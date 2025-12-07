Σταθερά ανοδικά κινούνται οι νέες αιτήσεις απονομής συντάξεων, που έκαναν ρεκόρ με 20.552 τον Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα να φτάσουν τις 149.308 στο εννεάμηνο.

Με αυτά τα δεδομένα, θεωρείται πολύ πιθανό ότι οι φετινές αιτήσεις να είναι αισθητά περισσότερες σε σχέση με τις 197.228 που είχαν υποβληθεί το 2024.

Οι αιτίες ανόδου των αιτήσεων για συνταξιοδότηση

Τα στοιχεία της έκθεσης «ΑΤΛΑΣ» δείχνουν πως με αυτόν τον ρυθμό στο τέλος Δεκεμβρίου οι νέες αιτήσεις θα έχουν υπερβεί κατά πολύ τις 200.000 και ίσως να έχουν προσεγγίσει τις 210.000, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πίεση που θα ασκηθεί στον ΕΦΚΑ.

Μάλιστα, ορισμένοι εκτιμούν ότι είναι δυνατόν να προσεγγίσουν το ρεκόρ του 2021, όταν είχαν καταγραφεί 212.151 νέες αιτήσεις, και του 2022, όταν είχαν προκύψει 211.133 αιτήσεις.

Η άνοδος του μηνός Σεπτεμβρίου αποδίδεται και στο γεγονός ότι παραδοσιακά κάθε έτος τον συγκεκριμένο μήνα υποβάλουν αιτήσεις οι εκπαιδευτικοί, ενώ ως αιτίες ανόδου των αιτήσεων συνταξιοδότησης καταγράφονται τα εξής: το γεγονός ότι αυξάνονται συνεχώς οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, αλλά και το αυξημένο πλήθος των εργαζόμενων που είχαν προσληφθεί πριν από 35 και πλέον έτη και τώρα συμπληρώνουν τον απαραίτητο χρόνο ασφάλισης για να συνταξιοδοτηθούν.

Τον Σεπτέμβριο υποβλήθηκαν 20.552 νέες συνταξιοδοτικές αιτήσεις. Περισσότερες από τις μισές (11.341 ή 55%) αφορούσαν έκδοση σύνταξης γήρατος. Άλλες 3.697 αιτήσεις (ποσοστό 18% ) σχετίζονταν με σύνταξη χηρείας, 2.955 ή 15% ήταν για σύνταξη αναπηρίας και 1.899 ή 9% για έκδοση παραπληγικού επιδόματος.

Ρεκόρ οι νέες αιτήσεις τον Σεπτέμβριο για συνταξιοδότηση

Ο αριθμός των 20.552 νέων αιτήσεων του Σεπτεμβρίου είναι σχεδόν διπλάσιος από τις 11.881 που είχαν υποβληθεί έναν μήνα νωρίτερα, τον Αύγουστο. Πρόκειται για αλματώδη αύξηση 8.671 αιτήσεων σε έναν – μόλις – μήνα. Σημαντική αύξηση, κατά 3.267 αιτήσεις, διαπιστώνεται και σε σύγκριση με τις 17.285 που είχαν υποβληθεί τον περσινό Σεπτέμβριο. Οι 20.552 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης του φετινού Σεπτεμβρίου αποτελούν ρεκόρ για την τρέχουσα χρονιά. Έπεται ο Ιούλιος με 19.541 αιτήσεις

Οι 20.552 νέες αιτήσεις του φετινού Σεπτεμβρίου αποτελούν τον υψηλότερο αριθμό που έχει υποβληθεί από το 2019 και μετά. Ακολουθεί από απόσταση το 2021 με 18.862 νέες αιτήσεις απονομής σύνταξης κατά τον ίδιο μήνα.

Η διοίκηση του ΕΦΚΑ προετοιμάζεται ότι οι υποβολές αιτήσεων θα υπερβούν κατά πολύ τις 200.000

Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου -Σεπτεμβρίου 2025, οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης ανήλθαν σε 149.308. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι φέτος, κάθε μήνα, υποβάλλονται 16.589 νέες αιτήσεις, κατά μέσο όρο.

Αν συνεχιστεί αυτή η πορεία υποβολής αιτήσεων, τότε έως το τέλος του έτους αναμένεται να αγγίξουν τις 200.000 οι νέες αιτήσεις. Επειδή όμως παραδοσιακά οι τελευταίοι μήνες κάθε χρονιάς έχουν διαρκώς αυξητική τάση στις υποβολές αιτήσεων, η διοίκηση του ΕΦΚΑ προετοιμάζεται ότι οι υποβολές θα υπερβούν κατά πολύ τις 200.000 και μπορεί να προσεγγίσουν τις 210.000 κατά το τρέχον έτος.

Πηγή ΟΤ