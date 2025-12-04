newspaper
04.12.2025
Ταξί: Συνεχίζεται η απεργία στην Αττική - Συγκέντρωση των αυτοκινητιστών στη λεωφόρο Αθηνών
Διαδοχική ασφάλιση: Τι ισχύει για τη συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων
Οικονομία 04 Δεκεμβρίου 2025

Διαδοχική ασφάλιση: Τι ισχύει για τη συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων

Τι αναφέρει η εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ για τη διαδοχική ασφάλιση στους δημοσίους υπαλλήλους

Κώστας Παπαδής
ΡεπορτάζΚώστας Παπαδής
Spotlight

Τον τρόπο συνταξιοδότησης με διαδοχική ασφάλιση των ασφαλισμένων του Δημοσίου όταν πρόκειται για περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης (ασφάλιση σε άνω του ενός ταμείων), καθορίζει εγκύκλιος του e – ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Δημοσίου, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τη γενική Νομοθεσία περί καθορισμού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, ελάχιστο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για το πρώην Δημόσιο για όσους ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά έως 31/12/1992 είναι το 52ο έτος ηλικίας, ενώ για όσους ασφαλίστηκαν από 01/01/1993 και μετά, το 62ο έτος.

Με βάση αυτό το διαχωρισμό ένας δημόσιος υπάλληλος για να συμπληρώσει συνταξιοδοτικό αίτημα, πρέπει να είχε συμπληρώσει το 52ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992, αν πρόκειται για παλιό συνταξιούχο, ασφαλισμένο από το 1983 μέχρι το 1992 και το 62ο εφόσον έχει υπαχθεί στην ασφάλιση μετά την 1η Ιανουαρίου 1993.

Δείτε την εγκύκλιο

Προϋποθέσεις

Η εγκύκλιος του υπενθυμίζει ότι οι προϋποθέσεις για χορήγηση σύνταξης γήρατος από το Δημόσιο είναι συγκεκριμένες και έχουν θεσμοθετηθεί από το 2020, με το νόμο Βρούτση (ν.4670/20). Αυτές είναι οι εξής:

  • Ο ασφαλισμένος – δημόσιος υπάλληλος, πρέπει να έχει πραγματοποιήσει στο Δημόσιο 1.000 Ημέρες Ασφάλισης (Η.Α.), από τις οποίες οι 300 Η.Α., πρέπει να έχουν γίνει την τελευταία πενταετία πριν από τη διακοπή της ασφάλισης, για συνταξιοδότηση.
  • Ο ασφαλισμένος – δημόσιος υπάλληλος, πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, με βάση τη νομοθεσία που ισχύει, ανά περίπτωση (πχ όριο ηλικίας).

Εάν όμως δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθεί συνταξιοδότηση από το τ. Δημόσιο, τότε το αίτημα του ασφαλισμένου κρίνεται από τον τ. Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), στον οποίο ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης, κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.

Το συντοξιοδοτικό αίτημα

Για να ισχύσουν τα παραπάνω, δηλαδή να διαβιβαστεί από το τ. Δημόσιο το συνταξιοδοτικό αίτημα και η κρίση του να πραγματοποιηθεί από τον προηγούμενο τ. φορέα με τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα από τα όρια ηλικίας που προβλέπει η νομοθεσία του Δημοσίου.

Εφόσον δεν συγκεντρώνονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία του προηγούμενου φορέα της δραστηριότητας ή απασχόλησης στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες ημέρες ασφάλισης, τότε το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κρίνεται με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του φορέα της δραστηριότητας ή απασχόλησης κατά φθίνουσα σειρά αριθμού ημερών ασφάλισης. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία κάποιου από τους ενταχθέντες, πλην του τελευταίου στον e-ΕΦΚΑ φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού, στους οποίους έχει υπάρξει ασφάλιση, τότε η αίτηση συνταξιοδότησης απορρίπτεται.

Υπενθυμίζεται πως γενικότερα η αίτηση συνταξιοδότησης που υποβάλλεται για να κριθεί βάσει των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία του τ. φορέα ή κλάδου στην οποία ο ασφαλισμένος διένυσε χρόνο ασφάλισης κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου σύμφωνα με τη νομοθεσία. Εκεί, υπολογίζεται ο συνολικός χρόνος τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για τον καθορισμό του ποσού της σύνταξης.

