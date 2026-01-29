Με Τζόζεφ η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ για την 25η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, σε ένα ματς στο οποίο θέλει τη νίκη για να ατήσει γερά στην τετράδα της διοργάνωσης, έχοντας μάλιστα και ματς λιγότερο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανακοίνωσε τη δωδεκάδα του για το μεγάλο ματς με τους «μπλαουγκράνα», με τον Κόρι Τζόσεφ να κάνει το ντεμπούτο του με την «ερυθρόλευκη» φανέλα.

Μέσα στους δώδεκα είναι και οι Μιλουτίνοφ και Τζόουνς, με τον δεύτερο να μην έχει τελικά κάτι το σοβαρό από το σφίξιμο που ένιωσε στο ματς με τον Κολοσσό Ρόδου.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού:

Γουόκαπ, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Τζόουνς, Φουρνιέ