Νάουσα: Ένα σπίτι για Άτομα με Αναπηρία

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), μιας νέας οργανωμένης δομής κοινωνικής μέριμνας για Άτομα με Αναπηρία.

Όπως αναφέρει η σχετική επίσημη ανακοίνωση του Δήμου, «η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης αποτελεί μια σύγχρονη κοινωνική δομή, η οποία δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει φροντίδα, ασφάλεια και ουσιαστική υποστήριξη σε Άτομα με Αναπηρία που διαβιούν στην τοπική κοινότητα, προάγοντας την αξιοπρέπεια, την αυτονομία και την κοινωνική τους ένταξη.

Πρόκειται για έναν χώρο καθημερινής, 24ωρης διαβίωσης σε δωδεκάμηνη βάση, όπου οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ζουν σε ένα προστατευμένο και φιλικό περιβάλλον, αναπτύσσοντας σταδιακά την αυτοδυναμία τους και ενισχύοντας τις κοινωνικές και λειτουργικές τους δεξιότητες.

Βασικοί στόχοι της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης είναι:

η ενίσχυση της αυτονομίας, δηλαδή της ικανότητας λήψης αποφάσεων και διαχείρισης της καθημερινής ζωής, καθώς και της αυτοεξυπηρέτησης, στον μέγιστο δυνατό βαθμό των δυνατοτήτων κάθε ωφελούμενου,

η μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα σε φροντίδα που εστιάζει στο επίπεδο της τοπικής κοινότητας,

η κοινωνική ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην εργασία και σε κοινωνικές δραστηριότητες,

η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, με πλήρη σεβασμό στις αρχές της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παρεχόμενες υπηρεσίες και δραστηριότητες καθημερινής ζωής:

Υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας, όπως διατροφή, ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοφροντίδας και προσωπικής υγιεινής, φροντίδα του προσωπικού χώρου, καθώς και μέριμνα για ιατρική και νοσοκομειακή υποστήριξη.

Δραστηριότητες ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης, με έμφαση στη σύνδεση με την τοπική κοινότητα, την υλοποίηση καλλιτεχνικών και δημιουργικών δράσεων, καθώς και τη συμμετοχή σε εκδρομές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό και υποστηρικτικό προσωπικό, το οποίο παρέχει εξατομικευμένη φροντίδα στους ωφελούμενους, ενώ παράλληλα προσφέρει ουσιαστική υποστήριξη και στις οικογένειές τους».

