεικτά).

3. Συντάξεις – επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων. Το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων ανέρχεται στο ύψος της «μικρής» εθνικής σύνταξης. Ετσι, οι συντάξεις – επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ, από 1-1-2026 διαμορφώνονται σε 418,94 ευρώ (μεικτά).

4. Συντάξεις ομογενών. Η πλήρης εθνική σύνταξη ομογενών χορηγείται μόνο σε όσους έχουν 30 έτη νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα με αφετηρία το 1992. Μετά την αύξηση της εθνικής σύνταξης οι συντάξεις των ομογενών έφτασαν από 1ης Ιανουαρίου 2026 σε 446,87 ευρώ (μεικτά).

5. Προσωρινές συντάξεις. Το ύψος της προσωρινής σύνταξης, που καταβάλλεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων, εξαρτάται από το ύψος τής εθνικής σύνταξης για 20 έτη ασφάλισης. Ετσι το ύψος της προσωρινής σύνταξης αναπροσαρμόστηκε προς τα πάνω, κατά το μέρος της εθνικής (όχι της ανταποδοτικής) σύνταξης, φτάνοντας στα 446,87 ευρώ (μεικτά).

6. Πρόωρες (μειωμένες) κύριες συντάξεις 1-5 έτη. Με την αύξηση κατά 2,4% το 2026, η μειωμένη εθνική σύνταξη ανά χρόνια ασφάλισης, πάντα μεικτή, εξελίσσεται ως εξής:

  • 15 έτη ασφάλισης: 281,52 ευρώ
  • 16 έτη ασφάλισης: 287,78 ευρώ
  • 17 έτη ασφάλισης: 294,04 ευρώ
  • 18 έτη ασφάλισης: 300,29 ευρώ
  • 19 έτη ασφάλισης:  306,55 ευρώ
  • 20 έτη ασφάλισης: 312,81 ευρώ

7. Συντάξεις των υπηρετούντων στην αλλοδαπή δημοσίων υπαλλήλων. Από την Πρωτοχρονιά το τελικό ποσό της σύνταξής τους αναπροσαρμόστηκε κατά 2,4% και ανήλθε στο ποσό των 446,87 ευρώ (μεικτά).

8. Kατώτατο όριο σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου. Σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016, το ποσό της σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο διπλάσιο ποσό της εθνικής σύνταξης, για 20 έτη ασφάλισης, στο ύψος που εκάστοτε διαμορφώνεται. Ως εκ τούτου, από 1-1-2026, η εθνική σύνταξη λόγω εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας θα ανέρχεται (με την αύξηση) στο ποσό των 893,73 ευρώ.

9. Βασική σύνταξη πρώην ΟΓΑ. Το ποσό της βασικής σύνταξης του πρώην ΟΓΑ ανέρχεται πλέον σε 418,94 ευρώ.

10. Συντάξεις άγαμων θυγατέρων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4151/2013, τέθηκε ως ανώτατο όριο μηνιαίας καταβλητέας σύνταξης στις συντάξεις των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων το ποσό των 720 ευρώ, το οποίο, για τον λόγο αυτό, δεν μεταβάλλεται και εξακολουθεί να ανέρχεται στο ίδιο ποσό.

Φυσικό αέριο
Γκίλφοϊλ: Κορυφαίος παίκτης η Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Γκίλφοϊλ: Κορυφαίος παίκτης η Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

