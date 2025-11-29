newspaper
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 08:40
Ποιες ώρες σταματούν σήμερα Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 08:14
Σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα στη Χαμοστέρνας - Ι.Χ. ανετράπη έπειτα από καραμπόλα
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Στα 66 το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από 62 λόγω δημογραφικού
Οικονομία 29 Νοεμβρίου 2025 | 07:07

Στα 66 το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από 62 λόγω δημογραφικού

Στην Ελλάδα το όριο συνταξιοδότησης αναμένεται ότι θα είναι λίγο πιο χαμηλά από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ

Ηλίας Γεωργάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Spotlight

Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ με τη μεγαλύτερη γήρανση του πληθυσμού και τη μεγαλύτερη μείωση του εργατικού δυναμικού τα επόμενα 25 χρόνια, αναφέρει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης σε έκθεσή του για τα συνταξιοδοτικά συστήματα (Pensions at a Glance 2025).

Η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης (έξοδος με πλήρη σύνταξη) θα αυξηθεί κατά μέσο όρο στον ΟΟΣΑ από 64,7 και 63,9 έτη για άνδρες και γυναίκες, αντίστοιχα, που συνταξιοδοτήθηκαν το 2024, σε 66,4 και 65,9 έτη, αντίστοιχα, για άτομα που ξεκινούν την καριέρα τους το 2024, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στην Ελλάδα, το κανονικό όριο συνταξιοδότησης αναμένεται ότι θα είναι λίγο κάτω από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ στο μέλλον, και συγκεκριμένα στα 66 χρόνια από 62 σήμερα. «Αυτό, επειδή η πρόωρη συνταξιοδότηση είναι δυνατή χωρίς πέναλτι έπειτα από 40 χρόνια εργασίας, συνεπώς είναι το κατώτατο όριο, που αναμένεται να αυξηθεί από τα 62 στα 66 χρόνια, το οποίο καθορίζει τη μελλοντική κανονική ηλικία συνταξιοδότησης», σημειώνει η έκθεση.

Στο μέλλον, για τους νέους που εισέρχονται σήμερα στην αγορά εργασίας, οι κανονικές ηλικίες συνταξιοδότησης θα κυμαίνονται από 62 έτη στην Κολομβία (για τους άνδρες), το Λουξεμβούργο και τη Σλοβενία έως 70 έτη ή περισσότερο στη Δανία, την Εσθονία, την Ιταλία, την Ολλανδία και τη Σουηδία.

Δημοσιονομικές πιέσεις

Η γήρανση του πληθυσμού λόγω των χαμηλότερων ποσοστών γεννήσεων και του μεγαλύτερου προσδόκιμου ζωής θα συνεχίσει να αυξάνει τις δημοσιονομικές πιέσεις στα συνταξιοδοτικά συστήματα σε μια εποχή υψηλού δημόσιου χρέους και διαφόρων αναγκών δαπανών, τονίζει η έκθεση.

Στην Ελλάδα, το ποσοστό του πληθυσμού άνω των 65 ετών σε σχέση με τον πληθυσμό ηλικίας 20-64 ετών θα αυξηθεί περισσότερο από 25 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2050, όπως και στην Ιταλία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και την Ισπανία, ενώ πρωταθλήτρια είναι η Κορέα, όπου η αύξηση αναμένεται να είναι περίπου 50 μονάδες.

Συνολικά, στις χώρες του ΟΟΣΑ θα υπάρχουν 52 άτομα ηλικίας 65+ για κάθε 100 άτομα ηλικίας 20-64 ετών έως το 2050, από 33 το 2025 και μόνο 22 το 2000.

Ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας ηλικίας 20-64 ετών προβλέπεται να μειωθεί κατά 30% τα επόμενα 40 χρόνια στην Ελλάδα, την Εσθονία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, την Κορέα, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και την Ισπανία.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Euronext: Κυοφορείται συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση 

Euronext: Κυοφορείται συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Φυσικό αέριο
Σταύρος Παπασταύρου: Στις ΗΠΑ ξανά για συναντήσεις με Chevron και Μπέργκαμ

Σταύρος Παπασταύρου: Στις ΗΠΑ ξανά για συναντήσεις με Chevron και Μπέργκαμ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται
Διεθνής Οικονομία 29.11.25

Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται

Η επιτάχυνση με νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις για την οικοδόμηση νέων πυλώνων ανάπτυξης είναι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του μετασχηματισμού των κινητήριων δυνάμεων ανάπτυξης της Κίνας

Τάσος Μαντικίδης
Ανατιμήσεις φωτιά στα φρούτα ως 50% – Ποιος φοράει το «καπέλο» από το χωράφι στο ράφι;
Ακρίβεια 28.11.25

Ανατιμήσεις φωτιά στα φρούτα ως 50% – Ποιος φοράει το «καπέλο» από το χωράφι στο ράφι;

Εκτός από τις τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος, τσουχτερές ανατιμήσεις σημειώνονται και στα φρούτα. Φταίει η μειωμένη παραγωγή, τα «καπέλα» των μεσαζόντων ή τα κόστη της εφοδιαστκής αλυσίδας;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι 4 συσκευές που μπορεί να τινάξουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σου στον αέρα
Συσκευές - «βαμπίρ» 28.11.25

Οι 4 συσκευές που μπορεί να τινάξουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σου στον αέρα χωρίς να το καταλάβεις

Πλέον πολλές συσκευές και κυρίως όσες είναι συνδεδεμένες με το διαδίκτυο, καταναλώνουν ενέργεια που σε βάθος ενός έτους θα φανεί στον λογαριασμό σας

Σύνταξη
Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται
Έχουν ευθύνη; 28.11.25

Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται

Οι γνώμες μπορεί να διίστανται, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι οι τεχνοκράτες πρέπει να περιορίζουν τις δημόσιες τοποθετήσεις τους σε θέματα αρμοδιότητάς τους

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
H Βlack Friday των εργαζομένων: Κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό
Εμπόριο-Ταχυμεταφορές 28.11.25

H Βlack Friday των εργαζομένων: Κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

Για τους καταναλωτές η Βlack Friday είναι ευκαιρία για συμφέρουσες αγορές. Για εμποροϋπαλλήλους και ταχυμεταφορείς σηματοδοτεί έναν μαραθώνιο εργασιακής εξουθένωσης που κορυφώνεται στις γιορτές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θεοδωρικάκος: Τη Δευτέρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής
Υπ. Ανάπτυξης 28.11.25

Θεοδωρικάκος: Τη Δευτέρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής

Η νέα Αρχή θα έχει διοικητή και τρεις υποδιοικητές με πενταετή θητεία, 300 νέους ελεγκτές, νέα ψηφιακά μέσα και χρήση τεχνητής νοημοσύνης, γνωστοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Gen Z: «Κλειδώνεται» εκτός ιδιοκτησίας κατοικίας και στρέφεται σε επικίνδυνες οικονομικές συμπεριφορές
Διεθνής Οικονομία 28.11.25

Η Gen Z «κλειδώνεται» εκτός ιδιοκτησίας κατοικίας - Πώς η στεγαστική κρίση τους ωθεί σε επικίνδυνους δρόμους

Η απόκτηση σπιτιού για την Gen Z γίνεται όλο και λιγότερο εφικτή, εν μέσω ιστορικά υψηλών τιμών στις κατοικίες και υψηλού κόστους ζωής

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τι προβλέπει για τα κέρδη των ελληνικών τραπεζών η Goldman Sachs
Οι βασικές τάσεις 28.11.25

Τι προβλέπει για τα κέρδη των ελληνικών τραπεζών η Goldman Sachs

Οι βασικές τάσεις στον τομέα των καθαρών επιτοκιακών εσόδων, της ποιότητας του ενεργητικού και της κεφαλαιακής δημιουργίας παραμένουν ισχυρές και υποστηρίζουν τη θετική προοπτική για τις τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ – Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;
Νεανική αισιοδοξία 28.11.25

Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ - Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος στις ΗΠΑ έχει υποχωρήσει για τέσσερις συνεχόμενους μήνες, παρ΄όλα αυτά οι νέοι δεν φαίνεται να απογοητεύονται.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποιες ώρες σταματούν σήμερα Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ανακοίνωση ΣΤΑΣΥ για τη νέα στάση εργασίας
Τα τελευταία δρομολόγια 29.11.25

Ποιες ώρες σταματούν σήμερα Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ - Ανακοίνωση ΣΤΑΣΥ για τη νέα στάση εργασίας

Η στάση εργασίας της ΣΤΑΣΥ είχε προκηρυχθεί για το Σάββατο λόγω πένθους για τον αρχιμηχανικό που τραυματίστηκε θανάσιμα εν ώρα εργασίας στην Επισκευαστική βάση της Γραμμής 1 στον Πειραιά

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το «άνοιγμα» του Ανδρουλάκη στην Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 29.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το «άνοιγμα» του Ανδρουλάκη στην Αριστερά

Γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης επιλέγει να ισχυροποιήσει τους διαύλους επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ με τα κόμματα της Αριστεράς. Η παράμετρος του Αλέξη Τσίπρα και η πορεία προς το συνέδριο του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κακοκαιρία Adel: Πτώση θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες το Σάββατο – Πού θα έχουμε έντονα φαινόμενα
Ελλάδα 29.11.25

Πτώση θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες το Σάββατο - Πού θα έχουμε έντονα φαινόμενα

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, στη νότια Πελοπόννησο, κατά τόπους στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Πώς θα κινηθεί ανά περιοχή η κακοκαιρία Adel

Σύνταξη
Αλήθειες και μύθοι για τη λειψυδρία
Ελλάδα 29.11.25

Αλήθειες και μύθοι για τη λειψυδρία

Γιατί η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων εισηγείται την κήρυξη καθεστώτος κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Αττική και σε άλλες περιοχές – Τα έργα υποδομών και η αύξηση των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ

Προκόπης Γιόγιακας
Στο Κτηματολόγιο οι πολεοδομίες
Ελλάδα 29.11.25

Στο Κτηματολόγιο οι πολεοδομίες

Μεταφέρονται τα τμήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχων κατασκευών - Μεγάλες αντιδράσεις από τους δήμους

Εύη Σάλτου - Προκόπης Γιόγιακας
Τα αποφθέγματα που εξηγούν τον πολύ παράδοξο κόσμο του 2025 – από την Μπάρμπαρα Κρούγκερ στον Ντέιβιντ Μπερν
Ιn a Phrase 29.11.25

Τα αποφθέγματα που εξηγούν τον πολύ παράδοξο κόσμο του 2025 – από την Μπάρμπαρα Κρούγκερ στον Ντέιβιντ Μπερν

Σε μια εποχή όπου οι λέξεις τρέχουν πιο γρήγορα από τη σκέψη, το νέο βιβλίο του Τζέιμς Γκέαρι επιστρέφει στην παλιά τέχνη του αποφθέγματος για να εξηγήσει το σήμερα: σύντομα, καίρια και απροσδόκητα επίκαιρα, από τη σύγχρονη τέχνη ως τα πολιτικά μας αδιέξοδα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία δείχνουν τι γίνεται όταν οι επιχειρηματίες κάνουν τη δουλειά διπλωματών
Art of the deal 29.11.25

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία δείχνουν τι γίνεται όταν οι επιχειρηματίες κάνουν τη δουλειά διπλωματών

Η παρούσα στάση στις διαπραγματεύσεις ενισχύει την εικόνα ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία είναι οι «βασικοί παίκτες», ενώ η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της περνούν σε δεύτερο ρόλο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μεταναστευτικό, εμπόριο, κρίσιμα ορυκτά και στο βάθος Κίνα – Γιατί η Ευρώπη ξαναγάπησε την Αφρική
Νεοαποικιοκρατία; 29.11.25

Μεταναστευτικό, εμπόριο, κρίσιμα ορυκτά και στο βάθος Κίνα – Γιατί η Ευρώπη ξαναγάπησε την Αφρική

Υπό το στίγμα της αποικιοκρατίας και στο φόντο του μεταναστευτικού, η ΕΕ επαναπροσεγγίζει την πλούσια σε πόρους Αφρική, ως νέο πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού με την Κίνα, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν είναι ο μοναδικός σταρ της οικογένειας: Η 13χρονη κόρη του έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο
Fizz 29.11.25

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν είναι ο μοναδικός σταρ της οικογένειας: Η 13χρονη κόρη του έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο

Ο ποπ σταρ Ρόμπι Γουίλιαμς και η σύζυγός του Άιντα Φιλντ βρέθηκαν στο κόκκινο χαλί, στο πλευρό της 13χρονης κόρης του Τέντι που έκανε την παρθενική της εμφάνιση στον κινηματογράφο.

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Με νέο γύρο «μασάζ», και στο κόμμα και στην κοινωνία, πασχίζει να αντιστρέψει το κλίμα
Πολιτική 29.11.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Με νέο γύρο «μασάζ», και στο κόμμα και στην κοινωνία, πασχίζει να αντιστρέψει το κλίμα

Τα τραπεζώματα στους «γαλάζιους» βουλευτές και το αφήγημα της «θετικής ατζέντας», η τακτική απέναντι σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη και οι κερδισμένοι των «γαλάζιων» εσωκομματικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται
Διεθνής Οικονομία 29.11.25

Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται

Η επιτάχυνση με νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις για την οικοδόμηση νέων πυλώνων ανάπτυξης είναι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του μετασχηματισμού των κινητήριων δυνάμεων ανάπτυξης της Κίνας

Τάσος Μαντικίδης
Το λατομείο της Νήσου του Πάσχα αποκαλύπτει πώς οι Πολυνήσιοι κατασκεύασαν τα αινιγματικά πέτρινα αγάλματα
Μοάι 29.11.25

Το λατομείο της Νήσου του Πάσχα αποκαλύπτει πώς οι Πολυνήσιοι κατασκεύασαν τα αινιγματικά πέτρινα αγάλματα

Ένα νέο τρισδιάστατο μοντέλο του λατομείου στο Νησί του Πάσχα αποκαλύπτει μυστικά για τον τρόπο κατασκευής των θρυλικών μοάι και την κοινωνική οργάνωση της πολυνησιακής κοινότητας που τα δημιούργησε

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 7 τραυματίες από τις νέες μαζικές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο
Drones - πύραυλοι 29.11.25

Νέα θανάσιμη ρωσική επιδρομή στο Κίεβο

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι επτά τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, από τις νέες μαζικές επιθέσεις με drones και πυραύλους που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στο Κίεβο.

Σύνταξη
Βραζιλία: Εφεση κατά της καταδίκης του σε κάθειρξη 27 ετών κατέθεσαν οι δικηγόροι του Μπολσονάρο
Κάθειρξη 27 ετών 29.11.25

Εφεση από τον Μπολσονάρο κατά της καταδίκης του

Οι δικηγόροι του Μπολσονάρο ζητούν την «ακύρωση της ποινικής διαδικασίας» και την «αθώωσή του», με την έφεση που κατέθεσαν εναντίον της καταδίκης του σε κάθειρξη 27 ετών.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο γιος του «Ελ Τσάπο» άλλαξε την δήλωσή του από «αθώος» σε «ένοχος» σύμφωνα με έγγραφα
Τσαπίτος 29.11.25

ΗΠΑ: Ο γιος του «Ελ Τσάπο» άλλαξε την δήλωσή του από «αθώος» σε «ένοχος» σύμφωνα με έγγραφα

Ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπεζ, που παραδόθηκε τον Ιούλιο του 2024 και γιος του Ελ Τσάπο», συμμετείχε στην παράδοση στις ΗΠΑ του συνιδρυτή του καρτέλ της Σιναλόα, Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο