Με Τζόζεφ η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Μπαρτσελόνα
Την ευκαιρία να κάνει το ντεμπούτο του θα έχει ο Κόρι Τζόζεφ στον Ολυμπιακό, με τον Αμερικανό να βρίσκεται στη δωδεκάδα για το ματς κόντρα στη Μπαρτσελόνα.
- Μαχαίρωσαν Αλβανό εκτελεστή στις φυλακές Μαλανδρίνου – Είχε συλληφθεί για την απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα
- Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη
- Μια καφέ λωρίδα 8.000 χιλιομέτρων απλώνεται στον Ατλαντικό και προκαλεί ανησυχία
- Αντίο, Barbie: Η Μάργκοτ Ρόμπι αποπνέει γοτθική γοητεία στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ για την 25η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, σε ένα ματς στο οποίο θέλει τη νίκη για να ατήσει γερά στην τετράδα της διοργάνωσης, έχοντας μάλιστα και ματς λιγότερο.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανακοίνωσε τη δωδεκάδα του για το μεγάλο ματς με τους «μπλαουγκράνα», με τον Κόρι Τζόσεφ να κάνει το ντεμπούτο του με την «ερυθρόλευκη» φανέλα.
Μέσα στους δώδεκα είναι και οι Μιλουτίνοφ και Τζόουνς, με τον δεύτερο να μην έχει τελικά κάτι το σοβαρό από το σφίξιμο που ένιωσε στο ματς με τον Κολοσσό Ρόδου.
Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού:
Γουόκαπ, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Τζόουνς, Φουρνιέ
- Συγκλονιστικές στιγμές στο «Groupama Stadium»: Οι Γάλλοι τίμησαν τους οπαδούς του ΠΑΟΚ (vid, pics)
- Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές 79-62: Πήραν το ντέρμπι οι πρωταθλητές Ευρώπης
- LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη
- LIVE: Γκενκ – Μάλμε
- LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος
- LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ
- Ενός λεπτού σιγή πριν το Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ (vid)
- LIVE: Παναθηναϊκός – Ρόμα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις