Υπ. Παιδείας: Δεν θα προσμετρώνται απουσίες από ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού – Τα δικαιολογητικά

Να καταχωρίζονται, χωρίς να προσμετρώνται, οι απουσίες έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών που οφείλονται στις εποχικές ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού, από τις 24 Νοεμβρίου 2025 έως και τις 30 Απριλίου 2026, προβλέπει εγκύκλιος της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία εστάλη στις σχολικές μονάδες Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο Σύλλογος Διδασκόντων, αποφασίζει να καταχωρίζει αλλά να μην προσμετρά τις εν λόγω απουσίες, κατόπιν προσκόμισης, από τις/τους ενδιαφερόμενες/ους, μίας πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

Δείτε την εγκύκλιο για τις απουσίες ΕΔΩ.

Συστάσεις για τήρηση των μέτρων υγιεινής

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προκειμένου να συμβάλλει στον περιορισμό της μετάδοσης των αναπνευστικών λοιμώξεων και της προστασίας της δημόσιας υγείας, απέστειλε οδηγία στα σχολεία όλης της χώρας, στη βάση εισήγησης του Υπουργείου Υγείας, η οποία λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία του ΕΟΔΥ που προκύπτουν από:

τις επιδημιολογικές καμπύλες και τα εργαστηριακά ευρήματα των τελευταίων ετών μετά την πανδημία, σύμφωνα με τα οποία η επιδημική δραστηριότητα των ιογενών λοιμώξεων αναπνευστικού αρχίζει αρχές Δεκεμβρίου και συνεχίζεται μέχρι τέλος Απριλίου,

τα επιδημιολογικά δεδομένα για την τρέχουσα περίοδο 2025-2026 του ΕΟΔΥ, σύμφωνα με τα οποία η δραστηριότητα των ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων φαίνεται ότι άρχισε την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2025 και αναμένεται να κρατήσει έως το τέλος Απριλίου του 2026.

Συστήνεται σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας να τηρούν σταθερά τα μέτρα υγιεινής, όπως πλύσιμο χεριών και παραμονή στο σπίτι σε ενδεχόμενη ασθένεια, να ακολουθούν τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ.