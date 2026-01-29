newspaper
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Νάουσα: Ένα σπίτι για Άτομα με Αναπηρία
Αυτοδιοίκηση 29 Ιανουαρίου 2026, 14:12

Νάουσα: Ένα σπίτι για Άτομα με Αναπηρία

Έναρξη λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στον Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Σύνταξη
Vita.gr
Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), μιας νέας οργανωμένης δομής κοινωνικής μέριμνας για Άτομα με Αναπηρία.

Όπως αναφέρει η σχετική επίσημη ανακοίνωση του Δήμου, «η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης αποτελεί μια σύγχρονη κοινωνική δομή, η οποία δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει φροντίδα, ασφάλεια και ουσιαστική υποστήριξη σε Άτομα με Αναπηρία που διαβιούν στην τοπική κοινότητα, προάγοντας την αξιοπρέπεια, την αυτονομία και την κοινωνική τους ένταξη.

Πρόκειται για έναν χώρο καθημερινής, 24ωρης διαβίωσης σε δωδεκάμηνη βάση, όπου οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ζουν σε ένα προστατευμένο και φιλικό περιβάλλον, αναπτύσσοντας σταδιακά την αυτοδυναμία τους και ενισχύοντας τις κοινωνικές και λειτουργικές τους δεξιότητες.

Βασικοί στόχοι της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης είναι:

  • η ενίσχυση της αυτονομίας, δηλαδή της ικανότητας λήψης αποφάσεων και διαχείρισης της καθημερινής ζωής, καθώς και της αυτοεξυπηρέτησης, στον μέγιστο δυνατό βαθμό των δυνατοτήτων κάθε ωφελούμενου,
  • η μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα σε φροντίδα που εστιάζει στο επίπεδο της τοπικής κοινότητας,
  • η κοινωνική ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην εργασία και σε κοινωνικές δραστηριότητες,
  • η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, με πλήρη σεβασμό στις αρχές της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παρεχόμενες υπηρεσίες και δραστηριότητες καθημερινής ζωής:

  • Υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας, όπως διατροφή, ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοφροντίδας και προσωπικής υγιεινής, φροντίδα του προσωπικού χώρου, καθώς και μέριμνα για ιατρική και νοσοκομειακή υποστήριξη.
  • Δραστηριότητες ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης, με έμφαση στη σύνδεση με την τοπική κοινότητα, την υλοποίηση καλλιτεχνικών και δημιουργικών δράσεων, καθώς και τη συμμετοχή σε εκδρομές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό και υποστηρικτικό προσωπικό, το οποίο παρέχει εξατομικευμένη φροντίδα στους ωφελούμενους, ενώ παράλληλα προσφέρει ουσιαστική υποστήριξη και στις οικογένειές τους».

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα κέρδη από την αναβάθμιση – Τι λένε Goldman και HSBC 

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα κέρδη από την αναβάθμιση – Τι λένε Goldman και HSBC 

Vita.gr
Business
Aluminium Dunkerque: Η Metlen στη μάχη της εξαγοράς του μεγαλύτερου χυτηρίου της Ευρώπης

Aluminium Dunkerque: Η Metlen στη μάχη της εξαγοράς του μεγαλύτερου χυτηρίου της Ευρώπης

inWellness
inTown
«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών
Αυτοδιοίκηση 29.01.26

«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών

Ο πλάτανος εκτιμάται ότι έχει ηλικία περίπου 850 ετών (με πιθανό σφάλμα ±5%), ύψος 22 μέτρων, μέση διάμετρο κόμης 27 μέτρων και επιφάνεια σκίασης που φτάνει τα 573 τετραγωνικά μέτρα.

