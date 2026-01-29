Ο Κόσμος το 2026: Η ειδική έκδοση του THE ECONOMIST αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ
Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, τα ΝΕΑ κυκλοφορούν μαζί με την ειδική έκδοση του THE ECONOMIST «Ο Κόσμος το 2026».
Ένας νέος κόσμος αναδύεται – και το 2026 προμηνύεται ως χρονιά καμπής. Η ειδική έκδοση του THE ECONOMIST «Ο Κόσμος το 2026», που κυκλοφορεί αποκλειστικά με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ στις 31 Ιανουαρίου, χαρτογραφεί τις δυνάμεις που αναδιαμορφώνουν τον πλανήτη και φωτίζει τις εξελίξεις που θα καθορίσουν το μέλλον μας. Από τη δεύτερη θητεία Τραμπ και την «ώρα της Κίνας», έως τον λογαριασμό που καλείται να πληρώσει η Ρωσία, η έκδοση αποτυπώνει με νηφαλιότητα και διεισδυτική ματιά το νέο γεωπολιτικό τοπίο.
Με αναλύσεις για την παγκόσμια οικονομία, τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και τα πιθανά σενάρια στη Μέση Ανατολή, ο Κόσμος το 2026 προσφέρει ένα πολύτιμο εργαλείο κατανόησης της εποχής. Οκτώ αναλυτικοί χάρτες εξηγούν τις κρίσιμες ισορροπίες, ενώ ξεχωριστή θέση έχουν οι προοπτικές για την Ελλάδα και την Κύπρο, σε μια αποκλειστική έκδοση ειδικά προσαρμοσμένη για τον ελληνικό και κυπριακό αναγνώστη. Συνολικά, παρουσιάζονται προβλέψεις για 81 χώρες και 16 βιομηχανίες, από κορυφαίους αναλυτές του διεθνούς χώρου.
Η έκδοση εμβαθύνει στις ανησυχίες γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, στις συγκρούσεις που αξίζει να παρακολουθούμε, στις γεωπολιτικές προκλήσεις και στη μάχη για την κυριαρχία στο Διάστημα. Παράλληλα, εξετάζει τις εξελίξεις σε νέα φάρμακα, τα ανθρωποειδή ρομπότ, τα ψηφιακά δίδυμα, το δημογραφικό στοίχημα, αλλά και τον ρόλο της σύγχρονης τέχνης, της γαστρονομίας και της παράδοσης σε έναν κόσμο που αλλάζει. Με υπογραφές όπως των Μαρκ Κάρνεϊ, Κάγια Κάλλας, Zanny Minton Beddoes, Tom Standage και σημαντικών προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και την Κύπρο, ο Κόσμος το 2026 δεν προβλέπει απλώς το μέλλον — το εξηγεί.
THE ECONOMIST – Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ 2026
Κυκλοφορεί στις 31 Ιανουαρίου με ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο
