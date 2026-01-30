Κινέζος κομμωτής συνελήφθη στην Ισπανία ως ύποπτος για χρηματοδότηση της Χαμάς

Η ισπανική αστυνομία συνέλαβε έναν 38χρονο Κινέζο υπήκοο, ιδιοκτήτη κομμωτηρίου κοντά στη Βαρκελώνη, ως ύποπτο για χρηματοδότηση της ένοπλης οργάνωσης Χαμάς, μέσω μεταφορών κρυπτονομισμάτων ύψους περίπου 600.000 ευρώ, ανακοίνωσε η περιφερειακή αστυνομία.

Οι ανακριτές εντόπισαν τουλάχιστον 31 συναλλαγές κρυπτονομισμάτων από εικονικά πορτοφόλια που ελέγχονταν από τον ύποπτο σε διευθύνσεις που υπάρχουν υποψίες ότι συνδέονται με μια οντότητα που χρησιμοποιείται από την ισλαμιστική οργάνωση.

Σημειώνεται ότι η Χαμάς έχει αναγνωριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση από τα 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες. Η αστυνομία, επικαλούμενη το ευαίσθητο περιεχόμενο της έρευνας, αρνήθηκε να σχολιάσει τα πιθανά κίνητρα του υπόπτου και το εάν ο ίδιος είχε συνεργαστεί συνειδητά με τη Χαμάς ή αν ήταν μόνο ένας μεσάζων.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, κατά τη διάρκεια των ερευνών που έγιναν στο κομμωτήριο και την κατοικία του υπόπτου, οι αξιωματικοί της αστυνομίας κατέσχεσαν κρυπτονομίσματα, μετρητά, περίπου 9.000 πούρα, κοσμήματα, υπολογιστές κα κινητά τηλέφωνα.

Δέσμευσαν τραπεζικούς λογαριασμούς οι ισπανικές αρχές

Επίσης δέσμευσαν αρκετούς τραπεζικούς λογαριασμούς, με τη συνολική αξία των κατασχεθέντων κρυπτονομισμάτων και των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων να φθάνει τις 370.000 ευρώ.

Η έρευνα άρχισε τον περασμένο Ιούνιο κατά τη διάρκεια μιας ξεχωριστής έρευνας που αφορούσε απάτες και ξέπλυμα χρήματος, ανέφερε η αστυνομία.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει τα τελευταία χρόνια ότι ένοπλες ομάδες χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για να μεταφέρουν ποσά στο εξωτερικό, περιπλέκοντας τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την παρακολούθηση και την παρεμπόδιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.