Σύνταξη
Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σπάρτης
Αποκαταστάσεις 29.01.26

Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σπάρτης

Σκοπός της απόφασης κήρυξης του δήμου Σπάρτης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που εκδηλώθηκαν τις πρωινές ώρες της 26ης Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Περιφέρειες Ελλάδας: Η σύνταξη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ιστορική στιγμή
Μεταρρύθμιση 28.01.26

Περιφέρειες Ελλάδας: Η σύνταξη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ιστορική στιγμή

Ο θεσμός των Περιφερειών, στα 16 χρόνια ζωής με τη σημερινή μορφή του, λειτουργεί χωρίς δικό του Κώδικα, αναφέρει η ΕΝΠΕ σε ανακοίνωση της με αφορμή την συνάντηση των Περιφερειαρχών με τον Υπουργό Εσωτερικών.

Σύνταξη
Από τον Ομφαλό της Γης στη Γερμανία: Οι Δελφοί ανοίγουν δίαυλο με το Λεβερκούζεν
Διεθνείς σχέσεις 28.01.26

Από τον Ομφαλό της Γης στη Γερμανία: Οι Δελφοί ανοίγουν δίαυλο με το Λεβερκούζεν

«Ο Δήμος Δελφών ανοίγει συνεχώς νέες πύλες συνεργειών, αποβλέποντας σε πολλαπλά οφέλη για τον τόπο μας» είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Δελφών για την συνεργασία με το Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών από φυσικά φαινόμενα αιτείται ο Δήμος Β. Τζουμέρκων
Αυτοδιοίκηση 27.01.26

Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών από φυσικά φαινόμενα αιτείται ο Δήμος Β. Τζουμέρκων

Προτείνονται έργα αποκατάστασης του εσωτερικού οδικού δικτύου, έργα αποκατάστασης και αντικατάστασης τμημάτων του δικτύου ύδρευσης, καθώς και καθαρισμούς ρεμάτων με στόχο την αντιμετώπιση και τον περιορισμό πλημμυρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Tριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Έκφραση πένθους 27.01.26

Tριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Tριήμερο πένθος για τα θύματα της Βιολάντα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αποφάσισε δια περιφοράς το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια.

Σύνταξη
Πρόταση Προέδρου ΚΕΔΕ για τριήμερη αναστολή εορταστικών εκδηλώσεων στους δήμους λόγω του δυστυχήματος
Συμπαράσταση 27.01.26

Πρόταση Προέδρου ΚΕΔΕ για τριήμερη αναστολή εορταστικών εκδηλώσεων στους δήμους λόγω του δυστυχήματος

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου με επιστολή του στους συναδέλφους του Δημάρχους της χώρας, πρότεινε την τριήμερη αναστολή ή ματαίωση προγραμματισμένων εορταστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

Σύνταξη
Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια
Διπλωματία 29.01.26

Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια

Η γαλλίδα ΥΠΑΜ, Κατρίν Βοτρίν συπλήρωσε τις δηλώσες Δένδια λέγοντας ότι «η ελληνογαλλική συνεργασία είναι ένας παράγων σταθερότητας, αξιοπιστίας, ασφαλείας για ολόκληρη την Ευρώπη»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα
Πυρά κατά κυβέρνησης 29.01.26

Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα

Ο κ. Π. Μαρινάκης «βιάστηκε να διαβεβαιώσει πως ούτε η κυβέρνηση ούτε ο εργοδότης έφεραν κάποια ευθύνη» ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς - «Τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση πριν δούμε τα τελικά πορίσματα;» διερωτάται

Σύνταξη
Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ
«Τι να κάνεις» 29.01.26

Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Την ώρα που δολοφονίες και οι βίαιες συλλήψεις συγκλονίζουν τη Μινεάπολη και μετανάστες στις ΗΠΑ βρίσκονται σε καθεστώς φόβου λόγω της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γλυφάδα: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος πατροκτόνος μετά την απολογία του
Ανθρωποκτονία από πρόθεση 29.01.26

Προφυλακίστηκε ο πατροκτόνος της Γλυφάδας μετά την απολογία του

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Βάσει της βαρύτητας της αξιόποινης πράξης και το ποινικό παρελθόν του 46χρονου, η προσωρινή του κράτηση ήταν μονόδρομος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΠΑΣΟΚ: Η «βάσανος» της διεύρυνσης, η «μεταγραφολογία» και οι εσωκομματικές γκρίνιες
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η «βάσανος» της διεύρυνσης, η «μεταγραφολογία» και οι εσωκομματικές γκρίνιες

Ανακοινώνεται τις επόμενες ημέρες η επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Οι κόντρες για μια πιθανή επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη και το «άνοιγμα» της Χαριλάου Τρικούπη σε πρώην στελέχη του κόμματος.  

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κρήτη: Υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης λόγω νότιων ανέμων – Συστάσεις προς τους πολίτες
Αυξημένα σωματίδια 29.01.26

Υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη λόγω νότιων ανέμων - Συστάσεις προς τους πολίτες

Αναμένεται αύξηση συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων σε όλη την Κρήτη και ιδιαιτέρως κατά τις μεσημβρινές ώρες - Τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι για να προστατευτούν

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 29.01.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφρεί μαζί με τα Ηθικά Ευδήμια του Αριστοτέλη, το μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος», την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Φύλο και ευγονική
Αποικιοκρατία και ρατσισμός 29.01.26

Φύλο και ευγονική

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι η κυρίαρχη αντίληψη για το φύλο συνδέθηκε πολλές φορές με την ευγονική και τον ρατσισμό

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών
Αυτοδιοίκηση 29.01.26

«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών

Ο πλάτανος εκτιμάται ότι έχει ηλικία περίπου 850 ετών (με πιθανό σφάλμα ±5%), ύψος 22 μέτρων, μέση διάμετρο κόμης 27 μέτρων και επιφάνεια σκίασης που φτάνει τα 573 τετραγωνικά μέτρα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Βιολάντα: Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έβγαλε πόρισμα για να κρύψει την αλήθεια – Πού είναι η Κεραμέως;
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για Βιολάντα: Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έβγαλε πόρισμα και να κρύψει την αλήθεια - Άφαντη η Κεραμέως

Παύλος Μαρινάκης και Άδωνις Γεωργιάδης έβγαλαν πόρισμα για την έκρηξη στο Βιολάντα χωρίς επαρκή στοιχεία, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να καλύψει τις ευθύνες της

Σύνταξη
ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»
Εργατικό δυστύχημα 29.01.26

ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»

Η ΕΟ του ΚΚΕ, θέτει σειρά ερωτημάτων στην Κομισιόν - «Οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπουν οδηγίες της ΕΕ είναι το έδαφος πάνω στο οποίο γεννιούνται τα εργοδοτικά εγκλήματα», σημειώνει

Σύνταξη
Καιρός: «Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο» – Διαφωνεί ο Ζιακόπουλος με τον συναγερμό για την Kristin
Καιρός 29.01.26

«Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο» - Διαφωνεί ο Ζιακόπουλος με τον συναγερμό για την Kristin

Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος εξηγεί γιατί η Kristin δεν θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα με τα χαρακτηριστικά που εμφάνισε στην Πορτογαλία και προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων

Σύνταξη
Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League
Europa League 29.01.26

Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League

Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη κόντρα στη Λιόν (29/1, 22:00) για καλύτερη θέση στη βαθμολογία της League Phase του Europa League, ενώ με συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να «χτυπήσει» ακόμη και 8άδα.

Σύνταξη
Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη
Πολιτική 29.01.26

Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη

Ο Aλέξανδρος Αυλωνίτης μιλά για «πραξικοπηματική απόπειρα παραβίασης αρχών και κανόνων» και αναφέρει ότι το Κίνημα Δημοκρατίας μετατρέπεται σε ένα «αμιγώς προσωποκεντρικό κόμμα»

Σύνταξη
Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ
Πολιτική 29.01.26

Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ

«Στις θύελλες που έρχονται σε ένα κόσμο που φλέγεται, μπορούμε να ανταποκριθούμε με ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας» ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία
Διάστημα 29.01.26

«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία

Το φως του γαλαξία MoM-z14 ταξίδευε 13,53 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στη Γη. Η ανακάλυψή του προσφέρει νέα στοιχεία για ένα κεφάλαιο του Σύμπαντος που μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

