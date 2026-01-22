Τα μυστικά της συνταξιοδότησης για γονείς ανηλίκων

Ευνοϊκότερα, νωρίτερα από τα 62, είναι τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για τους γονείς ανηλίκων στα Ταμεία πρ. ΙΚΑ, Δημοσίου, ΔΕΚΟ και τραπεζών. Ακόμη και πατέρες – που είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης ως γονείς ανηλίκων – συνεχίζουν να μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα από τα 62.

Τα ισχύοντα για τη συνταξιοδότηση γονέων ανηλίκων έχουν ως εξής:

1. IKA και Ταμεία ΔΕΚΟ – τραπεζών για κατοχύρωση με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο

Οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανήλικων τέκνων του ΙΚΑ και των Ταμείων ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης έχοντας συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης και ταυτόχρονα ανηλικότητα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και μετά την 1/1/2024 ανάλογα με το όριο ηλικίας όπως αυτό ρυθμίστηκε με βάση τον Ν. 4336/2015.

Στις κατηγορίες αυτές ανήκουν:

Μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2010 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο τέκνο, κατοχύρωσαν έτσι το 50ό έτος τους για μειωμένη σύνταξη και συμπλήρωσαν το 50ό έτος της ηλικίας τους έως το 2016 (γεννηθείσες το 1966).

Μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2010 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο τέκνο, κατοχύρωσαν έτσι το 55ο έτος τους για πλήρη σύνταξη και συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018 (γεννηθείσες το 1963).

Μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2011 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης (ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών) και είχαν ανήλικο τέκνο, κατοχύρωσαν έτσι το 52ο έτος τους για μειωμένη σύνταξη και συμπλήρωσαν το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2017 (γεννηθείσες το 1965).

Μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2012 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο τέκνο, κατοχύρωσαν έτσι το 55ο έτος τους για μειωμένη σύνταξη και συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018 (γεννηθείσες το 1963).

2. Δημόσιο και Ταμεία ΔΕΚΟ – τραπεζών με 25ετία και ανήλικο τέκνο

Οι γονείς ανηλίκων (άνδρες και γυναίκες) και οι τρίτεκνοι και άνω ασφαλισμένοι του Δημοσίου, οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ασφαλισμένοι στα Ταμεία ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης και επιθυμούσαν να συνταξιοδοτηθούν ανάλογα με το έτος θεμελίωσης στα 50 ή τα 52 ή τα 55 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν εφόσον συμπληρώνουν το όριο ηλικίας όπως αυτό ρυθμίστηκε με βάση τον Ν. 4336/2015.

Στις κατηγορίες αυτές ανήκουν:

Μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι (ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών από τα τέκνα) και υπάλληλοι ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2010 την απαραίτητη 25ετία, υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου, και συμπλήρωσαν το 50ό έτος της ηλικίας τους έως το 2016 (γεννηθείσες το 1966).

Γονείς (άνδρες – γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι και μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2011 την απαραίτητη 25ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών, υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου, και συμπλήρωσαν το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2016 (γεννηθέντες και γεννηθείσες το 1964).

Γονείς (άνδρες – γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι και μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2012 την απαραίτητη 25ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών, υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου, και συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018 (γεννηθέντες και γεννηθείσες το 1963).

3. Δημόσιο και Ταμεία ΔΕΚΟ – τραπεζών με 20ετία και τρία και άνω τέκνα

Τρίτεκνες και άνω μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι (ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών από τα τέκνα) και τρίτεκνες μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2010 την απαραίτητη 20ετία μπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2026 καθώς το δικαίωμα ασκείται χωρίς όριο ηλικίας.

Τρίτεκνοι και άνω (άνδρες – γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι (ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών από τα τέκνα) και τρίτεκνες μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2011 την απαραίτητη 20ετία και συμπλήρωσαν το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2016 (γεννηθέντες και γεννηθείσες το 1964).

Τρίτεκνοι και άνω (άνδρες – γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι και τρίτεκνες μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2012 την απαραίτητη 20ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών και συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018 (γεννηθέντες και γεννηθείσες το 1963).

Premium Eκδοση ΤΑ ΝΕΑ