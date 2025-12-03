newspaper
Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
Όσο βαστάνε τα πόδια τους: Ποια επαγγέλματα πλήττονται περισσότερο από την αύξηση ορίων συνταξιοδότησης
Οικονομία 03 Δεκεμβρίου 2025

Όσο βαστάνε τα πόδια τους: Ποια επαγγέλματα πλήττονται περισσότερο από την αύξηση ορίων συνταξιοδότησης

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι όσοι ασκούν επαγγέλματα με υψηλές σωματικές απαιτήσεις είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν δυσκολίες αν υποχρεωθούν να εργαστούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης θα έχει δυσανάλογα αρνητικές επιπτώσεις σε επαγγέλματα με υψηλές σωματικές απαιτήσεις προειδοποιούν ειδικοί. Ακόμα και ο ΟΟΣΑ, που στις εκθέσεις του τονίζει διαρκώς την ανάγκη για επιμήκυνση του εργασιακού βίου, παραδέχεται ότι δεν είναι όλα τα επαγγέλματα κατάλληλα για τους μεγαλύτερους εργαζόμενους. Τα επαγγέλματα με υψηλές σωματικές απαιτήσεις, απαιτητικά ωράρια και μεγαλύτερη έκθεση σε εργασιακούς κινδύνους, είναι και τα λιγότερο «φιλικά για τους ηλικιωμένους», αναγνωρίζει ο ΟΟΣΑ.

Γερνάνε αεί εργαζόμενοι

Παράλληλα  παρατηρείται το εξής, φαινομενικά παράδοξο φαινόμενο: Όσο μεγαλώνουν σε ηλικία οι εργαζόμενοι, αντί η ποιότητα των θέσεων εργασίας να βελτιώνεται, χειροτερεύει. Σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ,  στις ευρωπαϊκές οικονομίες, ανάμεσά τους και στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας εργάζονται πιο συχνά από ό,τι οι νεότεροι σε επαγγέλματα που εκτίθενται σε κινδύνους και σε άσχημες περιβαλλοντικές συνθήκες. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά για να το διαπιστώσουμε: στα μπλόκα των αγροτών τα λευκά μαλλιά δεν είναι εξαίρεση αλλά κανόνας, μολονότι οι αγροτικές εργασίες είναι οι κατεξοχήν σωματικά απαιτητικές και εν δυνάμει επικίνδυνες.

Το ίδιο ισχύει για το προσωπικό στις υπηρεσίες καθαριότητας και φροντίδας. Ενώ πρόκειται για βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ακόμα και αν δεν ασφαλίζονται πάντα ως τέτοια), ένα μεγάλο ποσοστό εργαζόμενων σε αυτούς τους κλάδους βρίσκεται σε ηλικία που κανονικά θα έπρεπε να έχει βγει στη σύνταξη. Το γεγονός ότι πρόκειται για επαγγέλματα υψηλά ποσοστά μερικής απασχόλησης, μαύρης και ανασφάλιστης ή υποασφαλιζόμενης εργασίας, καθιστά ακόμα πιο δύσκολη τη συμπλήρωση ενσήμων για συνταξιοδότηση και πιο πιθανή την αναγκαστική παράταση του εργασιακού βίου.

Στο δρόμο που χάραξε η Δανία;

Στη χώρα μας φουντώνει εκ νέου η συζήτηση για αύξηση των ορίων ηλικίας, με το δημογραφικό να προβάλλεται ως ο μεγάλος μπαμπούλας. Το κύμα φυγής των ασφαλισμένων και η αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης, μαρτυρά το κλίμα ανασφάλειας που επικρατεί.

Στη Δανία ψηφίστηκε φέτος η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 70 έτη, η οποία εφαρμόζεται σταδιακά και επηρεάζει όσους έχουν γεννηθεί από το 1970 και μετά.

Παρόμοια μοίρα περιμένει και τους Έλληνες συνομηλίκους τους, εφόσον από το 2010 έχει ψηφιστεί ο νόμος που συνδέει τη συνταξιοδότηση με το προσδόκιμο ζωής. Στη Γαλλία η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64, από τα 62 έτη, προκάλεσε τεράστιες κοινωνικές αντιδράσεις, με τον πρωθυπουργό Λεκορνί να αναγκάζεται να «παγώσει» το μέτρο ως το 2028.

Στη Βρετανία, η κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ επίσης σχεδιάζει την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης σε αναλογία με το προσδόκιμο ζωής. Ήδη από την επόμενη χρονιά τα όρια αυξάνονται στα 67 έτη, από 66 που είναι σήμερα, μετά στα 68 και πιθανόν στα 70. Η ανησυχία είναι διάχυτη και δεν προέρχεται μόνο από τους ασφαλισμένους, αλλά  συμβουλευτικές εταιρείες και τεχνοκρατικά think tank.

Ποιοι δεν θα αντέξουν να δουλεύουν ως τα 70

Οι φροντιστές, οι αποθηκάριοι, οι δασοκόμοι, οι ανθρακωρύχοι, οι οικοδόμοι, οι  ψαράδες και οι εργάτες γης είναι μεταξύ εκείνων που  θα πληγούν περισσότερο, όσο αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, προειδοποιούν συμβουλευτικές εταιρείες.

Ο Σερ Στιβ Γουέμπ έχει υπάρξει ο μακροβιότερος υπουργός Συντάξεων στη Βρετανία – μια θέση που έχει πλέον αντικατασταθεί από ένα κατώτερο χαρτοφυλάκιο κοινοβουλευτικής γραμματείας.  Σήμερα είναι διευθυντικό στέλεχος σε μεγάλη εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων, την LCP. Ο ίδιος θεωρεί ότι όσοι ότι όσοι ασκούν βαριά χειρωνακτική εργασία θα δυσκολευτούν να συνεχίσουν να εργάζονται μετά τα 60 λόγω της σωματικής καταπόνησης.   Επίσης όσοι εργάζονται σε απαιτητικά επαγγέλματα – όχι μόνο χειρωνακτικά – είναι πολύ πιθανόν να εξαντληθούν πριν φτάσουν τα 65 ή ακόμα νωρίτερα.

Ανάμεσά τους είναι οι εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες, υγειονομικοί, πυροσβέστες, καθώς και μηχανικοί, ξυλουργοί, ηλεκτρολόγοι, επαγγέλματα που απαιτούν επίσης σωματική δύναμη αλλά και διανοητική εγρήγορση. Για όλους τους παραπάνω αυξάνονται οι πιθανότητες να βρεθούν ξεκρέμαστοι, έχοντας ολοκληρώσει τον εργασιακό τους βίο, αλλά χωρίς να έχουν ακόμα δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Χτύπα ξύλο μην αρρωστήσεις

Σε δεινή θέση θα βρεθούν όσοι δεν μπορεί να εργαστούν λόγω κακής υγείας. Η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης θα τους καταδικάσει να εξαρτώνται από πενιχρά επιδόματα, για πολύ μεγαλύτερο διάστημα πριν διεκδικήσουν κρατική σύνταξη.

Ήδη έχουν αυξηθεί τα προβλήματα υγείας ανάμεσα στους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας και η κατάσταση αναμένεται να χειροτερεύσει με την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στα 67 έτη.

Στην Ελλάδα, έρευνες του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, δείχνουν επίσης υψηλά επίπεδα σωματικής καταπόνησης, εξάντλησης και επιβάρυνσης στην υγεία, η οποία αυξάνεται ανάλογα με την ηλικία και το επάγγελμα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 83% των εργαζομένων με τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, γυρνάνε σπίτι από τη δουλειά όχι απλώς κουρασμένοι, αλλά εξαντλημένοι σωματικά. Πόσο θα αντέξουν άραγε όλοι αυτοί να δουλεύουν όσο γερνάνε;

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Business
AKTOR: Από την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου η Δημόσια Προσφορά για το ομολoγιακό

AKTOR: Από την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου η Δημόσια Προσφορά για το ομολoγιακό

Πολιτική
Τσίπρας: Δεν πάει άλλο – Μαζί στο ταξίδι για τη νέα μεταπολίτευση που έχει ανάγκη η χώρα

Τσίπρας: Δεν πάει άλλο – Μαζί στο ταξίδι για τη νέα μεταπολίτευση που έχει ανάγκη η χώρα

Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε
Agro-in 03.12.25

Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε

Το αρμόδιο υπουργείο, προσθέτει τρία άρθρα στο νομοσχέδιο για δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, ανοίγοντας τον δρόμο για ευκολότερη οριοθέτηση και αδειοδότηση των αγρο-φωτοβολταϊκών.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Νέος κανονισμός προσβλέπει στην παραγωγή και επάρκεια κρίσιμων φαρμάκων εντός Ευρώπης
Βιωσιμότητα 03.12.25

Νέος κανονισμός προσβλέπει στην παραγωγή και επάρκεια κρίσιμων φαρμάκων εντός Ευρώπης

Ευκαιρία για τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού και της πρόσβασης των ασθενών σε κρίσιμα φάρμακα σε ολόκληρη την Ευρώπη αποτελεί για την ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία ο επικείμενος νόμος

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο κομβικός ρόλος της AI στη βιομηχανία και τις τράπεζες
Οικονομικές Ειδήσεις 03.12.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο κομβικός ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία και τις τράπεζες

Οι κ.κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου και Βασίλης Ψάλτης μίλησαν στο συνέδριο της Grant Thornton, «Future Unfold» για τις προκλήσεις που επιφυλάσσει η τεχνητή νοημοσύνη.

Μαρία Σιδέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο λέει ο Τραμπ [Βίντεο]
Κόσμος 04.12.25

Ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο λέει ο Τραμπ

Με τον πρόεδρο τον ΗΠΑ να έχει ενημερωθεί από τους Γουίτκοφ - Κούσνερ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο. Ο Ζελένσκι ζητά συνάντηση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Λάκης Λαζόπουλος στο πλευρό των αγροτών: «Η οργή μας θα τους πνίξει, θα το πάμε μέχρι τέλους»
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA 04.12.25

Ο Λάκης Λαζόπουλος στο πλευρό των αγροτών: «Η οργή μας θα τους πνίξει, θα το πάμε μέχρι τέλους»

«Δεν θα τους αφήσουμε κανένα περιθώριο, αν δεν δικαιωθούμε σε όλα τα αιτήματα δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε» διαμηνύουν οι αγρότες μέσα από το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ»

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων
Σφοδρές βροχοπτώσεις 04.12.25

Κακοκαιρία Byron: Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

Σφοδρή κακοκαιρία θα προκαλέσει το καιρικό σύστημα Byron την Παρασκευή. Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο Δελτίο Έκτακτων Καιρικών Φαινομένων, στο επίκεντρο θα βρεθεί η ανατολική χώρα.

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ αγκαλιά με τη ΝΔ επιτίθενται με το ίδιο αφήγημα στον Τσίπρα
«Ιθάκη» 03.12.25

Το ΠΑΣΟΚ αγκαλιά με τη ΝΔ επιτίθενται με το ίδιο αφήγημα στον Τσίπρα

Υιοθετώντας πλήρως το αφήγημα της ΝΔ για το καταστροφικό 2015 και τον Αλέξη Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στον πρώην πρωθυπουργό. Ενδεικτικό της σύμπνοιας, το γεγονός ότι οι ανακοινώσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ολοκληρώνονται με παρεμφερή τρόπο, με αναφορά στο rebranding Τσίπρα.

Σύνταξη
Άρης – ΠΑΟΚ 1-1: O Γιακουμάκης στέρησε την 4άδα από τον αντίπαλό του στο 90+6′ (vid)
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Άρης – ΠΑΟΚ 1-1: O Γιακουμάκης στέρησε την 4άδα από τον αντίπαλό του στο 90+6′ (vid)

Ο Άρης προηγήθηκε στο 47' με τον Ντουντού και ετοιμαζόταν να «κλειδώσει» θέση του στην πρώτη 4άδα του Κυπέλλου από απόψε. Τελευταίος όμως «μίλησε» ο ΠΑΟΚ που με γκολ του Γιακουμάκη στο 90+6′ διαμόρφωσε το τελικό σκορ σε 1-1 και οδηγεί τους κίτρινους στα πλέι οφ μαζί με την ομάδα του.

Σύνταξη
«Πάρτε αντιεμετικά. Eπέστρεψε!» – Ο Guardian λέει όχι στα Χριστούγεννα της Μέγκαν Μαρκλ στο Netflix
«Ευτυχώς τελείωσε» 03.12.25

«Πάρτε αντιεμετικά. Eπέστρεψε!» – Ο Guardian λέει όχι στα Χριστούγεννα της Μέγκαν Μαρκλ στο Netflix

Η Μέγκαν Μαρκλ «χοροπηδά» με χριστουγεννιάτικη υστερία, σερβίρει λιχουδιές που θυμίζουν «κουτσουλιές ζώων» και φέρνει στην οθόνη το πιο cringe χριστουγεννιάτικο σόου για τον Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γάζα: Ισραηλινή επίθεση σε εκτοπισμένους στη Χαν Γιουνίς με τουλάχιστον πέντε νεκρούς τα δύο παιδιά
Γάζα 03.12.25

Ισραηλινή επίθεση σε εκτοπισμένους στη Χαν Γιουνίς με τουλάχιστον πέντε νεκρούς τα δύο παιδιά

Το Ισραήλ χτύπησε με αεροπορική επιδρομή μια σκηνή στην περιοχή Χαν Γιουνίς στη Γάζα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 άτομα, τα δύο εξ αυτών παιδιά. Δώδεκα άτομα έχουν τραυματιστεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Ο σύζυγός της την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου – Την είχε απειλήσει με τσεκούρι
Στην Ανκόνα 03.12.25

Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Ο σύζυγός της την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου – Την είχε απειλήσει με τσεκούρι

Ο δράστης είχε καταδικαστεί σε 10μηνη φυλάκιση, για προηγούμενο περιστατικό βίας, αλλά είχε αποφυλακιστεί επειδή υποσχέθηκε να παρακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης.

Σύνταξη
«Βόμβα» για Αντετοκούνμπο: «Ξεκίνησε συζητήσεις με τους Μπακς για το μέλλον του»
Μπάσκετ 03.12.25

«Βόμβα» για Αντετοκούνμπο: «Ξεκίνησε συζητήσεις με τους Μπακς για το μέλλον του»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Σαμς Σαράνια να τονίζει πως ο «Greek Freak» έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τους Μπακς για το μέλλον του.

Σύνταξη
Σέρρες: ΕΔΕ για τον ασυνείδητο οδηγό κλούβας των ΜΑΤ που εμβόλισε αγροτικό μπλόκο
Ελλάδα 03.12.25

Σέρρες: ΕΔΕ για τον ασυνείδητο οδηγό κλούβας των ΜΑΤ που εμβόλισε αγροτικό μπλόκο

Η αστυνομία διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για οδηγό κλούβας των ΜΑΤ, που «γκάζωσε» για να σπάσει μπλόκο αγροτών στον κόμβο Πετριτσίου στις Σέρρες, βάζοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Σύνταξη
Η TikToker Χαρά Τσιώλη στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Το ξεκαρδιστικό βίντεο με τον Λάκη Λαζόπουλο και τις… πορνοστάρ
TV 03.12.25

Η TikToker Χαρά Τσιώλη στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Το ξεκαρδιστικό βίντεο με τον Λάκη Λαζόπουλο και τις… πορνοστάρ

Μια πολύ ενδιαφέρουσα καλεσμένη είχε απόψε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» μέσα από το MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος - Η TikToker Χαρά Τσιώλη έδωσε τη δική της «πνοή» στο αποψινό τσαντίρι

Σύνταξη
Το νέο παραμύθι του Κυριάκου Μητσοτάκη – Αναζητά ξανά το «δράκο» Τσίπρα για αντίπαλο
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

Το νέο παραμύθι του Κυριάκου Μητσοτάκη – Αναζητά ξανά το «δράκο» Τσίπρα για αντίπαλο

Αναξιόπιστος ακόμη και στο αν θα διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ο πρωθυπουργός τελικά φαίνεται πως το διάβασε και έπλασε τη δική του ιστορία. Στο αφήγημα του υπάρχει φυσικά νέος «δράκος» Τσίπρα, χρίζοντάς τον εμμέσως επίσημο αντίπαλο, πριν καν ολοκληρώσει ο πρώην πρωθυπουργός την ομιλία του στο Παλλάς παρουσιάζοντας την «Ιθάκη».

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Βάσας 20-8: Σαρωτικοί οι Ερυθρόλευκοι, φουλ για την πρωτιά!
Άλλα Αθλήματα 03.12.25

Ολυμπιακός – Βάσας 20-8: Σαρωτικοί οι Ερυθρόλευκοι, φουλ για την πρωτιά!

Πραγματοποιώντας μια καταιγιστική εμφάνιση, ο Ολυμπιακός έκανε ό,τι ήθελε τη Βάσας επικρατώντας με 20-8 και την τελευταία αγωνιστική θα πάει για να εξασφαλίσει την πρώτη θέση του ομίλου.

Σύνταξη
Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη
Έρωτας 03.12.25

Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη

Ένα «στοιχειωμένο» αστέρι που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της, Περισσότερο από συνοδός του σπουδαίου σκηνοθέτη, η Αν Βιαζέμσκι ήταν μια σημαντική ηθοποιός – και συναρπαστική συγγραφέας, που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λαζόπουλος: Απειλεί ο «Φραπές» ότι θα ανοίξει το στόμα του – Το πρώτο που πρέπει να πει είναι ποιος είναι ο λόγος που το κράταγε κλειστό πριν
TV 03.12.25

Λαζόπουλος: Απειλεί ο «Φραπές» ότι θα ανοίξει το στόμα του – Το πρώτο που πρέπει να πει είναι ποιος είναι ο λόγος που το κράταγε κλειστό πριν

Στις καταθέσεις της «αγρότισσας με την Ferrari» και του «Χασάπη» στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής αναφέρθηκε ο Λάκης Λαζόπουλςο μέσα από το αποψινό «Τσαντίρι»

Σύνταξη
«Τρελαμένος» με τον Μουζακίτη, ο νέος επικεφαλής σκάουτερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 03.12.25

«Τρελαμένος» με τον Μουζακίτη, ο νέος επικεφαλής σκάουτερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Κάιλ ΜακΌλαϊ ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα στο Ολντ Τράφορντ πριν από δέκα μέρες – Τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως έχει κάνει θερμή εισήγηση στην διοίκηση του αγγλικού συλλόγου για τον Μούζα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ακτιβιστές διαμαρτυρήθηκαν αδειάζοντας κόπρανα κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο του Ritz [βίντεο]
Μεγάλη Βρετανία 03.12.25

Ακτιβιστές διαμαρτυρήθηκαν αδειάζοντας κόπρανα κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο του Ritz

  Θέλοντας να διαμαρτυρηθούν για τις κοινωνικές ανισότητες στη Μεγάλη Βρετανία, ακτιβιστές άδειασαν κόπρανα κάτω από το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο δέντρο του ξενοδοχείου Ritz

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Λίβερπουλ – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Λίβερπουλ – Σάντερλαντ

LIVE: Λίβερπουλ – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Σάντερλαντ για τη 14η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