Το ίδιο ισχύει ανεξάρτητα εάν το αίτημα συνταξιοδότησης υποβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή από μέλη της οικογένειάς του.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να κριθεί η αίτηση από το προηγούμενο φορέα, μετά την κρίση από τον τελευταίο τ. ΦΚΑ είναι:

Ο ασφαλισμένος που ζητά να συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος να έχει συμπληρώσει ένα από τα όρια ηλικίας που προβλέπει η νομοθεσία του τελευταίου ενταχθέντα φορέα. Στην περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, θα πρέπει ο ασφαλισμένος που ζητά να συνταξιοδοτηθεί να έχει κριθεί ανάπηρος με το ποσοστό αναπηρίας που προβλέπει η νομοθεσία του τελευταίου πρώην φορέα.

Εάν πρόκειται για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου των μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου, δεν απαιτείται καμία προϋπόθεση.

Πηγή: ΟΤ

Πολιτική
Τσίπρας: Ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Τσίπρας: Ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

inWellness
inTown
Αποζημιώσεις ιδιοκτητών από απαλλοτριώσεις
Οικονομία 04.12.25

Αποζημιώσεις ιδιοκτητών από απαλλοτριώσεις

Ερωτήσεις και απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να κόψουν τον γόρδιο δεσμό της γραφειοκρατίας που τους ταλαιπωρεί

Προκόπης Γιόγιακας
Όσο βαστάνε τα πόδια τους: Ποια επαγγέλματα πλήττονται περισσότερο από την αύξηση ορίων συνταξιοδότησης
Όρια συνταξιοδότησης 03.12.25

Όσο βαστάνε τα πόδια τους: Ποια επαγγέλματα πλήττονται περισσότερο από την αύξηση ορίων συνταξιοδότησης

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι όσοι ασκούν επαγγέλματα με υψηλές σωματικές απαιτήσεις είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν δυσκολίες αν υποχρεωθούν να εργαστούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε
Agro-in 03.12.25

Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε

Το αρμόδιο υπουργείο, προσθέτει τρία άρθρα στο νομοσχέδιο για δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, ανοίγοντας τον δρόμο για ευκολότερη οριοθέτηση και αδειοδότηση των αγρο-φωτοβολταϊκών.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Νέος κανονισμός προσβλέπει στην παραγωγή και επάρκεια κρίσιμων φαρμάκων εντός Ευρώπης
Βιωσιμότητα 03.12.25

Νέος κανονισμός προσβλέπει στην παραγωγή και επάρκεια κρίσιμων φαρμάκων εντός Ευρώπης

Ευκαιρία για τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού και της πρόσβασης των ασθενών σε κρίσιμα φάρμακα σε ολόκληρη την Ευρώπη αποτελεί για την ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία ο επικείμενος νόμος

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη
Οικογενειακή υπόθεση 04.12.25

Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη

12 παράγοντες κινδύνου για άνοια μπορούν να αλλάξουν, αλλάζοντας μαζί τους και την πορεία της νόσου - Άσκηση, διατροφή και εκπαίδευση προφυλάσσουν από την άνοια

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σκλαβοπάζαρο και σύγχρονο παιδομάζωμα – Το Σουδάν, ο πόλεμος και τα παιδιά «ενός κατώτερου Θεού»
Φρικαλεότητες 04.12.25

Σκλαβοπάζαρο και σύγχρονο παιδομάζωμα – Το Σουδάν, ο πόλεμος και τα παιδιά «ενός κατώτερου Θεού»

Απαγωγές, βιασμοί, σωματεμπορία και στρατολόγηση ανηλίκων προστίθενται στον εφιάλτη των παιδιών στο Σουδάν, εν μέσω εμφυλίου, κλιμακούμενης ανθρωπιστικής κρίσης και οκνηρίας της διεθνούς κοινότητας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Ο Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Το δίλημμα της αυτοδιάλυσης σε Φάμελλο και Χαρίτση, το κάλεσμα στα στελέχη αλλά όχι για την πρώτη θέση και τα νέα πρόσωπα που βγαίνουν μπροστά μέσω της «αυτοοργάνωσης»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Μαρουάν Μπαργούτι: Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωσή του από το Ισραήλ – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος
Κοινή επιστολή 04.12.25

Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωση του Μπαργούτι από το Ισραήλ - Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος

Στον Μπαργούτι αποδίδεται συχνά ο χαρακτηρισμός «Παλαιστίνιος Μαντέλα» και θεωρείται ότι θα μπορούσε να ενώσει τις διαφορετικές παρατάξεις των Παλαιστινίων

Σύνταξη
Συγκλονιστική αποκάλυψη: ΝΑΤΟϊκό… ουράνιο και βαρέα μέταλλα βρέθηκαν στον καρκινικό ιστό σέρβου στρατηγού
Εγγραφο 04.12.25

Αποκάλυψη βόμβα: ΝΑΤΟϊκό... ουράνιο και βαρέα μέταλλα βρέθηκαν στον καρκινικό ιστό σέρβου στρατηγού

Η οικογένεια του σέρβου στρατηγού Πάβκοβιτς μηνύει το ΝΑΤΟ, καθώς εντοπίστηκαν υψηλές συγκεντρώσεις ουρανίου και βαρέων μετάλλων στον καρκινικό ιστό του.

Σύνταξη
Αποζημιώσεις ιδιοκτητών από απαλλοτριώσεις
Οικονομία 04.12.25

Αποζημιώσεις ιδιοκτητών από απαλλοτριώσεις

Ερωτήσεις και απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να κόψουν τον γόρδιο δεσμό της γραφειοκρατίας που τους ταλαιπωρεί

Προκόπης Γιόγιακας
Το «plan b» για τα μπλόκα
Ελλάδα 04.12.25

Το «plan b» για τα μπλόκα

Η σύσκεψη στο Μαξίμου, οι οδηγίες της Κατεχάκη και οι φόβοι της ΕΛ.ΑΣ.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ο Μαρβ δεν γιορτάζει τα 35 χρόνια του Home Alone – «Πλέον είμαι σπιτόγατος»
Μόνος στο σπίτι 04.12.25

Ο Μαρβ δεν γιορτάζει τα 35 χρόνια του Home Alone – «Πλέον είμαι σπιτόγατος»

Ο Ντάνιελ Στερν ήταν ένας από ηθοποιούς που συνέβαλαν στην επιτυχία της ταινίας Home Alone το 1990. Ωστόσο αρνείται να συμμετάσχει στους εορτασμούς για τα 35 χρόνα ζωής του φιλμ και έχει τους λόγους του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αλέξης Τσίπρας: Με «σοκ Δημοκρατίας» απέναντι στη «λάθος κυβέρνηση»
Έδωσε το σύνθημα 04.12.25

Με «σοκ Δημοκρατίας» απέναντι στη «λάθος κυβέρνηση» ο Αλέξης Τσίπρας

Ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα εξέπεμψε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», στο κατάμεστο «Παλλάς», δηλώνοντας «παρών» στο αύριο της χώρας καθώς «δεν πάει άλλο».

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Ενωση: Συμφώνησαν για την ανάπτυξη φυτών με βάση τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές στη γεωργία
Γεωργία 04.12.25

Συμφωνία στην ΕΕ για την ανάπτυξη νέας γενιάς γονιδιωματικών τεχνικών

ΕΕ και Ευρωβουλή συμφώνησαν στην ανάπτυξη φυτών με βάση τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές στην ευρωπαϊκή γεωργία, που χαρακτηρίζονται «νέοι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί» από τους επικριτές τους.

Σύνταξη
Χιλή: Κύμα απελάσεων μεταναστών αλα Τραμπ προαναγγέλλει ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία
Προεδρικές εκλογές 04.12.25

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ ο ακροδεξιός υποψήφιος στη Χιλή

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ επιχειρεί να προσελκύσει ψηφοφόρους ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Χιλής, δίνοντάς τους διορία 98 ημερών «για να φύγουν από τη χώρα ελεύθερα».

Σύνταξη
Ο Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ εξαιτίας της χρήσης του Signal για επιχειρησιακούς σκοπούς
Χρήση του Signal 04.12.25

Ο Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αναφέρει πόρισμα

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Signal για επιχειρησιακούς σκοπούς, ο Πιτ Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αποφαίνεται πόρισμα ανεξάρτητου οργάνου, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ.

Σύνταξη
